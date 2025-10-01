Frankenstein: il trailer e il nuovo suggestivo poster della Creatura

Sono disponibili da oggi il trailer ufficiale e il poster che rivela la creatura protagonista di Frankenstein, il nuovo film di Guillermo del Toro presentato in concorso all’82ª edizione del Festival del Cinema di Venezia con Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi e Christoph Waltz. Il film sarà disponibile in cinema selezionati dal 22 ottobre e su Netflix dal 7 novembre.

Il regista premio Oscar Guillermo Del Toro adatta il classico racconto di Mary Shelley su Victor Frankenstein, uno scienziato brillante ma egocentrico che dà vita a una creatura in un esperimento mostruoso che sarà la rovina sia del creatore stesso che della sua tragica creazione.

REGIA: Guillermo del Toro

SCENEGGIATURA: Guillermo del Toro

BASATO SU: ‘Frankenstein’ o ‘Il moderno Prometeo’ di Mary Shelley

PRODUTTORI: Guillermo del Toro, J. Miles Dale, Scott Stuber

CAST: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, with Charles Dance, and Christoph Waltz

“Uno scienziato brillante e egocentrico dà vita a una creatura in un mostruoso esperimento che alla fine porta alla rovina sia del creatore che della sua tragica creazione”. Questa la sinossi ufficiale del film che per il regista del Toro non sarà un horror ma una “storia molto emozionante”.