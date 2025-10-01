HomeCinema News2025

Frankenstein: il trailer e il nuovo suggestivo poster della Creatura

Di Chiara Guida

-

Sono disponibili da oggi il trailer ufficiale e il poster che rivela la creatura protagonista di Frankenstein, il nuovo film di Guillermo del Toro presentato in concorso all’82ª edizione del Festival del Cinema di Venezia con Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi e Christoph Waltz. Il film sarà disponibile in cinema selezionati dal 22 ottobre e su Netflix dal 7 novembre.

Il regista premio Oscar Guillermo Del Toro adatta il classico racconto di Mary Shelley su Victor Frankenstein, uno scienziato brillante ma egocentrico che dà vita a una creatura in un esperimento mostruoso che sarà la rovina sia del creatore stesso che della sua tragica creazione.

  • REGIA: Guillermo del Toro
  • SCENEGGIATURA: Guillermo del Toro
  • BASATO SU: ‘Frankenstein’ o ‘Il moderno Prometeo’ di Mary Shelley
  • PRODUTTORI: Guillermo del Toro, J. Miles Dale, Scott Stuber
  • CAST: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, with Charles Dance, and Christoph Waltz

“Uno scienziato brillante e egocentrico dà vita a una creatura in un mostruoso esperimento che alla fine porta alla rovina sia del creatore che della sua tragica creazione”. Questa la sinossi ufficiale del film che per il regista del Toro non sarà un horror ma una “storia molto emozionante”.

Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
