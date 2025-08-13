Alien: Pianeta Terra, dove si colloca nella timeline della saga

Alien: Pianeta Terra (qui la nostra recensione) è destinato a aprire nuovi orizzonti per il franchise decennale, con l’arrivo dei mostri in un ambiente più familiare. Alien ha debuttato nel 1979, quando il rivoluzionario film di Ridley Scott ha unito fantascienza e horror in un modo che ha innovato entrambi i generi. Ora, il franchise di Alien comprende nove film ed è pronto a tuffarsi nella sua prima serie TV.

La serie vedrà finalmente una storia live-action ambientata in questo universo svolgersi sulla Terra. Non solo i personaggi di Alien: Earth introdurranno una nuova forma di sintetici con gli “ibridi”, ma la serie incorporerà anche molti aspetti ben noti del film, tra cui gli Xenomorfi. In questo caso, Alien: Pianeta Terra funge da prequel dell’Alien del 1979, quando una misteriosa nave che trasporta pericolosi esemplari precipita sulla Terra.

Alien: Pianeta Terra è ambientato prima degli eventi di Alien

La storia narrata nella serie è ufficialmente ambientata nel 2120, due anni prima degli eventi dell’Alien del 1979, quando Ripley e l’equipaggio della Nostromo incontrarono gli orrori di LV-426. La nave al centro della serie si chiama Maginot e, in base alla durata della sua missione, potrebbe alterare i dettagli del franchise di Prometheus e Alien: Covenant.

I film e le serie TV di Alien in ordine cronologico

Se la serie avrà più stagioni, cosa che sembra già probabile viste le recensioni positive di Alien: Pianeta Terra, c’è la possibilità che la storia possa condurre direttamente agli eventi degli altri film. Colmare il divario potrebbe potenzialmente rispondere a domande di lunga data, tra cui se Weyland-Yutani sapesse cosa aspettava l’equipaggio della Nostromo su LV-426.

La storia di Alien: Pianeta Terra, di cosa parla e chi sono i personaggi

Con l’annuncio di ulteriori dettagli su Alien: Pianeta Terra, è stata rivelata anche una breve sinossi che descrive la trama di base: “Quando una misteriosa astronave precipita sulla Terra, una giovane donna (Sydney Chandler) e un gruppo eterogeneo di soldati tattici fanno una scoperta fatidica che li mette faccia a faccia con la più grande minaccia del pianeta”.

Come suggerisce il titolo, gli Xenomorfi e altre creature sono precipitati sulla Terra con il Maginot. Da lì, la storia sembra essere simile a molti dei precedenti film di Alien. Un gruppo di soldati, guidato da una giovane donna di nome Wendy, condurrà le indagini sul relitto e su qualsiasi orrore lo abbia accompagnato, scatenando minacce che cambieranno per sempre le principali società al potere.

Timothy Olyphant, Alex Lawther ed Essie Davis sono solo alcuni dei talenti incredibili che completeranno il cast principale. Un altro personaggio intrigante è Samuel Blenkin nei panni di Boy Kavalier, il CEO di Prodigy, che sta mettendo a repentaglio la moralità con i suoi esperimenti ibridi nella speranza di ottenere più potere con ogni mezzo necessario.

Nel punto della linea temporale in cui si colloca la serie, ci sono cinque grandi corporazioni che controllano il mondo: Weyland-Yutani, Prodigy, Threshold, Dynamic e Lynch. Mentre Yutani sembra essere dietro la raccolta delle creature in Alien: Piante Terra, Prodigy vuole il controllo poiché la nave è precipitata nel suo territorio.

Alien: Pianeta Terra è collegato ai film? Come nascono le origini di Weyland-Yutani

I collegamenti tra la serie TV e il resto del franchise entreranno sicuramente in gioco, ma gran parte dell’attenzione rimarrà sui personaggi e sui concetti originali. Considerando che il film Alien originale presentava un equipaggio che era completamente all’oscuro delle misteriose forme di vita aliene che rappresentavano una minaccia così grande, sembrerebbe che qualsiasi cosa la serie riveli avrà un impatto minimo sugli altri film.

Tuttavia, potrebbe presentare un collegamento interessante attraverso la Weyland-Yutani Corporation. Dopo essersi concentrato principalmente sulle origini di Weyland e sul lato operativo dell’azienda nei film, Alien: Pianeta Terra esplorerà finalmente la famiglia Yutani e quel lato della fusione Weyland-Yutani.

Essendo un prequel, la storia offre l’ambientazione ideale per approfondire questa storia, con l’opportunità di avere una panoramica delle relazioni tra le due organizzazioni e i loro fondatori, e della loro importante partnership. Alien: Pianeta Terra può anche spiegare l’interesse iniziale delle società per le forme di vita aliene, risalente a decenni prima che Ripley e il suo equipaggio si trovassero faccia a faccia con tali mostri.