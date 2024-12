All American, la storia vera: cosa cambia lo show sulla carriera pre-NFL di Spencer Paysinger

All American ha cambiato diverse cose sulla vera storia della carriera pre-NFL di Spencer Paysinger. Dopo aver vinto un Super Bowl con i New York Giants e aver giocato per i Miami Dolphins, i New York Jets e i Carolina Panthers, Paysinger si è ritirato dalla National Football League nel 2017. A differenza di alcuni atleti professionisti, Spencer sapeva cosa voleva fare dopo il football, perseguendo il suo interesse per la sceneggiatura. Ha sviluppato All American come una serie liberamente basata sulla sua vita di giocatore di football e, con l’aiuto del produttore Greg Berlanti, la CW ha ordinato lo show nel 2018.

Spencer Paysinger è fortemente coinvolto in All American, in qualità di produttore della serie e di assistente dell’allenatore Davis in diversi episodi, ma All American non è completamente fedele. Ha mantenuto la necessità di Spencer di giocare alla Beverly High School invece che nella scuola della sua città natale, ma All American ha cambiato il suo nome in Spencer James e non si è fermata lì. Nel corso della serie, la storia di Spencer James continua a essere modificata e a differire da quella che è stata la vita reale di Paysinger durante la sua crescita. Con Daniel Ezra che ha lasciato il ruolo di Spencer come regular a tempo pieno, i cambiamenti sono continuati.

Quali ruoli del football ha giocato Spencer al liceo?

Durante il liceo, Spencer Paysinger è diventato una delle reclute di football più importanti della sua zona, grazie al suo doppio ruolo. Sul lato offensivo della palla, Paysinger ha giocato come wide receiver, mentre in difesa ha contribuito come safety. Spencer è diventato il giocatore dell’anno della Ocean League da senior, grazie al suo gioco su entrambi i lati. Ai fini di All American, però, Spencer James è stato un giocatore ancora più versatile in campo.

All American ha cambiato di nuovo la storia vera e propria, facendo iniziare Spencer James a giocare come running back.

Le sue doti di ricevitore lo hanno fatto notare, ma ha giocato anche come defensive back per Beverly, oltre a occuparsi di alcuni kickoff return. All American ha cambiato di nuovo la storia, facendo iniziare Spencer James a giocare come running back. Questo lo ha reso molto più completo di quanto non fosse nella vita reale, il che funziona bene per la fiction, anche se Spencer Paysinger è rimasto più concentrato.

All American cambia i luoghi in cui Spencer ha giocato a calcio

Durante la sua carriera liceale, Spencer Paysinger ha frequentato una sola scuola: La Beverly Hills High School. Anche se viveva a South Central Los Angeles, si recava ogni giorno a Beverly Hills per le lezioni. Si è diplomato a Beverly nel 2006 dopo aver giocato almeno due stagioni come Beverly Hills Norman. All American ha cambiato la scuola frequentata da Spencer.

Lo show presenta al pubblico Spencer James che gioca per la South Crenshaw High School, ma presto finisce per giocare il suo anno da junior a Beverly Hills. Dopo aver vinto il titolo statale, però, All American termina la seconda stagione con James che si impegna a giocare di nuovo per la Crenshaw la prossima stagione. Questo cambiamento non è mai avvenuto per Spencer Paysinger nella vita reale. Si tratta di un cambiamento comprensibile, basato sulla storia di James, ma che finisce per alterare il suo percorso verso l’NFL.

Il modo in cui Spencer è entrata a Beverly è diverso in All American

All’inizio di All American, Spencer James viene reclutato per giocare a Beverly dall’allenatore Baker, che sperava potesse contribuire a far vincere al programma un titolo di Stato. Per far sì che ciò avvenisse, Spencer James dovette andare a vivere con la famiglia di Baker a Beverly Hills, in modo da poter dichiarare di essere nel codice postale giusto e poter quindi frequentare la scuola. Tuttavia, Spencer Paysinger ha frequentato la Beverly Hills High School in modo completamente diverso.

La famiglia di Spencer Paysinger ha una lunga storia con la Beverly Hills High School nella vita reale. Suo padre e i suoi zii hanno ricevuto il permesso di andarci da bambini e sono tornati a Beverly come allenatori e insegnanti dopo il diploma. Poiché diversi membri della famiglia lavorano per la Beverly, anche Spencer Paysinger ha potuto frequentarla nell’ambito di un programma multiculturale.

Paysinger non ha mai dovuto vivere con un’altra famiglia per andare a Beverly.

Questo segna un cambiamento significativo in All American, poiché Paysinger non ha mai dovuto vivere con un’altra famiglia per andare a Beverly. Ancora una volta, questo cambiamento ha senso per la versione diAll Americandella vita di Paysinger, perché è attraverso di esso che Spencer stringe relazioni importanti e lotta per bilanciare le due parti della sua vita.

All American modifica il rapporto di Spencer con il padre

Una parte importante di All American riguardava il rapporto di Spencer James con il padre e l’impatto che questo ha avuto sulla sua vita dentro e fuori dal campo. Quello che è successo a suo padre e chi è suo padre è stata una grande storia nella prima stagione di All American, prima del suo ritorno a Crenshaw. Poi, nella seconda stagione di All American, il padre di Spencer è diventato l’allenatore di Crenshaw e ha reclutato Spencer per giocare con lui, il che sarebbe stata la prima volta che avrebbe potuto allenare suo figlio.

All American ha poi rivelato che il padre di Spencer aveva il cancro ed è morto poco dopo. Questa morte ha portato Spencer ad allontanarsi momentaneamente dal football e ad avvicinarsi al fratellastro Darnell, ma nulla di tutto ciò è accaduto a Spencer Paysinger nella vita reale. Il padre di Spencer Paysinger, Donald Paysinger, è stato con lui per tutta la sua carriera liceale. Donald è stato assistente allenatore alla Beverly Hills High School e alla fine è diventato il capo allenatore della squadra di football dopo il diploma di Spencer.

Ha ottenuto il posto dopo che lo zio di Spencer, Carter Paysinger, è passato a un’altra posizione nella scuola dopo aver allenato per 19 anni. Fortunatamente, Donald è ancora vivo e fa parte della vita di Spencer Paysinger. Donald Paysinger ha continuato ad allenare il football fino al 2017 e nella vita reale lui e Spencer Paysinger hanno un forte legame.

A Spencer Paysinger non è stato sparato al liceo

Una trama in corso in All American è la conseguenza del fatto che Spencer James è stato colpito da un proiettile alla spalla destra durante la seconda stagione. La sparatoria ha messo in pericolo la carriera di James nel football, ma sembra che si sia ripreso completamente. Il finale della seconda stagione si concludeva con Spencer che perdeva di nuovo la sensibilità del braccio destro, e la terza stagione di All American ha esplorato ulteriormente il motivo di questa situazione.

Alla fine si scopre che Coop è parzialmente responsabile dei continui problemi al braccio di Spencer. James ha superato questo problema solo durante l’ultimo anno di liceo, dopo aver detto a Coop cosa stava succedendo. Tuttavia, questa non è una battaglia che Spencer Paysinger ha dovuto combattere nella vita reale. La sua carriera di giocatore di football non è mai stata quasi interrotta da una sparatoria tra bande, quindi questo è un classico esempio di All American che aggiunge altre montagne da scalare per Spencer sulla strada del suo potenziale successo.

All American fa frequentare a Spencer un altro college

Ci sono anche diversi fattori che riguardano il reclutamento universitario di Spencer che All American ha cambiato. Per cominciare, Spencer James è uno dei migliori prospetti del Paese. Prima dell’infortunio, era classificato come il 57° miglior giocatore della nazione e diverse scuole lo avevano reclutato. Non era così per Spencer Paysinger. Pur essendo un giocatore di spicco nella sua divisione, era solo una recluta a due stelle, secondo i siti web di scouting. Il reclutamento di Spencer James è diminuito dopo l’infortunio, ma era ancora un talento molto apprezzato.

All ‘inizioAll American si è concentrata sulla possibilità che andasse alla UCLA.

Per quanto riguarda le scuole che hanno reclutato Spencer James, All American si è concentrato sulla possibilità che andasse alla UCLA. Diversi altri college erano interessati a lui prima dell’infortunio e dopo il recupero, e alcuni erano disposti a pagarlo sottobanco. Tuttavia, lo show non ha messo Spencer sulla strada che ha portato Spencer Paysinger all’università. Paysinger è stato un Oregon Duck per cinque anni (dopo aver preso la maglietta da matricola) e ha preferito l’Oregon ad Arizona State, Boise State, Colorado e Wyoming.

All American lo ha fatto andare alla fittizia Golden Angeles University.

Detto questo, è probabile che ci sia una spiegazione divertente del perché UCLA sia al centro del futuro universitario di Spencer invece di Oregon. Quando Paysinger ha giocato nell’Oregon, lo ha fatto con Chip Kelly come capo allenatore durante le sue ultime due stagioni. Insieme hanno avuto un grande successo, raggiungendo il campionato BCS nell’ultimo anno di Paysinger. Chip Kelly ha lasciato l’Oregon ed era allenatore di UCLA durante la seconda stagione, quando è apparso nello show. Il suo rapporto con Paysinger è probabilmente il motivo per cui UCLA ha sostituito Oregon in All American.

Spencer Paysinger non ha vinto un campionato statale

All American ha cambiato la vera storia di Spencer Paysinger ancora una volta all’inizio dello show, rendendo Spencer James un campione statale. Paysinger ha avuto una carriera di successo nel football liceale, ma non ha vinto il campionato statale della California. Spencer James l’ha vinto da junior con Beverly, ma la squadra di Paysinger non era neanche lontanamente vicina al campionato da junior.

Il suo anno da senior è stato molto migliore per i Beverly Hills Normans, che hanno terminato la stagione con un record di 9-1-2. Purtroppo per loro, l’unica sconfitta è stata quella con i Beverly Hills Normans. Sfortunatamente, l’unica sconfitta è arrivata al secondo turno dei playoff. Mentre Spencer Paysinger non ha vinto un campionato statale nella vita reale, in All American Spencer James è in procinto di vincere il suo secondo campionato all’inizio della quarta stagione. Dato che Spencer ha cambiato scuola in All American, ha senso che la serie non segua i record di Beverly.

Spencer Paysinger non era un All-American

Un’altra modifica alla vera storia di All American viene dai riconoscimenti ottenuti da Spencer James. La terza stagione diAll American ha ufficialmente nominato lui e Jordan Baker giocatori di football liceale All-American. Tuttavia, Spencer Paysinger non ha ricevuto lo stesso elogio per le sue prestazioni da senior. Paysinger è stato invece premiato come giocatore dell’anno della Ocean League. Considerando il titolo di “ All American”, la modifica apportata ai risultati di Spencer James non è certo una sorpresa.

Questi cambiamenti sono stati positivi o negativi per l’All American?

Come si è detto, in All American sono state apportate diverse modifiche alla storia di Spencer Paysinger. Tuttavia, quasi tutti i cambiamenti sono stati positivi per una serie drammatica di finzione. L’ammissione di Spencer alla Beverly Hills High, grazie ai suoi legami familiari e alla presenza del padre tra gli allenatori, non lascia molto spazio a storie drammatiche. Cambiare la storia di suo padre e rendere più difficile il suo percorso verso Beverly ha contribuito a creare un’atmosfera drammatica che ha attirato i fan. Anche il rapporto con il padre è stato importante per far progredire la storia.

La sparatoria è stata un po’ eccessiva perché totalmente fittizia, ma allo stesso tempo si tratta di un dramma liceale in prima serata e questo incidente fa parte di ciò che i fan si aspettano da questi show. Per quanto riguarda le modifiche alle scuole in cui ha giocato e all’università che ha frequentato, hanno arricchito la trama man mano che andava avanti e i personaggi hanno spinto le cose in nuove direzioni. Questo include anche il fatto di rendere Spencer più vincente che nella vita reale, perché All-American vuole che i fan tifino per un vincitore, non solo per un atleta sopra la media.