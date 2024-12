All American 7: trailer dell’attesa settima stagione, ritorna Jordan Baker!

La serie drammatica sportiva All American ha presentato un nuovo trailer della settima stagione. Ispirata alla vita dell’ex giocatore della NFL Spencer Paysinger, la serie della CW seguiva originariamente Spencer James, una stella nascente del football che si trovava a dover affrontare lo scontro culturale tra le sue radici di South L.A. e il mondo benestante della Beverly Hills High. La settima stagione di All American segna uno spostamento dell’attenzione, poiché Daniel Ezra non tornerà a interpretare il giocatore all-star James. Al contrario, una nuova serie di personaggi si unirà al cast mentre Jordan Baker (Michael Evans Behling) e altri volti noti affronteranno una nuova fase della loro vita.

The CW ha pubblicato il primo trailer della stagione 7 di All American. Il trailer introduce alcune nuove sfide che attendono la South Crenshaw High con una nuova generazione di giocatori che scendono in campo. Lo sneak peek accenna anche alla portata dell’eredità di Spencer nel liceo di Los Angeles e al ruolo che i suoi ex compagni di squadra avranno nel fare da mentori alla prossima ondata di atleti. La stagione 7 diAll American debutta con uno speciale sneak peek il 29 gennaio, prima di passare al suo orario regolare del lunedì il 3 febbraio. Guardate il trailer qui sotto:

Cosa significa il trailer della settima stagione di All American

La settima stagione di All American non solo segna un nuovo capitolo, ma riecheggia abilmente gli inizi dello show. Il trailer mostra Jordan che assume una posizione di allenatore simile a quella del suo defunto padre, Billy Baker, mentre recluta Khalil, uno studente problematico di South Crenshaw interpretato dal neo promosso series regular Antonio J. Bell. L’offerta di Jordan (“Cosa diresti se volessi che tu venissi a giocare per me?”) è un richiamo alla proposta originale di Billy a James, che getta le basi per un’avvincente relazione mentore-uomo, che si spera dia risposte alle domande più importanti della settima stagione di All American.

Questo momento di svolta non si limita a South Crenshaw. Alla Beverly Hills High, Osy Ikhile debutta nel ruolo di Cassius Jeremy, il nuovo allenatore di football, insieme a Nathaniel McIntyre nel ruolo di suo figlio Kingston, un quarterback appena trasferito. Il loro arrivo scatena tensioni tra la squadra di Beverly, rispecchiando le difficoltà che Spencer ha affrontato nella prima stagione per adattarsi alla sua nuova squadra. Con il ritorno dei soli Behling, Greta Onieogou (Layla) e Bre-Z (Coop) come series regular, questi parallelismi tra il passato e il presente dello show sul football dimostrano gli sforzi di All Americandi recuperare le proprie radici e al contempo di costruire uno slancio per il futuro.