Harry Potter e la camera dei segreti: la spiegazione del finale del film

Il finale di Harry Potter e la camera dei segreti sembra uscito direttamente da un film horror fantasy. Gli ultimi momenti del secondo film sono caratterizzati da fantasmi vendicativi, creature gigantesche, sanguinosi duelli con la spada e ricatti, segnando un momento cruciale nell’infanzia di Harry e dei suoi amici, costretti a maturare e ad affrontare nemici mortali (come il Basilisco e Voldemort) molto prima di quanto avessero previsto. Il conflitto principale di questo film ruota attorno a un mostro inquietante che si aggira di notte nei corridoi di Hogwarts, rappresentando una misteriosa minaccia per gli studenti che vengono trovati pietrificati uno dopo l’altro.

Il secondo film è anche l’addio di Chris Columbus alla serie e condivide molti elementi simili al primo film, mantenendo un approccio piacevole pur esplorando gli estremi della sua classificazione PG. Con Harry che sente una voce misteriosa provenire dalle mura del castello e una leggenda (La camera dei segreti) su Hogwarts che si diffonde tra studenti e professori, Potter e i suoi amici decidono di correre dei rischi per salvare Hogwarts, arrivando a un finale angosciante e ricco di colpi di scena. Voldemort sta per tornare, ma l’attacco riuscito di Harry garantisce a lui e ai suoi amici più tempo per prepararsi quando il Signore Oscuro deciderà di colpire di nuovo.

Cosa accade nel finale di Harry Potter e la camera dei segreti e perché

Il finale di Harry Potter e la camera dei segreti è collegato agli eventi che hanno avuto luogo a Hogwarts 50 anni prima, tra le linee temporali di Animali fantastici e Harry Potter, quando la camera fu aperta per la prima volta. Quando la misteriosa Camera dei Segreti viene riaperta nel presente, liberando un pericoloso mostro nel castello, Hermione e altri studenti vengono trovati pietrificati, Silente è costretto a dimettersi e Hagrid viene mandato ad Azkaban. È un momento di estrema tensione per tutti, soprattutto perché Harry e Ron devono cercare la verità da soli, scoprendo un misterioso diario che un tempo apparteneva a Tom Riddle e seguendo gli indizi lasciati da Hagrid ed Hermione.

Alla fine, i due capiscono che il mostro della Camera dei Segreti è un Basilisco, che è collegato alla capacità di Harry di capire il Serpentese (il linguaggio dei serpenti), e che Ginny Weasley era stata manipolata dallo spirito di Voldemort per aprire la Camera. Dopo aver trovato l’ingresso della Camera, Harry lo apre usando le sue abilità di con il Serpentese e scopre che Tom Riddle è il nome che Voldemort ha rinunciato a usare e che ha sfruttato Ginny per prosciugarle la vita e tornare in vita. Considerate tutte le storie che gli studenti avevano sentito su di lui, era terrificante pensare al caos che avrebbe potuto creare se ci fosse riuscito, ma fortunatamente Harry trionfa uccidendo il Basilisco e distruggendo il diario di Tom Riddle (il suo primo Horcrux).

Chi ha aperto la Camera dei Segreti?

Con un colpo di scena sorprendente, è dunque stata Ginny Weasley ad aprire la Camera dei Segreti dopo essere diventata vittima di uno degli intrighi di Voldemort/Tom Riddle. Grazie al fedele Mangiamorte Lucius Malfoy, che ha nascosto il diario di Tom Riddle nel calderone di Ginny, questo diario ha permesso a Voldemort di prendere il controllo su di lei e di aprire la Camera dei Segreti, liberando il Basilisco dopo 50 anni di letargo. Dato che Ginny aveva avuto solo un ruolo minore nella saga fino a quel momento, è facile capire perché nessuno sospettasse della giovane Weasley in tutto quel caos. Tuttavia, la sua aggiunta alla trama lasciava intendere che da quel momento in poi sarebbe stata più coinvolta.

Cosa accadde quando la Camera dei Segreti fu aperta per la prima volta?

L’arco narrativo degli Horcrux di Voldemort e il conflitto principale di Harry Potter e la camera dei segreti sono dunque influenzati dagli eventi che hanno avuto luogo 50 anni prima del secondo anno di Harry a Hogwarts, quando Tom Riddle (alias Voldemort) aprì volontariamente la Camera dei Segreti per la prima volta, sperando di usare il Basilisco per attaccare gli studenti della scuola nati da genitori Babbani. Riddle scopre di essere l’erede di Serpeverde e di essere in grado di capire e parlare il serpentese, il che gli permette di accedere alla Camera dei Segreti e al Basilisco che vi abita. Nel frattempo, Hagrid era già un caro amico di Aragog, il gigantesco Acromantula che Harry e Ron incontrano nel film, nascondendo la creatura all’interno del terreno della scuola.

Le cose sfuggono di mano quando uno studente viene trovato morto e Tom Riddle viene a sapere che Hogwarts chiuderà se gli attacchi misteriosi del Basilisco non verranno risolti. Indica quindi Hagrid come colpevole, che finisce per essere espulso dopo essere stato sorpreso con Aragog, ritenuto il mostro che stava seminando il caos a Hogwarts. I flashback strazianti mostrano persino Silente che cerca invano di contestare l’arresto di Hagrid e impedire al Ministero della Magia di intervenire in modo così avventato, sicuro che Hagrid fosse innocente. Nel presente, Harry e Ron scoprono che lo studente morto era in realtà Mirtilla Malcontenta, il fantasma che infesta i bagni della scuola.

Perché Hagrid è stato arrestato di nuovo nella Camera dei Segreti?

Dopo essere stato arrestato 50 anni fa per aver aperto la Camera dei Segreti, la storia sembra ripetersi nel secondo film quando gli attacchi del Basilisco a Hogwarts ricominciano. Con diversi studenti pietrificati, il Ministero della Magia manda Hagrid ad Azkaban credendo che lui e Aragog siano responsabili degli incidenti. Sebbene fosse ovvio che non avrebbero ucciso Hagrid, è straziante vederlo dichiararsi innocente e rischiare di essere punito per un crimine che non ha commesso. Fortunatamente, viene presto scagionato e gli viene permesso di tornare a Hogwarts (uno dei momenti più emozionanti del finale del film, poiché finalmente riesce a lasciarsi il passato alle spalle).

La spiegazione del mostro della Camera dei Segreti, il Basilisco

Il Basilisco si rivela essere il micidiale “Mostro di Serpeverde” e uno dei principali antagonisti in Harry Potter e la camera dei segreti. Il Basilisco rappresentava il “Serpente di Serpeverde” ed era stato collocato nella Camera dei Segreti dallo stesso Salazar Serpeverde, un mago purosangue e uno dei quattro fondatori di Hogwarts. Solo il vero erede di Serpeverde poteva controllare la creatura, il che spiega perché Tom Riddle fosse in grado di farlo. Il Basilisco è ben lungi dall’essere un serpente normale, però, essendo in grado di crescere fino a quindici metri di lunghezza e possedendo la pericolosa capacità di pietrificare le persone che lo guardano negli occhi.

Sebbene sia discutibile se Harry avrebbe potuto controllare il Basilisco come Tom Riddle, Harry era in grado di sentire Tom controllare la creatura sin dal primo attacco grazie alle sue abilità con il Serpentese. Seguendo gli ordini del suo padrone, il Basilisco avrebbe attaccato solo gli studenti nati da Babbani, inclusa Hermione. Avrebbe potuto uccidere Harry Potter, ma questi riuscì a sconfiggere la creatura mortale dopo che Fawkes, la fenice di Silente, accecò gli occhi della creatura, assicurando che Harry non venisse pietrificato. L’unico antidoto conosciuto alla pietrificazione del Basilisco è una pozione curativa a base di mandragore stufate, che Pomona Sprite usò per curare gli studenti pietrificati alla fine di Harry Potter e la camera dei segreti.

Cosa significa il finale di Harry Potter e la camera dei segreti per i film successivi

Il finale di Harry Potter e la camera dei segreti introduce indirettamente l’arco narrativo degli Horcrux con il diario di Tom Riddle, che si rivela essere uno degli oggetti più importanti della saga. Ordinario e insignificante in apparenza, il diario è stato trasformato in un Horcrux da Voldemort e ha spinto Hermione e Ron a tornare alla camera dei segreti anni dopo per distruggere finalmente l’Horcrux. Insieme a Harry Potter e il principe mezzosangue, il secondo film potrebbe essere il più importante della saga per quanto riguarda la comprensione della psiche di Voldemort, l’esplorazione della sua malvagità e il modo in cui i fantasmi del suo passato hanno plasmato il suo rancore nei confronti dei Babbani.

Il finale del secondo film dà anche sostanza alla relazione tra Harry e Ginny, creando un forte legame tra i personaggi dopo che Harry riesce a salvare la vita di Ginny dalle mani di Voldemort. Introdotta all’inizio del film, Ginny sembrava inizialmente un personaggio secondario innocente, il che ha reso ancora più scioccante la svolta relativa al suo coinvolgimento nella Camera dei Segreti. Anche se lo sviluppo della storia d’amore tra Harry e Ginny è stato tralasciato nei film, i loro momenti in Harry Potter e la camera dei segreti potrebbero essere il punto di svolta nella vita della coppia, dimostrando che quello che hanno non è un legame ordinario e che il loro amore è nato da un’amicizia commovente.