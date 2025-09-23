Blanca – Stagione 3: data di uscita, cast, trama e tutto quello che c’è da sapere

Dopo il grande successo delle prime due stagioni, Blanca sta per tornare con nuovi episodi. La fiction crime prodotta da Lux Vide per Rai 1, ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi, ha conquistato milioni di spettatori grazie alla sua protagonista non vedente, interpretata da Maria Chiara Giannetta, e al mix di investigazione, sensibilità e innovazione tecnologica che caratterizza ogni caso.

La terza stagione è tra le più attese del panorama televisivo italiano: oltre a confermare il ritorno di personaggi amati dal pubblico, promette nuove indagini, sviluppi nelle relazioni e colpi di scena capaci di ampliare l’universo narrativo della serie. Gli autori hanno già anticipato che verranno affrontati temi sociali attuali, mantenendo al centro la crescita personale e professionale di Blanca.

In questo articolo scopriremo tutto ciò che c’è da sapere su Blanca 3: la data di uscita, il cast completo e le prime anticipazioni sulla trama, così da prepararci al meglio al ritorno della detective più amata della TV italiana.

Le ultime notizie su Blanca – Stagione 3

Ecco quando esce la terza stagione di Bianca

Da lunedì 29 settembre in prima serata su Rai1 in onda, per sei serate, la nuova attesissima Blanca – Stagione 3, la terza stagione di Blanca, serie prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction diretta da Nicola Abbatangelo e scritta da Mario Ruggeri e Alessandro Sermoneta.

Il cast di Blanca – Stagione 3

Nel cast Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Gualtiero Burzi, Michela Cescon, Ugo Dighero, Federica Cacciola e Sara Ciocca. Con loro, due new entry: Domenico Diele e Matilde Gioli.

Blanca – Stagione 3: trama

Nella terza stagione vedremo Blanca diversa da come l’abbiamo conosciuta. Lei, che si è sempre gettata nella vita a corpo libero e senza rete di sicurezza, ora si trova in diﬀicoltà, rifiuta il futuro e ha deciso di bastare a se stessa. Ma la vita la costringerà ad affrontare quel buio che mai prima d’ora le aveva fatto così paura. Accanto a lei rivedremo i fedeli compagni di avventura che abbiamo imparato a conoscere e ad amare: la giovane Lucia, la fidata amica Stella, il padre Leone, amorevole e premuroso, il Vicequestore Bacigalupo e l’ispettore Liguori, che alla fine della precedente stagione ha scelto un’altra donna al posto di Blanca, anche se i sentimenti che prova per lei sono tutt’altro che svaniti. E anche Blanca non riesce a ignorarli. . A sparigliare le carte arriverà un nuovo personaggio: Domenico, un contractor che lavora per un’agenzia di sicurezza con base a Genova e che Blanca incontra durante un’indagine.

Ognuna delle 6 puntate racconterà un caso, con un’ambientazione diversa scelta tra i luoghi caratteristici di Genova, sempre con realismo e un pizzico di commedia.