After the Hunt: Dopo la caccia, trailer del nuovo film di Luca Guadagnino

Chiara Guida
Di Chiara Guida

Il nuovo trailer di After the Hunt: Dopo la caccia, il film di Luca Guadagnino con Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny.

Dal visionario regista Luca Guadagnino, After the Hunt: Dopo la caccia è un avvincente dramma psicologico scritto da Nora Garrett. Una professoressa universitaria (Julia Roberts) si trova in un momento cruciale della sua vita personale e professionale, quando una studentessa modello (Ayo Edebiri) muove delle accuse verso uno dei suoi colleghi (Andrew Garfield) e un oscuro segreto del suo passato rischia di venire alla luce.

Prodotto da Brian Grazer, Luca Guadagnino, Jeb Brody e Allan Mandelbaum, scritto da Nora Garrett e con le musiche di Trent Reznor & Atticus Ross, After the Hunt: Dopo la caccia sarà nelle sale italiane dal 16 ottobre distribuito da Eagle Pictures.

La trama di After the Hunt: Dopo la caccia

Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

