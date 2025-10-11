Boots è basato su una storia vera?

La serie Netflix Boots, creata da Andy Parker, è un dramma militare che racconta la storia unica di un adolescente non dichiarato omosessuale nel Corpo dei Marines, vista attraverso una lente comica. Negli anni ’90, il diciottenne Cameron Cope non ha idea di dove lo porterà la vita. Decide quindi di seguire il suo migliore amico, Ray, e di arruolarsi nel Corpo dei Marines, nonostante la sua politica discriminatoria nei confronti dell’omosessualità. Tuttavia, una volta arrivato al campo di addestramento e entrato a far parte del suo plotone, il 2032, si rende conto di quanto la sua scelta possa essere stata poco informata.

Circondato da un gruppo eterogeneo di reclute che hanno tutte scheletri da nascondere nell’armadio, Cameron inizia lentamente a imparare il costo e la ricompensa di diventare un marine. Con un tono umoristico, la serie approfondisce la realtà quotidiana del campo di addestramento militare, in particolare per reclute come Cameron, che sono state costrette a nascondere una parte di sé per un motivo o per l’altro. Pertanto, data l’autentica credibilità della storia, non sorprende che trovi una base tangibile nella realtà.

Boots è in parte ispirato alle memorie di Greg Cope White

Boots traccia una narrazione che rimane radicata nella realtà, almeno in parte. La serie trae ispirazione da The Pink Marine, le memorie biografiche di Greg Cope White, ex marine statunitense diventato scrittore e produttore televisivo. L’autore si arruolò nell’esercito statunitense nel 1979, in un periodo in cui l’omosessualità era illegale nelle forze armate. Pur non rivelando la propria omosessualità, prestò servizio come specialista delle comunicazioni e ottenne persino il grado di sergente e un congedo onorevole. Dopo sei anni di servizio, iniziò a perseguire una carriera nella scrittura e nella produzione cinematografica e televisiva. Cope White fece coming out all’inizio degli anni ’80, inizialmente in cerchie private e poi in modo più pubblico. Tuttavia, solo nel 2016 ha deciso di scrivere la verità sulle sue esperienze di marine gay che viveva nell’ombra in un’epoca di palese intolleranza.

Dopo aver lavorato per qualche tempo come sceneggiatore televisivo, Cope White ha deciso di raccontare la sua storia attraverso la penna di uno scrittore. Tuttavia, secondo quanto riferito, è stato anche spinto a pubblicare il suo lavoro in risposta alle storie di giovani adolescenti che sono stati spinti a misure estreme a causa di violenti episodi di bullismo. Secondo quanto si dice, l’autore voleva scrivere qualcosa che ispirasse nei lettori sentimenti di resilienza e speranza. Alla fine, il libro è stato scelto per un adattamento cinematografico, dopo aver superato notevoli ostacoli. È stato deciso che la serie “Boots” avrebbe attinto solo in parte ispirazione dal materiale originale e avrebbe creato una controparte fittizia delle esperienze di vita reale dell’autore. Ciononostante, Cope White era determinato a mantenere i collegamenti fondamentali con alcune parti della sua opera.

In particolare, uno di questi era il significato importante che le amicizie hanno avuto nel suo percorso. Di conseguenza, il rapporto tra Cope White e il suo migliore amico eterosessuale, Dale, che si è arruolato insieme all’autore nel sistema di affiancamento, si riflette nella serie attraverso la dinamica tra Cameron e Ray. Inoltre, l’ex marine era anche determinato a mostrare il ruolo trasformativo dei marine nella sua vita attraverso la narrazione della sua controparte fittizia, Cameron. In definitiva, questi stessi aspetti rimangono intrecciati nella trama della serie, in parte grazie allo stesso Cope White, che è sceneggiatore e co-produttore esecutivo. Di conseguenza, mantenendo una fonte di ispirazione reale, questa storia parzialmente fittizia riesce a conservare un evidente senso di realismo.

Il creatore Andy Parker poteva identificarsi con la storia grazie alla sua quasi arruolamento nei Marines

Simile a Greg Cope White, il creatore del materiale originale, anche il creatore e showrunner della serie, Andy Parker, ha un legame personale con la storia e il suo protagonista principale. Sebbene non sia mai stato un vero marine, c’è stato un periodo nella sua tarda adolescenza in cui ha quasi arruolato nell’esercito. Secondo quanto riferito, alla fine degli anni ’90, un reclutatore del Corpo dei Marines si recò a casa di Parker mentre quest’ultimo cercava di convincere i suoi genitori. Anche se i suoi genitori non erano contrari all’idea, ma piuttosto confusi, alla fine non si arruolò. In una conversazione con Rolling Stone, il creatore della serie ha parlato di questa esperienza.

Parker ha raccontato: “(Sì,) volevo assicurarmi che nessuno sapesse che ero gay, e ho cercato attivamente il Corpo dei Marines in particolare. Quale modo migliore per dimostrare la propria mascolinità se non arruolarsi nei Marines? È l’istituzione nella nostra cultura che ti dà quel marchio, l’approvazione che dice che ora sei un uomo. Sono stato conquistato dalla loro straordinaria pubblicità, in particolare dal famoso spot sugli scacchi del 1990, che ho potuto usare nel pilot. Ancora oggi lo trovo divertente perché quello spot è così gay“. Naturalmente, quando Parker ha letto il libro di memorie di Cope White ”The Pink Marine“, gli è sembrata una narrazione di una ”strada non presa”, che era ansioso di adattare quando se ne è presentata l’occasione. In definitiva, le esperienze personali del creatore hanno conferito autenticità alla storia di Cameron, in particolare in relazione all’epoca degli anni ’90 in cui è ambientata la serie.

Boots cerca di rappresentare accuratamente i marines senza essere polemico o propagandistico

Data la premessa della storia, “Boots” rimane intimamente legato al suo background militaristico, presentando un’influenza rilevante sia sulla narrazione che sullo sviluppo dei personaggi. Per lo stesso motivo, Parker e la sua squadra di sceneggiatori hanno voluto mantenere un legame con la realtà attraverso la consulenza di esperti. La presenza dei veterani dei Marines Nick Jones Jr. e Megan Ferrell Burke nel team di sceneggiatori ha sicuramente aiutato in questo senso. Inoltre, Parker si è avvalso dell’aiuto di altri veterani dei Marines, consiglieri militari e consulenti per la serie. Tuttavia, queste misure sono state prese solo per garantire l’autenticità. Parker era molto determinato a garantire che il progetto non diventasse un’opera di propaganda con temi apertamente pro-Marines o pro-militari.

Allo stesso tempo, Parker non voleva diffondere sentimenti antimilitaristi. Al contrario, era interessato solo a presentare un’interpretazione realistica, fondata e accurata delle esperienze di un vero marine queer come recluta in un’epoca in cui l’arruolamento comportava il sacrificio della propria identità visibile. Il creatore ha approfondito questo aspetto in un’intervista al New York Times, dove ha detto: “Senza diventare polemici, penso che quello che stiamo cercando di fare sia mettere in luce il costo personale di queste politiche. Possiamo vedere quali sono le conseguenze psicologiche, spirituali ed emotive per le persone che devono distorcere se stesse, mentire, allontanarsi o essere emarginate da un’organizzazione che amano e da un paese che vogliono servire”.