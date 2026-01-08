Disclosure Day: primo sguardo a Colin Firth nel film di Steven Spielberg

È stata diffusa una nuova immagine di Disclosure Day, il prossimo film di Steven Spielberg, che mostra per la prima volta Colin Firth nel cast. L’attore appare con un dispositivo applicato alla testa, la cui funzione non viene chiarita. Il teaser trailer, pubblicato lo scorso mese, ha introdotto diversi elementi narrativi senza rivelare dettagli espliciti sulla trama. In una delle sequenze più discusse, il personaggio interpretato da Emily Blunt, durante una diretta televisiva dedicata alle previsioni meteo, inizia improvvisamente a emettere suoni anomali, simili a clic o vocalizzazioni non convenzionali.

Il film mostra inoltre la presenza ricorrente di animali — tra cui cervi, cardinali, capre e procioni — ritratti mentre osservano gli esseri umani in modo insolito. Altre immagini includono ambienti dominati da schermi e figure vestite di nero, suggerendo tematiche legate alla sorveglianza o a organizzazioni segrete. Universal ha accompagnato il materiale promozionale con il seguente messaggio: “Se scoprissi che non siamo soli, se qualcuno te lo mostrasse, te lo provasse, ne saresti spaventato? Quest’estate, la verità appartiene a sette miliardi di persone. Ci stiamo avvicinando al… Disclosure Day”.

Nel teaser, il personaggio interpretato da Josh O’Connor afferma: “Le persone hanno il diritto di conoscere la verità: appartiene a sette miliardi di persone”, mentre un altro personaggio aggiunge: “Perché [Dio] dovrebbe creare un universo così vasto, solo per riservarlo a noi?”. Il cast di Disclosure Day comprende Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell e Henry Lloyd-Hughes. Il film nasce da un soggetto originale di Steven Spielberg, sviluppato insieme allo sceneggiatore David Koepp, suo storico collaboratore. Il film arriverà in sala il 12 giugno.