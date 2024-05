Bridgerton 3 rende Cressida molto più di una semplice cattiva ragazza

Siamo ufficialmente a metà della terza stagione della serie romantica di successo di Netflix Bridgerton. In questa stagione tutti gli occhi sono puntati su Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton), che accettano di aiutare Penelope a trovare marito. Mentre Colin inizia a capire che si sta innamorando del suo vecchio amico, la terza stagione si prende anche il tempo di esplorare il nemico di Penelope sotto una nuova luce: Cressida Cowper, interpretata da Jessica Madsen.

Per molti versi, Cressida è sempre stata legata alla storia di Colin e Penelope. Nella prima serie di Bridgerton, Colin salva Penelope dall’imbarazzo dopo che Cressida le ha “accidentalmente” rovesciato addosso il suo drink. Da quel momento, Cressida non tarda a prendere in giro Penelope come un bersaglio facile, facendo crollare la fiducia di Penelope. Cressida aveva anche tentato di attirare l’attenzione di Colin. Tuttavia, la terza stagione di Bridgerton tira fuori gli strati di Cressida per rivelare perché è così. Tutto questo grazie alla sua nuova amicizia con l’ex migliore amica di Penelope, Eloise Bridgerton (Claudia Jessie).

L’amicizia tra Eloise e Cressida è autentica in Bridgerton

I fan hanno avuto il cuore spezzato quando le anime gemelle platoniche Eloise e Penelope hanno litigato nel finale della seconda stagione. Dalle ceneri è riemersa una nuova Eloise con la sua nuova compagna, Cressida, al suo fianco. A prima vista, il fatto che Eloise si schieri con la ragazza cattiva del ton farebbe riflettere, soprattutto considerando come l’influenza di Cressida possa alterare la personalità di Eloise. Tuttavia, la loro amicizia nella terza stagione si rivela in realtà positiva per loro.

Sia Cressida che Eloise provengono da famiglie benemerite del ton. A differenza delle stagioni precedenti, Eloise si sente sola e ha bisogno di qualcuno al di fuori della sua famiglia con cui confidarsi ora che ha tagliato i ponti con Penelope. Anche Cressida si sente sola, ma la sua personalità la isola spesso da un legame autentico. Cressida accenna brevemente a Eloise che aveva un’amica quando era più giovane; a parte questo, da adulta, Cressida non ha amici vicini. Eloise è l’eccezione.

Cressida ed Eloise hanno una forte personalità e, in quanto amiche, sono in grado di confrontarsi senza fare terra bruciata. Infatti, mantengono le proprie posizioni e si ascoltano a vicenda quando hanno fatto qualcosa di sbagliato. Dopo che Cressida calpesta di proposito il vestito di Penelope nella terza stagione, episodio 1, “Fuori dall’ombra”, facendolo strappare, Eloise la richiama il giorno dopo per il suo comportamento crudele. Invece di infierire, Cressida ne è umiliata. Allo stesso modo, quando Eloise accusa Cressida di aver diffuso pettegolezzi sul fatto che Colin avrebbe aiutato Penelope a trovare marito alla fine della terza stagione, episodio 2, “Come brilla la luna”, Cressida sostiene la sua innocenza, suggerendo a Eloise di ammettere il suo errore invece di diffidare della sua amica. In un certo senso, Cressida ed Eloise sono in grado di gestire l’onestà dell’altra, rafforzando la fiducia reciproca.

La terza stagione di “Bridgerton” esplora la fredda educazione di Cressida

Il coinvolgimento di Eloise nella vita di Cressida apre la casa dei Cowper come il pubblico non ha mai visto prima. Dal momento che Eloise passa più tempo con Cressida, significa che il pubblico passa più tempo con Cressida e scopre perché si comporta in quel modo. A differenza della natura vivace e affettuosa della famiglia Bridgerton, la casa Cowper è fredda e poco accogliente; Cressida paragona addirittura la sua casa a un mausoleo. È figlia unica, con l’unica responsabilità di assicurarsi un buon partito. Quando Cressida non riesce ad attirare pretendenti durante la terza stagione, il suo autorevole padre, Lord Cowper (Dominic Coleman), minaccia di organizzare un incontro tra lei e uno dei suoi amici più anziani. Come Penelope, anche Cressida cerca la libertà dalla famiglia, e questo è in parte il motivo per cui compete con Penelope per l’affetto di Lord Debling (Sam Phillips).

L’episodio 4 della terza stagione, “Vecchie amiche”, offre al pubblico uno scorcio migliore della vita domestica di Cressida quando Eloise viene a trovarla. Cressida non aveva mai ricevuto un’amica prima d’ora, un’ammissione di solitudine per una figlia unica. Lady Cowper (Joanna Bobin) informa il marito e Lord Cowper manda Eloise per la sua strada. Mentre se ne va, lo sente proibire a Cressida di passare del tempo con Eloise. Più tardi, al ballo, Cressida trova Eloise e scopre che Eloise ha sentito suo padre. Cressida si scusa a nome del padre ed Eloisa si scusa dicendo che è un “maledetto sciocco”. Eloise capisce che Cressida deve mantenere le distanze per un po’, ma Cressida insiste che il padre deve affrontare la sua amicizia, che gli piaccia o no. Con Eloise come amica, Cressida è incoraggiata ad agire contro le aspettative dei genitori nei suoi confronti. Cressida sta lentamente diventando la sua specie di ribelle.

Non dobbiamo aspettarci un arco di redenzione completo per Cressida in “Bridgerton”.

Bridgerton si prende il tempo necessario per esplorare Cressida, un personaggio che è presente fin dall’inizio della serie. Sebbene ci siano ragioni per provare simpatia nei suoi confronti, non siate troppo sicuri che questa ragazza cattiva si stia riprendendo completamente. Nel corso di questi primi quattro episodi della terza stagione, Cressida ha dimostrato di essere molto possessiva nei confronti di Eloise e della sua amicizia. Non è disposta a condividerla con nessuno, tanto meno con l’ex migliore amica di Eloise, Penelope. Questo sarà un problema, visto che Penelope finisce la prima metà della stagione fidanzata con Colin. Per quanto Eloise abbia avuto una buona influenza su Cressida, quest’ultima non ha mostrato alcun interesse per se stessa o per Eloise nel fare pace con Penelope.

Inoltre, Cressida è ancora alla ricerca della libertà attraverso un marito. Con Lord Debling apparentemente fuori dai giochi, svanisce la migliore possibilità per Cressida di sfuggire ai piani del padre di farla sposare con un anziano gentiluomo. Sebbene Cressida abbia pensato di rovinare i piani di Penelope rivelando quanto Colin e Penelope siano intimi, Penelope sta per ottenere tutto ciò che ha sempre desiderato. Per gelosia e disperazione, Cressida potrebbe essere tentata di agire in modo avventato per assicurarsi la propria indipendenza a spese della felicità di Penelope.

Nel corso di quattro episodi, Cressida Cowper è diventata un personaggio più ricco. Grazie all’amicizia con Eloise, il pubblico vede quanto sia crudele l’aspetto esteriore che presenta al mondo. Sotto sotto, Cressida è una ragazza sola che cerca disperatamente un legame genuino e il calore che le manca dalla sua famiglia. Anche se non sappiamo cosa la aspetta nella seconda metà della terza stagione, ci sono briciole di ciò che possono potenzialmente costruire nel resto della stagione o forse nella quarta. Potremmo scoprire l’identità dell’amico d’infanzia di Cressida? Cressida scoprirà qual è il suo lieto fine? A prescindere dalla piega che prenderà la storia, Cressida sta dando alle mean girls della Reggenza una nuova piega e, onestamente, noi siamo qui per questo.