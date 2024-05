Anime: i migliori 7 da guardare a Maggio 2024

Aprile è stato un mese di grande successo per l’anime, con l’uscita di Spy x Family Code: White, che ha guadagnato oltre 105 milioni di dollari al botteghino. Kaiju No. 8 ha avuto un inizio entusiasmante per il suo pubblico, diventando il primo evento live-stream di X (ex Twitter). Nonostante alcuni commenti negativi, il numero di spettatori è stato impressionante, con oltre 100.000 persone che si sono sintonizzate sul live stream iniziale su Twitter. Questa esperienza interattiva ha davvero dato vita all’anime per i suoi fan. Maggio si preannuncia un altro mese fantastico. Abbiamo due titoli shōnen con My Hero Academia e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e alcuni nuovi titoli imperdibili. Ecco i migliori anime di maggio 2024. My Hero Academia Stagione 7 La stagione 7 di My Hero Academia continua la battaglia tra Tomura Shigaraki e Izuku “Deku” Midoryia, mentre il Giappone è in bilico. Deku e i suoi amici hanno sempre desiderato essere degli eroi, ma non si sarebbero mai aspettati di essere catapultati nel bel mezzo di una guerra che si estende per generazioni. My Hero Academia è entrato nella sua fase finale e questa stagione getta le basi per quello che sarà un finale incredibile. Demon Slayer: The Hashira Training Arc Ecco la sinossi di Kimetsu no Yaiba: Hashira Traning Arc da Crunchyroll: “All’allenamento Hashira… I membri del Corpo degli Uccisori di Demoni e i loro spadaccini di più alto rango, gli Hashira. In preparazione all’imminente battaglia finale contro Muzan Kibutsuji, inizia l’allenamento degli Hashira. Mentre ognuno porta nel cuore fede e determinazione, Tanjiro e gli Hashira entrano in una nuova storia”. Appello a tutti i fan di Demon Slayer! L’attesissimo Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc è alle porte e sarà presentato domani (12 maggio 2024). Questo arco offre un’opportunità unica di approfondire le menti degli Hashira, i nostri amati personaggi. Io, per esempio, sono particolarmente entusiasta dell’intenso confronto tra Tanjiro e Sanemi e di rivedere Giyu. Questo è un avvertimento per coloro che guardano Demon Slayer per l’azione. Potremmo assistere ad alcune incredibili sequenze d’azione, ma il fulcro di questa stagione è vedere Hashira e le Demon Slayer allenarsi. Avremo molte lamentele da parte di Zenetsu e una buona dose di urla a caso da parte di Insoke e Tanjiro che si intromette negli affari di tutti perché è una persona gentile quando si tratta di fratelli. Jellyfish Can’t Swim in the Night

Ecco la sinossi di Jellyfish Can’t Swim in the Night da HIDIVE:

“Shibuya è una città piena di identità. È qui, nelle strade notturne di Shibuya, che l’illustratrice Mahiru Kozuki, l’ex idol Kano Yamanouchi, la Vtuber Kiui Watase e la compositrice Mei Kim Anouk Takanashi – quattro giovani donne un po’ fuori dal mondo – si uniscono e formano un gruppo di artisti anonimi chiamato JELEE. Anche “io” voglio brillare come qualcun altro. Se non sono io ma “noi”, allora potremmo essere in grado di brillare”.

Pur non essendo Oshi no Ko, Jellyfish Can’t Swim in the Night è un altro anime super inaspettato nella sua carineria. Proprio come A Sign of Affection, la serie fa un lavoro perfetto di scrittura dei personaggi e delle loro esperienze reciproche. È una serie che bisogna vedere di persona per capire meglio perché ci si innamora di questi personaggi.

The Irregular at Magic High School Season 3

The Irregular at Magic High School è eccellente. La terza stagione amplia la trama della stagione precedente. Miyuki, Tatsuya e il resto della squadra sono ora al secondo anno della National Magic University Affiliated First High School. Nel frattempo, personaggi come Saegusa Mayumi si sono diplomati ma sono ancora parte integrante della storia. Durante la terza stagione di The Irregular at Magic High School, sono arrivati nuovi studenti come Saegusa Kasumi e Saegusa Izumi, che sono le sorelle minori di Mayumi. Se siete alla ricerca di una sana dose di magia e di malizia, questa è la serie che fa per voi.

Spice and Wolf: Merchant Meets The Wise Wolf

Ecco la sinossi di Spice and Wolf: Merchant Meets The Wise Wolf di Crunchyroll.

“Lawrence è un mercante itinerante che vende varie merci da un carro trainato da cavalli. Un giorno, arriva in un villaggio e incontra una bellissima ragazza con le orecchie e la coda di un animale! Il suo nome è Holo la Lupa Saggia e porta raccolti abbondanti. La ragazza desidera tornare nella sua terra e Lawrence si offre di portarla con sé. Ora, il mercante e la lupa solitaria di un tempo iniziano il loro viaggio verso nord”.

Spice and Wolf: Merchant Meets The Wise Wolf è un bellissimo reboot della serie del 2008. Studio Passione fa un ottimo lavoro mantenendo lo spirito dell’anime originale e apportando al contempo un po’ di modernismo allo stile e all’immaginazione dell’anime. Mentre i reboot tendono ad avere una cattiva reputazione, essendo spesso visti come una presa di denaro o poco ispirati, gli anime tendono a mantenere lo standard o francamente a superare l’originale. Esempi recenti sono Trigun Stampede, Dororo, Fruits Basket, Shaman King e molti altri.

Blood of Zeus Season 2

Per sfuggire per sempre agli Inferi, Ade elabora un piano per reclamare per sé la corona di Zeus e riunirsi con la sua amata Persefone come sovrano dell’Olimpo. Blood of Zeus Stagione 2 continua i racconti epici dell’Antica Grecia. È una serie Netflix molto sottovalutata che vale la pena di guardare.

Wind Breaker

Ecco la sinossi di Wind Breaker tratta dal suo sito ufficiale.

“I punteggi medi sono i più bassi, ma gli scontri sono i più forti. La Furin High School è rinomata come una super scuola di delinquenti. Haruka Sakura, una studentessa del primo anno, è venuta da fuori città per lottare al vertice. Tuttavia, la Furin High School è diventata un gruppo che protegge la città chiamato “Chime of the Wind Breaker”.

Wind Breaker sta per ottenere l’effetto Frieren: Beyond Journey’s End, in cui le vendite del manga sono destinate a subire un’impennata solo perché l’anime è così bello. Sebbene la serie non faccia nulla di rivoluzionario, è semplicemente un divertimento, e questo è tutto ciò che si può chiedere.