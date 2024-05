Bridgerton – Stagione 3, Episodio 1, recap:: Chi ha bisogno di un diamante quando hai uno smeraldo?

Bentornati, stimati membri del Ton, a un’altra stagione di Bridgerton (la nostra recensione). Sembra che sia passata un’eternità dall’ultima volta che abbiamo incontrato i fratelli Bridgerton nella loro ricerca dell’amore – 26 mesi, per essere precisi, anche se abbiamo avuto il bellissimo, travolgente e deliziosamente swoony Queen Charlotte: A Bridgerton Story – ma eccoci finalmente pronti a tuffarci nella storia d’amore a fuoco lento di Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Ma sarà tutto liscio come l’olio per la coppia? Considerando che lei si strugge da anni e che la seconda stagione si è conclusa con Colin che affermava che “non avrebbe mai fatto la corte a Penelope Featherington”, è lecito dire: ovviamente no.

Mentre noi spettatori torniamo per la prima volta dopo due anni nel mondo della Bridgerton dell’epoca della Reggenza, anche il ton torna a Londra per la stagione nei momenti iniziali dell’episodio 1, “Out of the Shadows“. Ovunque sia il ton, ovviamente, c’è anche l’alter ego di Penelope, Lady Whistledown (doppiata da Julie Andrews), che arriva in città felice di vedere tutta la società londinese ancora una volta impegnata nella sua ultima rubrica. Sebbene l’identità di Penelope come Lady Whistledown abbia causato un litigio con la sua migliore amica Eloise (Claudia Jessie), ciò non sembra aver intaccato la penna d’oca di Penelope, né il suo acuto senso d’osservazione nel delineare le debuttanti più quotate di quest’anno.

Francesca debutta finalmente nella terza stagione di Bridgerton

Una di queste debuttanti è, ovviamente, Francesca Bridgerton (Hannah Dodd), che apparentemente si sta preparando per la presentazione alla Regina Carlotta (Golda Rosheuvel), mentre la madre Violet (Ruth Gemmell) e i fratelli Eloise, Gregory (Will Tilston), Hyacinth (Florence Hunt) e Benedict (Luke Thompson) aspettano fuori. Nessuno di loro riesce a capire perché Francesca sia così silenziosa, finché non arrivano Anthony (Jonathan Bailey) e Kate (Simone Ashley), mano nella mano, e Kate suggerisce che se tutti loro sono qui e qualcuno in fondo al corridoio sta suonando il pianoforte, allora è logico che Francesca non sia nella sua stanza.

Nonostante lo shock di sua madre e di Hyacinth per la sua disinvoltura in un giorno così importante come quello della presentazione, Francesca insiste che si tratta di un giorno come un altro e fa da guida per uscire dalla stanza. Lo shock di Violet si trasforma rapidamente in orrore quando Benedict fa notare che Francesca stava suonando una marcia funebre quando sono entrati. Avendo seguito i fratelli Bridgerton per tre stagioni sociali, è interessante vedere come ognuna delle sorelle reagisce al suo coming out: Daphne ha esibito la perfezione della figlia maggiore, mentre Eloise ha proceduto a dir poco con disprezzo. Giacinto è al settimo cielo per il suo turno. Ma Francesca, almeno per il momento, mostra qualcosa che non si vede spesso né nelle serie né nei romanzi rosa: l’indifferenza. Non lo odia, non lo ama, per lei è eccitante quanto una pulizia dentale. O almeno così sembra quando la famiglia si dirige a presentarla alla regina.

Ma mentre la maggior parte della famiglia si prepara a partire per il tribunale, c’è un Bridgerton di cui non si hanno notizie – Daphne (Phoebe Dynevor) e Simon (Regé-Jean Page), presumiamo, sono a casa loro a Clyvedon – ed è il viaggiatore del mondo in persona, Colin Bridgerton (Luke Newton). Ma non temete, è tornato in città giusto in tempo, sfoggiando una spavalderia da principe Eric e da pirata e facendo battere il cuore di tutte le giovani donne del quartiere, compresa quella di Penelope, che assiste al suo ritorno a casa dalla piazza tra le loro case. I fratelli si recano insieme alla presentazione, e Anthony e Benedict arrostiscono amorevolmente Colin per il suo splendore da protagonista (anche se non con tante parole). Le loro parole, però, gli scivolano addosso e, invece di raccontargli i suoi viaggi, rimane sfuggente come tutti i laureati con fondo fiduciario che si sono presi un anno sabbatico per fare lo zaino e “trovare se stessi”.

A palazzo, le debuttanti vengono presentate alla Regina, che si annoia quasi a morte. Anche se Queen Charlotte: A Bridgerton Story ha fatto un ottimo lavoro nell’illustrare come Charlotte sia potuta passare dall’adolescenza focosa e appassionata che era alla regina che vediamo oggi dopo decenni in un sistema monotono, lo spettacolo fa anche emergere alcune domande interessanti che prima non avevamo. Per esempio, Charlotte si lamenta della mancanza di “interesse” per le debuttanti, ma che tipo di intrattenimento si aspetta dalla stessa presentazione anno dopo anno? Essendo una persona che ha vissuto in questo mondo per la maggior parte della sua vita, sicuramente è in grado di rendersi conto che queste povere ragazze sono ingranaggi dello stesso sistema, costrette a trasmettere solo il modello più rigido ed educato di femminilità inglese. Più la stagione procede, più la caratterizzazione di Charlotte diventa sconcertante, in particolare alla luce della serie prequel.

Portia Featherington mente per salvare la sua famiglia nella première della terza stagione di Bridgerton

Ma mentre i Bridgerton trascorrono un’accogliente giornata in famiglia, non si può dire lo stesso per Penelope, che rimane intrappolata in casa ad ascoltare le sorelle Prudence (Bessie Carter) e Phillipa (Harriet Cains) che si vantano l’una con l’altra dei loro matrimoni, mentre i loro mariti innamorati le guardano, fino a quando la madre Portia (Polly Walker) annuncia che tutti i loro problemi finanziari sono stati risolti grazie a dei soldi “lasciati loro dalla zia Petunia”. Sebbene a quanto pare ci sia stata una zia Petunia, la storia di Portia serve solo a coprire la sua sottrazione del denaro che Jack Featherington (Rupert Young) ha rubato nella seconda stagione. Sebbene questa bugia si ritorcerà quasi certamente contro di loro in seguito, speriamo di non dover dedicare una quantità eccessiva di tempo ai problemi economici dei Featherington in questa stagione come abbiamo fatto nella precedente.

Le Featherington si recano a una festa in giardino organizzata in onore della Regina – anche se senza la presenza di quest’ultima – dove Colin dimostra a tutte le giovani donne che l’unica cosa che ha raccolto durante il suo anno sabbatico è una straordinaria quantità di rizz. Penelope si trova tra l’incudine e il martello, dovendo guardare Colin che flirta con altre persone e trovandosi faccia a faccia con Eloise… e la sua nuova migliore amica Cressida Cowper (Jessica Madsen). Sebbene Eloise impedisca a Cressida di essere apertamente crudele con Penelope, non ha nulla da dire alla sua ex amica, lasciando Penelope da sola. Anche Francesca si sente a disagio e sola, anche se è circondata da coetanei, ma scopre di avere poco in comune con loro e con i loro sogni altisonanti di un marito ideale, quando tutto ciò che desidera è una casa tutta sua e un uomo gentile con cui condividerla.

L’approccio pratico di rancesca dà a Violet motivo di preoccupazione, poiché tutto ciò che la matriarca dei Bridgerton desidera è che i suoi figli trovino l’amore come lo ha trovato lei. Giura a Kate che non interferirà con le figlie in questa stagione (vedremo quanto durerà) e promette che si trasferirà in una casa di proprietà per permettere a Kate di assumere pienamente il suo ruolo di viscontessa. Kate le assicura che non c’è bisogno di portare quelle sciocchezze europee in questa casa, ormai parzialmente etnica, e che può restare per tutto il tempo necessario.

Penelope prende in mano la sua vita nella première della terza stagione di Bridgerton

In seguito a un commento sprezzante della madre di Cressida (Joanna Bobin), Portia rivela bruscamente che l’ultimo Lord Featherington ha lasciato in eredità il patrimonio di famiglia a chiunque delle sue figlie produca per primo un erede maschio, un annuncio bomba reso ancora più sospetto dalle reazioni scioccate di Prudence e Phillipa. Mentre Portia cerca valorosamente di salvare la faccia, Colin trova finalmente Penelope e cerca di riprendere l’amicizia da dove l’aveva lasciata, ma rimane sorpreso dalle sue risposte fredde, vaghe ed educate. Fortunatamente per lei, l’intera famiglia ne ha abbastanza e poco dopo se ne vanno, con le sorelle ormai decise a diventare la padrona di casa. Porzia lascia che le due si accapiglino, ritenendo che Penelope non sia nemmeno una concorrente, e dice alla figlia che è felice di essere sempre lì a prendersi cura di lei. La prospettiva di una vita trascorsa con la sola compagnia della madre accende il fuoco in Penelope: la nostra ragazza è finalmente pronta per il suo splendore da protagonista.

Dopo essersi scontrato con Penelope, Colin cerca di ottenere da Eloise la verità sulla situazione. Sebbene non riesca a ottenere da lei tutta la verità, è chiaro che Eloise soffre ancora per l’incauto tentativo di Penelope di proteggerla nella scorsa stagione, quasi rovinandola nella rubrica di Whistledown. Il dolore sale in superficie quando le due donne si incontrano alla modisteria ed Eloise respinge i tentativi di Penelope di scusarsi, anche se non ha una risposta particolarmente buona – o una risposta qualsiasi – sul perché avrebbe dovuto fare amicizia proprio con Cressida.

Altrove, anche Will (Martins Imhangbe) e Alice Mondrich (Emma Naomi) stanno vivendo alcuni importanti cambiamenti, con la notizia che la prozia di Alice, Lady Kent, è morta e ha lasciato il suo intero patrimonio al figlio maggiore, rendendolo il prossimo barone di Kent. Sebbene la coppia sia stata introdotta inizialmente come amici di Simon, mi piace che la serie li abbia mantenuti e che continui a trovare nuovi modi per farli intrecciare con la trama della serie più ampia. In tutto il dramma romantico che Bridgerton ha da offrire, i Mondriches fanno da contrappunto, mostrando l’aspetto di una coppia felicemente sposata dopo anni di relazione, non priva di alti e bassi, ma sempre affettuosa e amorevole.

E a proposito di partner affettuosi e amorevoli, l’episodio passa a quelle che posso solo descrivere come scuse molto sexy per il fatto che nella seconda stagione abbiamo a malapena potuto vedere l’aspetto di Kate e Anthony felici, dal momento che tanto tempo è stato occupato da drammi estranei che hanno trovato il modo di tenerli separati fino all’ultimo secondo possibile. Ma sono felici, e anche molto impegnati in questa faccenda della creazione di un erede, nonostante debbano prepararsi per il ballo di Lady Danbury (Adjoa Andoh). Kate vuole fare una buona impressione al suo primo ballo da viscontessa, ma secondo me è Anthony che deve preoccuparsi: dopo tutto, è lui che passa la scena a parlare con la bocca piena.

Con il suo nuovo abito verde smeraldo e una nuova pettinatura più elegante, Penelope si presenta al ballo con un grande successo. È incredibile cosa possa fare per una persona un abito che le stia davvero bene, in una tonalità che si addice a chi lo indossa. Persino Colin riesce a smettere di parlare del suo viaggio in Europa abbastanza a lungo da notarlo. Un trio di uomini si avvicina a Penelope e tenta di coinvolgerla in una conversazione, ma lei, forse disabituata all’attenzione, sbaglia, inciampa nelle parole e parla troppo a lungo, cosa che infastidisce gli uomini e li induce ad andarsene, perché come osa una donna non essere all’altezza delle loro aspettative?

Penelope cattura l’attenzione di un Lord in ‘Bridgerton’ Stagione 3, Episodio 1

Ma Penelope non ha catturato solo gli occhi degli uomini presenti. Eloise non riesce a smettere di guardarla e persino la Regina Charlotte ha notato la sua presenza. Lady Danbury ricorda alla regina che, a parte il nuovo look di Penelope, Charlotte non ha ancora scelto un diamante per la stagione, una tendenza in atto da soli due anni e diventata improvvisamente un’aspettativa. Charlotte afferma che i diamanti sono preziosi perché sono rari – non lo sono, sono bellissimi, ma anche così comuni da essere usati per fare punte da trapano – ma Lady Danbury, volendo smuovere un po’ le acque, riconosce che Charlotte ha scelto il diamante solo l’anno scorso, e che è stata Lady Whistledown a farlo la prima volta, il che implica, ovviamente, che solo Lady Whistledown è riuscita a prevedere l’abbinamento migliore della stagione. Questo accende il fuoco necessario sotto Charlotte, che non dice molto, ma gli ingranaggi nella sua testa stanno girando. Sapete qual è una pietra preziosa, rara e delicata? Gli smeraldi. Tanto per dire.

Come Penelope, anche la povera Francesca non riesce a trovare pace. Ma mentre Penelope parlava troppo, Francesca non dice quasi nulla al di là della necessaria educazione, anche quando viene messa alle strette da un trio di Lord che le chiedono di snocciolare il suo profilo Bumble. Si allontana e dice ad Anthony che vuole essere lasciata in pace per un po’ e, a dimostrazione di quanto lui sia cresciuto come persona, la lascia andare. Forse perché preferisce ballare con sua moglie piuttosto che inseguire sua sorella nella sala da ballo.

Francesca trova Penelope in disparte e le confessa che non le piace particolarmente farsi notare. Penelope concorda sul fatto che probabilmente è difficile per una persona che proviene da una famiglia così attraente, ma dice a Francesca di non diventare una tappezzeria e le dice che è fortunata ad avere l’attenzione di tutti. Francesca prende a cuore le sue parole, ma incoraggia anche Penelope a uscire dal muro. Penelope segue il consiglio dell’amica anche solo per andare a prendere una coppa di gelato, ma lì incontra l’alto e affascinante Lord Debling (Sam Phillips), con il quale condivide una conversazione molto più naturale.

Ma poiché Cressida non può permettere a nessuno di avere qualcosa di bello, calpesta “accidentalmente” l’abito di Penelope e lo strappa. Lord Debling si dirige gentilmente a cercare una cameriera per aiutarla, mentre Cressida deride Penelope per l’economicità del tessuto. Non importa che le due facciano acquisti presso la stessa modista, ma è molto ricco per una persona il cui abito appare sempre più ridicolo definire “economico” l’abito di un’altra. Eloise ha almeno la decenza di sembrare imbarazzata, ma Penelope se ne va prima che la sua ex amica possa provare a scusarsi.

Colin la trova fuori in lacrime e cerca di confortarla facendole i complimenti per il vestito. Rimane scioccato quando il suo fascino non funziona su di lei come sembra aver funzionato su tutti gli altri, e Penelope tenta di andarsene di nuovo, respingendo il suo tentativo di trovarle un accompagnatore e dicendogli che, in quanto zitella, non ne ha bisogno. Sebbene gli aggiornamenti apportati alla serie rispetto ai libri siano serviti a far funzionare meglio i libri nel mezzo televisivo, questa affermazione di Penelope porta i due personaggi in uno stridente conflitto. Sia nei libri che nella serie, Penelope è stata presentata alla società con un anno di anticipo, ad esempio a 17 anni. Nel libro c’è un grande salto temporale prima dell’inizio della storia di Colin e Penelope, che ha 28 anni per la maggior parte del tempo. La serie ci ricorda che questo è il suo terzo anno di vita, il che la rende al massimo ventenne. Una donna a 28 anni potrebbe essere fermamente in lista d’attesa, ma a 20? Non è certo una zitella. È possibile considerare il suo commento come un’autoironia piuttosto che come un fatto oggettivo, ma mi chiedo perché abbiano voluto mantenere la storia della zitella nell’adattamento, invece di limitarsi all’aspetto “fiore all’occhiello” della trama.