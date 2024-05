Bridgerton dovrebbe discostarsi ancora di più dai libri nelle prossime stagioni

Non è un segreto che la serie di successo di Netflix Bridgerton derivi da una serie di romanzi d’ispirazione Regency scritti dalla prolifica autrice Julia Quinn. La prima stagione è basata sul primo romanzo della saga dei fratelli Bridgerton, The Duke and I, mentre la seconda è basata sul secondo libro, The Viscount Who Loved Me. La terza stagione, di cui sono usciti di recente i primi quattro episodi, racconta gli eventi descritti nel quarto libro. Tuttavia, gli spettatori che vogliono continuare il loro viaggio nell’universo dei Bridgerton attraverso le pagine di Romancing Mister Bridgerton potrebbero trovarsi a perdere alcuni elementi chiave della storia che hanno imparato ad amare.

Dall’arrivo di Mondrich (Martin Imhangbe) nell’alta società all’amicizia di Eloise (Claudia Jessie) con Cressida Cowper (Jessica Madsen) fino all’intera esistenza di Lord Debling (Sam Phillips), molti punti della trama della terza stagione dello show sono completamente assenti dal libro. E i cambiamenti non si fermano qui. Le stagioni 1 e 2 hanno anche aggiunto una serie di nuovi elementi alle trame dei libri e ne hanno completamente eliminati altri. Per esempio, sapevate che Daphne (Phoebe Dynevor) era originariamente nella seconda stagione di Io e il Duca, invece di debuttare come “diamante della prima acqua”?

Sebbene non si possa sbagliare nell’affermare che l’opera di Quinn ha offerto il progetto per una magnifica serie televisiva, è anche abbastanza sicuro supporre che Bridgerton sia diventato il fenomeno che è solo grazie alle numerose modifiche apportate dagli showrunner Chris Van Dusen e Jess Brownell al materiale di partenza. Come ospiti in una sala da ballo, alcuni di questi cambiamenti catturano immediatamente la nostra attenzione, mentre altri rimangono sullo sfondo, quasi impercettibili e probabilmente ascoltano qualche pettegolezzo succoso, degno di Whistledown. Ciò pone una domanda molto importante: quanti cambiamenti sono troppi per un adattamento? Quanto la serie ha il diritto di modificare per i propri scopi? Con almeno altre cinque stagioni in serbo, una per ogni fratello Bridgerton rimasto, lo show dovrebbe andare ancora più a fondo nel tentativo di creare la propria storia da qualcosa fatto da un altro creatore?

Quanto è cambiato finora “Bridgerton” rispetto ai romanzi?

Eppure, tutte queste storie d’amore si trovano nelle pagine di Quinn, anche se con dettagli leggermente diversi. Lo stesso, tuttavia, non si può dire della relazione tra Anthony e Siena (Sabrina Bartlet) nella prima stagione, o della cotta di Eloise per l’apprendista tipografo Theo Sharpe (Calam Lynch) nella seconda stagione, o ancora dell’attuale avventura di Benedict con Lady Tilley Arnold (Hannah New). Sebbene il filo conduttore della storia sia sempre lo stesso, Van Dusen e Brownell hanno popolato il mondo dei Bridgerton con una miriade di personaggi e storie d’amore, facendolo sembrare non solo più ricco, ma anche più attraente.

Forse è meglio iniziare questa discussione chiarendo che Bridgerton non ha mai modificato una coppia principale di un romanzo di Julia Quinn. Le tre stagioni dello show hanno presentato storie d’amore che erano già presenti nei libri. Tuttavia, alcuni dettagli possono variare. Nel caso di Daphne, c’è la questione della seconda stagione, ma c’è anche una modifica significativa a una scena particolarmente problematica: quella in cui costringe Simon (Regé-Jean Page) a fare sesso con lei senza tirarsi indietro. Nel romanzo, questo momento che onestamente può essere descritto solo come uno stupro è reso ancora peggiore dal fatto che Simon è anche quasi ubriaco fradicio. Ne Il visconte che mi amava, Edwina (Charithra Chandran) è completamente innamorata di Anthony (Jonathan Bailey), mentre, nello spettacolo, sua sorella Kate (Simone Ashley) si preoccupa ripetutamente di non sposarsi per amore. Se avessimo seguito rigorosamente l’ordine dei libri, avremmo già assistito alla storia di Benedict (Luke Thompson), ma il team dietro lo show ha scelto di mettere Colin al primo posto.

Questa versione dell’Inghilterra Regency è anche molto più variegata, il che è essenziale per uno show che è molto più incentrato sulla fantasia di innamorarsi in un bel mondo che sull’accuratezza storica. Certo, Bridgerton e la sua serie gemella, Queen Charlotte, non sapranno sempre come affrontare il tema della razza, ma popolando l’universo della serie con personaggi neri e bruni è sicuramente una scelta da lodare. Chi sceglie di passare dalla serie ai libri di Quinn troverà una Londra molto più bianca di quella a cui si era iscritto inizialmente.

Allo stesso modo, la versione originale di Quinn del periodo della Reggenza è molto più abile e aderente agli standard di bellezza, anche se lo show non può esattamente affermare di andare oltre quando si tratta di ritrarre personaggi che rompono i rigidi schemi della nostra società. Ma, almeno, il peso di Penelope non è più un fattore importante nella serie, e almeno la terza stagione ci ha dato alcuni personaggi di sfondo con disabilità: c’è una donna sorda senza nome alla cerimonia della Queen Charlotte, e Lord Remington (Zak Ford-Williams) è visibilmente su una sedia a rotelle quando chiede di chiamare Penelope. Se si aderisce alla teoria che sta girando sul fatto che Francesca (Hannah Dodd) sia autistica, c’è anche un po’ di neurodivergenza.

Finora, tutti i cambiamenti di “Bridgerton” sono stati in meglio

Tutto ciò dimostra che Bridgerton ha molte buone ragioni per discostarsi dal materiale di partenza quando lo traduce sullo schermo. Come ha dichiarato l’attuale showrunner Jess Brownell a Vanity Fair, “la TV è un mezzo diverso, dobbiamo riempire un po’ di più la trama e creare più svolte e colpi di scena”. E, finora, tutti questi cambiamenti sono stati positivi. Tuttavia, alcuni recenti sviluppi ci hanno fatto chiedere fino a che punto la Brownell o qualsiasi altro futuro showrunner sarà disposto a spingersi quando si tratterà di apportare modifiche ai libri.

È arrivato il momento per Bridgerton di iniziare a interferire con le storie d’amore principali dei romanzi? Colin e Penelope sembrano praticamente arrivati al capolinea: anche se la storia di Colin che odia Lady Whistledown (doppiata da Julie Andrews) è originale per lo show, con la Whistledown dei libri che rimane praticamente fuori dagli affari di Bridgerton, non c’è dubbio che troverà un modo per perdonare la sua amata per le sue malefatte entro la fine della stagione. Ma che dire di Francesca e Lord John Stirling (Victor Alli)? Sono davvero condannati dalla narrazione o lo show troverà un modo per tenerli insieme? Lo show dovrebbe trovare un modo per tenerli insieme?

Bridgerton avrà la sua storia d’amore gay?

Fin dalla sua prima stagione, Bridgerton ha mostrato segni di essere uno show queer-friendly e ha raccolto un enorme pubblico queer. Purtroppo, però, questi segnali sono rimasti solo tali: segnali. Le cose sono cambiate un po’ quando è arrivata Queen Charlotte. Improvvisamente, abbiamo avuto la lunga storia d’amore del giovane Brimsley (Sam Clemmett) con Reynolds (Freddie Dennis). Ora, Bridgerton dovrebbe avere anche la sua storia d’amore gay? Brownell ha dimostrato di essere seriamente intenzionato a rappresentare qualcosa di più in questo senso. Parlando con Pride, il nuovo showrunner ha dichiarato: “Questo è uno show sull’amore nelle sue molteplici forme e penso che sia giusto per noi mettere in primo piano l’amore queer e raccontare storie queer. Voglio vedere più gioia queer sui miei schermi e questa era sicuramente una priorità per me quando ho assunto il ruolo di showrunner”.

Poiché l’attrice non ha ancora rivelato come queste storie queer si svolgeranno sullo schermo, i fan stanno dando libero sfogo alla loro immaginazione. Da Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) alla stessa Regina Charlotte, tutti sono pronti a giocare. Non c’è dubbio, però, che un protagonista queer sarebbe molto più d’impatto di un personaggio di sfondo, quindi forse è giunto il momento che la serie si discosti un po’ di più dai libri in questo senso. I cambiamenti non dovrebbero nemmeno essere troppo drastici: Francesca potrebbe innamorarsi di Michaela invece che di Michael Stirling dopo la morte di John, o forse Benedict potrebbe avere la sua storia di Cenerentola con un uomo. Forse uno degli interessi amorosi dei Bridgerton potrebbe rivelarsi trans.

Si potrebbe obiettare che Bridgerton è una serie di libri troppo etero per avere un protagonista queer, ma un tempo era anche una storia interamente bianca. E se l’Inghilterra della Reggenza non era certo un’epoca e un luogo favorevole ai gay, era anche molto più razzista di quanto Bridgerton suggerisca. Se possono cambiare uno di questi elementi, perché non l’altro? Inoltre, se per qualche motivo vogliono tenere le persone queer ai margini della società, Brimsley e Reynolds hanno già dimostrato che questo non è un ostacolo al vero romanticismo.

È ora che Bridgerton si discosti ancora di più dal materiale di partenza, non per apportare modifiche a trame che sembrano già in corso, come far vivere Francesca felice e contenta con John, anche se vorremmo che fosse così. No, è tempo che Bridgerton cambi rendendo il suo universo più vario e accogliente. È ora che Bridgerton abbia un protagonista gay. In altre parole, è tempo di raddoppiare ciò che sta già facendo da tre stagioni a questa parte.