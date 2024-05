Chicago P.D.: cosa significherà la partenza della Upton per Voight nella dodicesima stagione?

La squadra di Chicago P.D. può aver chiuso la stagione, ma non ci vorrà molto prima che torni sui nostri schermi nel corso dell’anno. La produttrice esecutiva Gwen Sigan si è recentemente intrattenuta con TV Insider per commentare il finale e condividere alcune anticipazioni sulla dodicesima stagione. I fan hanno visto Hailey Upton (Tracy Spiridakos) lasciare lo show nel finale della stagione 11 dopo aver salvato Voight (Jason Beghe) da un serial killer.

Tuttavia, l’uscita di scena di Hailey non deve essere definitiva, poiché la porta è aperta al ritorno della Tracy Spiridakos. Sigan ha parlato dell’uscita di scena di Hailey e ha accennato alla possibilità che i telespettatori la rivedano sullo schermo nella dodicesima stagione. “Non so se la rivedremo nella prossima stagione. Penso che terremo sempre la porta aperta. Non diremo mai mai. E sì, se si presenterà l’opportunità di riportarla in qualche contesto nei prossimi anni, ne saremo felici”. Gli spettatori potrebbero chiedersi come funzionerà l’Unità di Intelligence della polizia di Chicago senza Hailey, cosa che Sigan ha affrontato:

“Sì, stiamo ancora cercando di capirlo. Non ho una risposta chiara per voi, ma sicuramente l’unità sta operando in piccolo a questo punto, quindi ci sarà molto spazio“.

Sigan ha anche lasciato intendere che il ritorno di Petrovich (Bojana Novakovic) potrebbe essere in sospeso, spiegando: “Sì, non ho una risposta su questo. Amo Petrovich. Penso che Bojana sia entrata in scena e l’abbia fatta sua e abbia dato un’interpretazione fantastica, e sicuramente era così coinvolta da Upton ed è stata in grado di raccontarci la storia del suo stato d’animo e di andare avanti, di guarire e di provare qualcosa di diverso. Quindi sì, le porte sono aperte. Non lo so ancora”.

Qual è il prossimo passo della squadra di intelligence di “Chicago P.D.”?

La Sigan ha anche condiviso alcuni primi aggiornamenti sulla Stagione 12 di Chicago P.D., anche se tiene le carte coperte, dicendo: “Torneremo nella stanza la prossima settimana, in realtà, inizieremo martedì prossimo. Abbiamo molte cose da capire, molte cose divertenti. Sono davvero interessata a vedere dove andrà Voight”. All’inizio della stagione, Jason Beghe aveva anticipato come Voight avrebbe reagito alla partenza di Upton, e sembra che la dodicesima stagione porterà ancora più introspezione e cambiamenti per lui. Sigan ha parlato direttamente della direzione che potrebbe prendere Voight, ponendo alcune domande su come potrebbero andare le cose:

“È cresciuto molto nelle ultime due stagioni e lo abbiamo visto diventare un po’ più vulnerabile e avere più legami e più intimità con le persone”. E ora la Upton se ne va, un’altra persona lo lascia. E quindi si trova in questa interessante posizione, che si può vedere in entrambi i sensi: si indurisce? Si chiude in se stesso? Dice che non ne vale la pena, che non mi ha portato a nulla? Oppure si appoggia di più alla cosa? Quindi penso che ci sia molto da giocare con lui”.