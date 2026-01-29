Bridgerton – Stagione 4, Parte 2: quando escono i nuovi episodi su Netflix

Dopo il debutto della prima parte, cresce l’attesa per il ritorno di Bridgerton con la seconda parte della quarta stagione, che completerà l’arco narrativo dedicato a Benedict Bridgerton e Sophie Baek.

Quando esce Bridgerton 4 – Parte 2 su Netflix

La Parte 2 della quarta stagione di Bridgerton uscirà su Netflix il 26 febbraio, con gli episodi conclusivi della stagione. I nuovi capitoli riprenderanno direttamente dagli eventi del finale della Parte 1, lasciando irrisolti diversi nodi emotivi e narrativi.

Al centro della storia ci sarà ancora il rapporto tormentato tra Benedict e Sophie, messo in crisi dalla proposta che ha portato Sophie ad allontanarsi, ma anche il ruolo sempre più delicato di Penelope Bridgerton dopo la rivelazione della sua identità come Lady Whistledown. Parallelamente, proseguiranno le sottotrame legate a Francesca Stirling e alle inquietudini della Regina Charlotte.

La seconda parte promette quindi di affrontare le conseguenze delle scelte compiute finora, portando a una risoluzione che, come da tradizione della serie, dovrebbe ridefinire equilibri sentimentali e sociali all’interno del Ton.