HomeCinema News2025

Denzel Washington sulla cancel culture: “Non aderite”

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Denzel Washington attore
Denzel Washington alla premiere di Los Angeles del film Netflix “The Piano Lesson”. Foto di Image Press Agency via Depositphotos.com

Denzel Washington parla con sincerità della cultura del “cancellare” nella società odierna, offrendo una risposta ponderata. Noto soprattutto per la serie The Equalizer e per film come Training Day (2001), The Book of Eli (2010) e Flight (2012), Washington rimane uno degli attori più amati e celebrati di Hollywood e attualmente è possibile vederlo in Highest 2 Lowest (2025) di Spike Lee.

Tuttavia, per quanto rispettabile possa sembrare una figura di Hollywood, gli ultimi anni hanno dimostrato che nessuno è immune alla cultura del “cancellare”, con movimenti che spesso prendono piede sui social media a causa di foto o commenti di attori o registi. Washington finora è rimasto immune da questo fenomeno dannoso.

Durante una recente intervista con Complex, Washington è stato chiesto direttamente del suo rapporto con l’opinione pubblica e l’attore ha chiarito che non è qualcosa che gli interessa molto. Ecco il suo commento:

“Chi se ne frega? Cosa ha reso il sostegno del pubblico così importante, tanto per cominciare? Non si può guidare e seguire allo stesso tempo, e non si può seguire e guidare allo stesso tempo”.

Washington prosegue spiegando che l’unica cosa che segue è la sua religione e che il trucco per evitare la cultura del cancellare è quello di non “iscriversi” in primo luogo:

“Non puoi essere cancellato se non ti sei iscritto. Non iscriverti”.

Cosa significa questo per Denzel Washington

Evidentemente, l’approccio di Washington alla cultura della cancellazione e all’opinione pubblica ha funzionato per lui e per la sua carriera. Sebbene abbia vinto solo due Oscar nel corso della sua lunga carriera, continua a essere regolarmente nominato per il suo lavoro ed è ampiamente considerato un peso massimo di Hollywood per le sue interpretazioni e la legittimità che conferisce ai progetti.

Highest 2 Lowest ha ricevuto recensioni molto positive sia dalla critica che dal pubblico finora, e la quinta collaborazione di Washington con Lee sembra già un successo assicurato. Prima di questo ultimo thriller, Washington è stato ampiamente celebrato come la parte migliore del controverso Il Gladiatore 2 (2024) di Ridley Scott.

Il film di Scott ha fatto seguito alla calorosa accoglienza riservata a The Equalizer 3 (2023), che ha ottenuto un successo al botteghino quasi identico a quello dei due predecessori, indicando che c’è un pubblico fedele per Washington in questo tipo di ruolo. L’attore ha persino annunciato che The Equalizer 4 e 5 sono in fase di sviluppo.

Tutto questo per dire che Washington sembra aver capito come funzionano le cose, e non preoccuparsi di come il pubblico lo vede è una strategia vincente. Questo non significa che Washington non dirà o farà qualcosa in futuro che susciterà critiche, ma è chiaro che non gli importerà se ciò accadrà.

Articolo precedente
Butterfly, spiegazione del finale: cosa ha fatto Rebecca?
Articolo successivo
Frankenstein di Guillermo Del Toro ottiene una data di uscita nelle sale con una mossa insolita da parte di Netflix
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved