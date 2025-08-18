Denzel Washington sulla cancel culture: “Non aderite”

Denzel Washington parla con sincerità della cultura del “cancellare” nella società odierna, offrendo una risposta ponderata. Noto soprattutto per la serie The Equalizer e per film come Training Day (2001), The Book of Eli (2010) e Flight (2012), Washington rimane uno degli attori più amati e celebrati di Hollywood e attualmente è possibile vederlo in Highest 2 Lowest (2025) di Spike Lee.

Tuttavia, per quanto rispettabile possa sembrare una figura di Hollywood, gli ultimi anni hanno dimostrato che nessuno è immune alla cultura del “cancellare”, con movimenti che spesso prendono piede sui social media a causa di foto o commenti di attori o registi. Washington finora è rimasto immune da questo fenomeno dannoso.

Durante una recente intervista con Complex, Washington è stato chiesto direttamente del suo rapporto con l’opinione pubblica e l’attore ha chiarito che non è qualcosa che gli interessa molto. Ecco il suo commento:

“Chi se ne frega? Cosa ha reso il sostegno del pubblico così importante, tanto per cominciare? Non si può guidare e seguire allo stesso tempo, e non si può seguire e guidare allo stesso tempo”.

Washington prosegue spiegando che l’unica cosa che segue è la sua religione e che il trucco per evitare la cultura del cancellare è quello di non “iscriversi” in primo luogo:

“Non puoi essere cancellato se non ti sei iscritto. Non iscriverti”.

Cosa significa questo per Denzel Washington

Evidentemente, l’approccio di Washington alla cultura della cancellazione e all’opinione pubblica ha funzionato per lui e per la sua carriera. Sebbene abbia vinto solo due Oscar nel corso della sua lunga carriera, continua a essere regolarmente nominato per il suo lavoro ed è ampiamente considerato un peso massimo di Hollywood per le sue interpretazioni e la legittimità che conferisce ai progetti.

Highest 2 Lowest ha ricevuto recensioni molto positive sia dalla critica che dal pubblico finora, e la quinta collaborazione di Washington con Lee sembra già un successo assicurato. Prima di questo ultimo thriller, Washington è stato ampiamente celebrato come la parte migliore del controverso Il Gladiatore 2 (2024) di Ridley Scott.

Il film di Scott ha fatto seguito alla calorosa accoglienza riservata a The Equalizer 3 (2023), che ha ottenuto un successo al botteghino quasi identico a quello dei due predecessori, indicando che c’è un pubblico fedele per Washington in questo tipo di ruolo. L’attore ha persino annunciato che The Equalizer 4 e 5 sono in fase di sviluppo.

Tutto questo per dire che Washington sembra aver capito come funzionano le cose, e non preoccuparsi di come il pubblico lo vede è una strategia vincente. Questo non significa che Washington non dirà o farà qualcosa in futuro che susciterà critiche, ma è chiaro che non gli importerà se ciò accadrà.