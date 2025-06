Criminal Code – Stagione 2, la spiegazione del finale: I senza anima muoiono?

La seconda stagione di “Criminal Code” di Netflix si conclude con Suellen e Benicio che escogitano un modo per ostacolare le ambizioni di Isaac, trovando anche una sorta di redenzione personale. Dopo aver trascorso gran parte della narrazione un passo indietro rispetto a ogni mossa di Isaac, gli ultimi momenti ribaltano la situazione a danno del leader della Ghost Gang, che si trova ad affrontare problemi che vanno dall’esistenziale al personale. Tuttavia, nonostante gli sforzi del nostro duo protagonista, catturare Isaac e la sua banda di ladri si rivela un compito arduo che costringe tutti a dare il meglio di sé. Alla fine, tutto culmina in un epico scontro dalle conseguenze immense, in cui vengono alla ribalta rivalità vecchie e nuove, lasciandoci con uno scenario aperto che potrebbe avere ulteriori implicazioni in futuro.

Cosa succede nella seconda stagione di Criminal Code

Come previsto, in Criminal Code – Stagione 2 inizia con la squadra della polizia federale guidata da Rossi alle prese con le conseguenze del finale della prima stagione. A tal fine, Suellen, Benicio e gli altri tengono d’occhio i membri della malavita nel tentativo di ottenere maggiori informazioni sulla sfuggente Ghost Gang guidata da Isaac e dall’Ambasciatore. Nonostante abbiano un’idea abbastanza chiara che la banda sia impegnata a pianificare la sua prossima mossa, Suellen e Benicio non hanno modo di intervenire a meno che non ottengano un quadro completo della situazione e della disposizione delle forze in campo. Purtroppo, questo è un lusso che non possono permettersi, poiché Isaac, suo fratello Gabriel e il loro stretto collaboratore Lobo sono già in movimento con un grande piano di rapina, che ha come obiettivo la Banca Centrale di Fortaleza. Sebbene le autorità arrivino in tempo per opporre resistenza, i rapinatori riescono a superare le barricate e a fuggire.

Durante la fuga, il Professore (Assuncao) viene ucciso da un membro ribelle della banda di nome Xuxa. La sua morte ha un effetto sconvolgente su Suellen e Benicio, soprattutto perché la prima è responsabile di aver permesso al Professore di partecipare alle operazioni sul campo. Come nuovo capo della squadra, Suellen si assume una responsabilità ancora maggiore per la morte del Professore e si impegna a consegnare Isaac e la sua banda alla giustizia, vendicandosi anche di Xuxa. L’omicidio del Professore mette in moto una serie di eventi a catena che portano Rossi a perdere la sua autorità nell’ufficio, poiché i vertici della Polizia Federale perdono fiducia nella sua capacità di ottenere risultati e mitigare errori costosi. Al suo posto, l’ispettore Vendramin viene nominato nuovo responsabile del dipartimento, mentre Rossi viene retrocesso a vice sceriffo.

Determinati a fare un passo avanti, Suellen e Benicio iniziano a seguire le tracce di Xuxa per avvicinarsi a Isaac e alla sua banda. Scoprono che si incontra spesso con prostitute in una zona malfamata della città e utilizzano questa informazione per rintracciarlo. La ricerca li conduce infine allo strip club Shangri-La. Durante un appostamento, vedono Xuxa aggirarsi nei pressi del locale e decidono di agire. Dopo un intenso inseguimento, riescono ad arrestarlo, catturando così il responsabile dell’omicidio del professore. Tuttavia, lui rivela che nel tentativo di catturarlo, hanno completamente perso di vista Isaac, che in quel momento si trovava anche lui all’interno dello Shangri-La. Successivamente, Suellen chiede a Luana, una prostituta e informatrice part-time di Benicio, di infiltrarsi nello Shangri-La per scoprire di più sulla Ghost Gang.

La spiegazione del finale di Criminal Code – Stagione 2: come Suellen e Benicio sventano i piani di Isaac?

Durante tutta Criminal Code – Stagione 2, Suellen adotta una vasta gamma di approcci per mettere Isaac alle strette, ma i suoi sforzi sono vani. Qualunque cosa provi, il Fantasma si rivela una figura sfuggente che ha la fortuna dalla sua parte. Tuttavia, con ogni incidente, lei si avvicina sempre più a fargli commettere un grave errore, che alla fine accade quando una delle sue rapine va storta, nonostante lui riesca a mettere le mani sulla maggior parte dei gioielli di valore. Durante la rapina a Vera Cruz, Suellen e Benicio, insieme al resto della polizia federale, mettono in atto una strategia aggressiva contro la banda di Isaac. Mentre questi tentano la fuga, i poliziotti li seguono fino al loro magazzino, che diventa immediatamente teatro di nuovi scontri. Alla fine della colluttazione, Suellen infligge un duro colpo a Isaac uccidendo Gabriel, costringendolo a limitare le perdite nonostante sia profondamente colpito.

Dopo la perdita di Gabriel, Isaac teme che le sue possibilità di sfuggire alla polizia siano scarse. Inoltre, è profondamente ferito dalla morte di Gabriel, al punto da avere dei flashback sul loro ingresso nel mondo dei ladri professionisti. Di conseguenza, inizia a pensare ad altri modi per fare fortuna senza tornare al mondo delle rapine. Tuttavia, l’ambasciatore è un ostacolo significativo sulla strada verso la realizzazione dei suoi sogni. Per questo motivo, cospira con Djeison per uccidere l’ambasciatore, una mossa audace che avrà immense ripercussioni sul resto della narrazione per tutti i personaggi coinvolti. Dopo aver ucciso l’ambasciatore, Isaac inizia a lavorare con Cabeca per entrare nell’impero della droga, che è una soluzione alla sua attuale situazione difficile e anche un modo per fare un ultimo tentativo di successo per ottenere denaro.

Nelle ultime puntate di Criminal Code – Stagione 2, Isaac e Soulless si preparano per un ingente traffico di cocaina nel porto di Santos. Arrivano lì con l’obiettivo preciso di prendere il controllo delle attività commerciali dell’ambasciatore senza intoppi. Tuttavia, Benicio e Suellen li rintracciano al porto, dove scoppia una lotta epica tra le autorità e i criminali. Entrambe le parti aprono il fuoco mentre alcuni cercano di fuggire. Durante la battaglia, Benicio lascia Suellen alle spalle per occuparsi di Soulless, ossessionato dalla sua vendetta personale contro l’uomo. Nel frattempo, Suellen uccide Lobo, l’amico di Isaac, che non ha altra scelta che fuggire. Le autorità sequestrano così tutto il carico di cocaina dal porto, che viene poi pubblicizzato come una vittoria della Polizia Federale.

Soulless muore? Cosa significa questo per Benicio?

Mentre Suellen deve affrontare Isaac e Lobo da sola, Benicio insegue Soulless fino alla riva del fiume con l’unico scopo di rimandarlo in prigione. È innegabile che i due abbiano una rivalità speciale a causa di tutto ciò che è successo nella prima stagione (Soulless ha ucciso Santos, il precedente partner di Benicio). Di conseguenza, la tensione tra loro è spesso tale da poter essere tagliata con un coltello affilato. Una volta che Benicio mette Soulless alle strette vicino allo specchio d’acqua, i due hanno un confronto verbale. Mentre il primo è determinato a rimandare il suo avversario in prigione, dove secondo lui è il suo posto, il secondo afferma che tutto ciò che sta facendo, giusto o sbagliato che sia, è in nome di una nobile causa: la sua famiglia. Di conseguenza, il combattimento uno contro uno che ne segue è intenso e carico di alta tensione.

All’inizio dello scontro, sembrano alla pari in termini di forza fisica. Tuttavia, man mano che il fango intorno a loro inizia a dare i suoi effetti, Benicio perde l’iniziativa nella battaglia e viene progressivamente dominato da Soulless. Quest’ultimo ne approfitta e si prepara per una mossa finale per strangolare il suo rivale e porre fine alla sua vita. All’ultimo secondo, Benicio riesce a liberarsi dalla sua presa pugnalando Soulless, che viene colto alla sprovvista dall’attacco a sorpresa. Successivamente, si sdraia nel fango, mentre la sua vita lentamente si spegne e Benicio finalmente riacquista l’equilibrio. Soulless consegna a Benicio il ciondolo che porta al collo, esortando il suo rivale a darlo a suo figlio una volta che sarà morto. Nonostante abbia trionfato sul suo nemico, Benicio è sopraffatto dall’emozione mentre guarda Soulless chiudere gli occhi.

Le ultime parole di Soulless hanno chiaramente un profondo effetto su Benicio, che deve provare un senso di affinità a causa del suo rapporto conflittuale con suo figlio Samuel. Durante tutta la seconda stagione vediamo che Benicio fatica a entrare in contatto con Samuel, nonostante dedichi parte della sua giornata a fare cose con lui. Pertanto, sentire Soulless chiedergli di consegnare la sua collana al proprio figlio deve scatenare un senso di tristezza nel protagonista, facendogli capire che, dopotutto, non è così diverso dal suo rivale. Infatti, sebbene siano su fronti opposti della legge, entrambi dimostrano ripetutamente la stessa adesione alla giustizia, a modo loro. A tal fine, il personaggio di Soulless mette in luce la complessità degli esseri umani e come le persone che fanno cose cattive possano anche avere dei lati positivi, cosa che viene ulteriormente esemplificata quando incontra la sua fine.

Cosa succede a Isaac?

Sebbene alla fine la Polizia Federale riesca a riaffermare il proprio controllo, il suo lavoro è lungi dall’essere concluso, poiché Isaac riesce a fuggire. Dopo lo scontro al porto di Santos, Isaac si rifugia in un nascondiglio dove recupera una scorta nascosta di denaro, armi e provviste necessarie per ricominciare da zero. A tal fine, decide di mantenere un profilo basso, riuscendo a non farsi notare dalla polizia. Nel frattempo, i media credono che la Polizia Federale abbia ottenuto una grande vittoria, anche se alcuni membri delle forze dell’ordine, come Suellen e Benicio, sanno che i risultati ottenuti sono solo la metà di quelli pubblicizzati. Ciò diventa ancora più evidente quando vediamo Isaac presentarsi alla porta di Italio nelle ultime puntate della stagione, il che significa che ha stretto una nuova alleanza con l’uomo.

All’inizio di Criminal Code – Stagione 2, Isaac considera indegno di sé ricorrere all’aiuto di qualcuno come Italio, che chiama “Playboy” per via del suo stile di vita lussuoso e della sua mancanza di serietà. Quando Italio interviene per sostenere Isaac dopo l’omicidio dell’ambasciatore, il leader della Ghost Gang pensa che avrebbe dovuto rivolgersi a partner migliori. Tuttavia, alla fine, queste opzioni sono completamente fuori discussione a causa degli occhi della Polizia Federale puntati su di lui. Pertanto, è logico che Isaac metta da parte il suo orgoglio e decida di collaborare con Italio, indicando che ora ha un potente benefattore che lo aiuta a ritrovare il suo posto nel mondo della malavita. Questo lascia spazio a ulteriori sviluppi nella terza stagione, che inevitabilmente vedrà altri scontri tra le autorità e Isaac.

Cabeca è il nuovo ambasciatore?

La morte dell’ambasciatore è uno dei grandi colpi di scena della seconda stagione di “Criminal Code”. Dopo aver svolto un ruolo così importante nella prima stagione e in gran parte della seconda, l’ambasciatore sembra un personaggio intoccabile che esercita un’enorme influenza e potere sugli altri. Tuttavia, la seconda stagione dimostra che nessuno è al sicuro da individui ambiziosi che cercano sempre di abbattere chi detiene il potere. L’ambasciatore lo scopre a sue spese, con Greco che fa pressione su di lui da un lato e perdendo il controllo su Isaac e gli altri dall’altro. Successivamente, viene eliminato da Isaac e dal suo braccio destro, Djuisen, che si alleano alle sue spalle per metterlo fuori gioco. Di conseguenza, si crea un enorme vuoto di potere e Isaac cerca di conquistarlo con l’aiuto di altri, come Cabeca.

All’inizio di Criminal Code – Stagione 2, Cabeca è il capo del penitenziario di Sao Paolo Avare, una posizione di notevole peso che gli conferisce un grande potere all’interno della prigione. Tuttavia, alla fine, diventa ancora più potente perché assume praticamente la posizione dell’ambasciatore come leader della sua organizzazione, il che significa che è, per molti versi, il nuovo ambasciatore. Questo significa che ora è lui a occuparsi delle operazioni di droga che prima erano di competenza dell’Ambasciatore. Inoltre, con Isaac nascosto, Cabeca ha carta bianca per fare ciò che vuole con il suo nuovo potere, il che lo rende una minaccia formidabile per il futuro. Pertanto, la sua cattura e quella di Isaac costituiranno probabilmente la parte principale della trama di una potenziale terza stagione, che continuerà la lotta di Suellen e Benicio contro il crimine organizzato sia all’interno che all’esterno dei loro quartieri.