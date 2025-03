Daredevil stagione 1, spiegazione del finale: dove tutto è cominciato

Nella prima stagione di Daredevil creata da Drew Goddard, il pubblico viene presentato all’eroe titolare che diventa un vigilante mascherato per sconfiggere l’iconico cattivo Wilson Fisk, alias Kingpin (Vincent D’Onofrio). La prima stagione vede Matt Murdock (Charlie Cox) rivolgersi alla giustizia dei vigilanti mentre i suoi amici Foggy (Elden Henson) e Karen (Deborah Ann Woll) cercano di combattere la corruzione a Hell’s Kitchen a modo loro, attraverso la legge e il giornalismo investigativo. Tutti questi approcci per sconfiggere Kingpin si uniscono nel finale ricco di azione della prima stagione.

È possibile sconfiggere qualcuno potente come Fisk? Ci sono autorità a Hell’s Kitchen di cui ci si può ancora fidare? E, cosa più importante per Matt, emotivamente, riuscirà mai a far sì che Foggy si fidi di nuovo di lui senza rinunciare al ruolo di Daredevil?

Powered by

Il finale della prima stagione di Daredevil è incentrato sul detective Hoffman

Nel finale della prima stagione di Daredevil, Matt e Fisk cercano entrambi a New York City il detective della polizia di New York Carl Hoffman, un personaggio visto l’ultima volta nell’episodio 8. Hoffman è un corrotto che ha lavorato per Fisk e ne sa abbastanza per farlo mettere dentro. Hoffman compare per la prima volta nel finale quando il gestore finanziario di Fisk Leland Owlsley (Bob Gunton) lo informa che ha nascosto Hoffman da qualche parte. Cerca di ricattare Fisk con questa informazione. Invece di cedere alle richieste di denaro di Leland, Fisk lo uccide e ordina ai suoi uomini di trovare e uccidere Hoffman. Matt si rende conto anche che Hoffman è ancora vivo, dopo aver sentito i poliziotti corrotti del 15° distretto discutere della caccia all’uomo ordinata da Fisk. Si mette in viaggio per trovare il detective prima che lo facciano gli uomini di Fisk.

Karen riesce a scoprire dove si trova Hoffman grazie ai documenti che Marci Stahl (Amy Rutberg) ha condiviso con Foggy. Karen nota abilmente che una delle proprietà di Fisk è completamente scomparsa dai registri, rendendola un luogo probabile per attività segrete. Matt indossa la maschera e arriva alla proprietà proprio mentre i poliziotti corrotti che lavorano per Fisk stanno per giustiziare Hoffman. Matt mette KO gli aggressori e scorta Hoffman al 15° distretto, dove Hoffman si consegna a Brett Mahoney (Royce Johnson). A questo punto, Mahoney è l’unico poliziotto di cui Matt si fida e che non lavora segretamente per Fisk.

Matt e Foggy si riuniscono nel finale della prima stagione

Matt e Foggy hanno litigato nell’episodio “Nelson contro Murdock” dopo che Foggy scopre che Matt è il vigilante mascherato che vaga per Hell’s Kitchen. La scoperta ha messo a dura prova le dinamiche di gruppo tra loro e Karen, poiché né Matt né Foggy le spiegano esattamente di cosa si tratta. Sa che deve esserci qualcosa di serio in corso perché Foggy si è perso il funerale del suo collega Ben Urich (Vondie Curtis-Hall).

Dopo il funerale, Foggy inizia a parlare di nuovo con Matt, ma il loro rapporto è ancora gelido. Foggy vuole che Matt abbatta Fisk usando la legge e gli racconta di come Marci lo abbia aiutato a esaminare i documenti di Fisk alla ricerca di prove compromettenti. Mentre Foggy vede questo come un approccio migliore del vigilantismo, Matt è preoccupato perché significa trascinare Marci nella faida con Fisk e metterla in pericolo. Durante il finale della prima stagione di Daredevil, Foggy continua a scoraggiare Matt dall’indossare la maschera. Ma, alla fine, si riprende abbastanza da riaprire lo studio legale Nelson & Murdock.

Cosa succede a Kingpin nel finale della prima stagione di “Daredevil”?

Grazie alla testimonianza di Hoffman, l’FBI arresta Wilson Fisk. Prima di essere arrestato, ha un momento di tenerezza con Vanessa in cui le fa la proposta e le dà anche istruzioni che il pubblico non sente, ma che presumibilmente sono istruzioni per incontrarlo. Riesce a sfuggire all’arresto iniziale grazie agli ufficiali dell’FBI e della polizia di New York che lavorano segretamente per lui. Dopo aver ucciso i loro colleghi, gli agenti corrotti dell’FBI scortano Fisk su un camion e lui riesce quasi ad arrivare all’eliporto dove Vanessa lo sta aspettando in modo che possano lasciare il paese. Ma, appena prima che Fisk arrivi al punto d’incontro, Matt, che ora indossa la tuta rossa di Daredevil con le corna, lo ferma. Hanno uno scontro brutale in cui Fisk ha quasi la meglio su Matt, ma lui si riprende. Subito dopo che Matt ha messo KO Fisk, arriva Mahoney. Sebbene Mahoney lo abbia visto sopraffare violentemente Fisk, sceglie di lasciare che Daredevil se ne vada, riconoscendo che non è lui il cattivo qui.

Alla fine della prima stagione di Daredevil, Matt, Karen e Foggy festeggiano l’arresto di Fisk e la grande riapertura del loro studio legale. La stagione si conclude in modo soddisfacente, senza lasciare molte domande per la seconda stagione. Ma Matt, Karen e Foggy discutono del fatto che ci vorranno anni prima che Fisk vada effettivamente a processo e venga messo dentro per sempre, il che suggerisce che non è l’ultima volta che lo vediamo e pianta i semi per futuri incontri.

Daredevil è disponibile per lo streaming su Disney+, mentre Daredevil: Rinascita uscirà il 5 marzo 2025.