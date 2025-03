Daredevil stagione 3, spiegazione del finale: un suggerimento su Bullseye

Mentre ci avviciniamo all’uscita della prossima serie revival di Disney+, Daredevil: Rinascita, è importante riflettere su dove si trovava il Diavolo di Hell’s Kitchen prima del suo ritorno. Dopo The Defenders che ha unito tutti gli eroi di strada Marvel/Netflix per una serie evento, Daredevil è tornato per una terza e ultima stagione, apparentemente concludendo definitivamente la saga dell’Uomo senza paura alla fine del 2018.

Ironicamente, ha persino adattato la stessa trama Rinascita dai fumetti da cui la nuova serie prende il nome. Sebbene questa non sarebbe stata l’ultima volta che abbiamo visto Matt Murdock di Charlie Cox (che sarebbe poi tornato nell’MCU in Spider-Man: No Way Home), è stata la fine per un bel po’ di tempo. Quindi, come si è conclusa la terza stagione di Daredevil? Ecco cosa bisogna ricordare prima di iniziare Rinascita.

La terza stagione di “Daredevil” si concentra sul tumulto interiore di Matt Murdock

Dopo gli eventi culminanti di The Defenders, Matt Murdock (Cox) è stato dato per morto. Sebbene Karen Page (Deborah Ann Woll) e Foggy Nelson (Elden Henson) abbiano sperato nel ritorno del loro amico, è passato un bel po’ di tempo dall’ultima volta che lo hanno visto come Daredevil e la speranza inizia a vacillare. Dopo l’esplosione che ha ucciso Elektra (Élodie Yung) e salvato la città, Matt è rimasto gravemente ferito. Solo per grazia di Dio è riuscito a uscirne vivo. Infatti, quella grazia continua ad abbondare quando viene trovato nientemeno che da Sorella Maggie Grace (Joanne Whalley), una suora che ha aiutato Matt nella sua giovinezza. Sebbene la fede cattolica di Matt sia stata infranta a causa dei recenti eventi e della tragica perdita che ha dovuto sopportare, Maggie continua a prendersi cura del Diavolo di Hell’s Kitchen, sperando di riportarlo sulla retta via.

Gli dice che Dio opera in modi che non sempre possiamo comprendere, facendo l’esempio di un bellissimo arazzo. Dal retro, sembra una serie casuale di fili e colori senza significato, ma se guardato nella sua interezza da un particolare punto di vista, è chiaramente un’opera d’arte. I tentativi di Maggie di guarire lo spirito di Matt vengono interrotti, tuttavia, con la rivelazione che in realtà è la madre che Matt pensa di aver perduto da tempo. Innamoratasi di Battlin’ Jack Murdock (John Patrick Hayden) in gioventù, Maggie progettò di lasciare la Chiesa per iniziare una vita con lui. Ha persino dato alla luce Matt nella speranza di crescerlo. Ma quando il suo senso di colpa cattolico si mescolò alla depressione post-partum, Jack acconsentì che Maggie dovesse tornare in convento e seguire la strada per cui si sentiva chiamata. Mentre all’inizio questo sembra un tradimento per Matt, in seguito inizia a comprendere il concetto di una chiamata, perdonandola.

Inoltre, la psiche di Matt è stata fratturata in seguito agli eventi di Midland Circle. Quando torna al suo ruolo di vigilante come Daredevil, lo fa con un vestito che assomiglia di più al suo aspetto nero iniziale della prima stagione. Tornando alle sue radici, Matt usa il suo eroismo come sfogo per diventare più forte e per spingersi in un altro confronto con nientemeno che Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), che ora è tornato. Infatti, un’illusione di Fisk tormenta la mente di Matt, spingendolo a considerare di uccidere il Kingpin una volta per tutte.

Kingpin torna per la sua vendetta

Dopo gli eventi della seconda stagione, Wilson Fisk fa un patto con l’FBI per proteggere il suo amore, Vanessa Marianna (Ayelet Zurer), e l’FBI lo sistema presto in un lussuoso attico in città. Dopo che un tentativo di assassinio di Fisk costringe l’agente speciale Benjamin “Dex” Poindexter (Wilson Bethel) a salvargli la vita, Kingpin plasma lentamente l’uomo a sua immagine, corrompendolo e trasformandolo in qualcuno di molto più letale. Nel tempo, Dex e Fisk iniziano a legare, con quest’ultimo che spiega di essere l’unico in grado di comprendere i suoi impulsi omicidi senza giudicarlo per questo. Non passa molto tempo prima che Fisk incarichi Dex (che viene messo in congedo per un po’ di tempo) di fingere di essere Daredevil nel tentativo di distruggere la reputazione del vigilante. Rivelando se stesso infiltrandosi nel New York Bulletin, Dex vestito da diavolo uccide chiunque gli capiti sotto gli occhi e, su ordine di Fisk, punta lo sguardo su Karen.

Ovviamente, a questo punto, Matt è tornato alla sua carriera di vigilante e ferma il finto Daredevil prima che possa uccidere Karen, che era la responsabile di aver aiutato a smascherare Fisk nella prima stagione (e ucciso il suo alleato, James Wesley). Sapendo che non sarà al sicuro da nessuna parte se non nella chiesa di Clinton dove si è nascosto, Matt porta lì Karen, ma Dex la segue. Matt e Dex combattono di nuovo, ma i risultati sono disastrosi poiché l’amico di lunga data e mentore di Matt, Padre Lantom (Peter McRobbie), dà la vita per proteggere Matt e Karen. Altrove, il responsabile di Fisk, Ray Nadeem (Jay Ali), scopre lentamente una cospirazione criminale all’interno dell’FBI che riporta a Fisk. Il problema è che quando affronta i responsabili, viene ricattato per aiutare e favorire l’impero ombra di Fisk, completamente impotente nel fermarlo. Dopo che la sua famiglia viene attaccata per aver aiutato il vero Daredevil (e una volta che Matt rivela la sua identità), Nadeem testimonia pubblicamente contro Fisk, con Matt e Foggy che lo rappresentano. Sebbene questo poco dopo lo conduca alla morte, Nadeem registra per primo la sua confessione, che Karen pubblica sui social media. Non passa molto tempo prima che il pubblico veda Fisk per quello che è sempre stato.

“Daredevil” finisce con un patto col diavolo (e un’anticipazione del futuro)

Nel finale della stagione (e della serie), “A New Napkin”, Matt decide di uccidere Fisk. Infuriato per la morte di Nadeem e per la capacità di Kingpin di manipolare il sistema, arriva al suo attico di New York proprio il giorno del matrimonio di Fisk con Vanessa. Tuttavia, non è l’unico. Dopo che Matt aveva precedentemente rivelato a Dex che Fisk era il responsabile della morte della donna che aveva perseguitato in precedenza (una donna che affermava di amare), anche l’assassino giunge alla stessa conclusione. Sfortunatamente per Dex, viene paralizzato da Kingpin, che lo picchia fino a farlo morire a causa della sua insubordinazione. Proprio alla fine della stagione, lo vediamo sottoposto a un intervento chirurgico sperimentale alla colonna vertebrale, con gli occhi che riflettono il logo della sua controparte dei fumetti: Bullseye.

È qui che arriva Daredevil e combatte contro Kingpin in persona. Sebbene la sua rabbia sia rovente, avendo recuperato parte della sua fede cattolica, Matt si rifiuta di uccidere il cattivo e invece gli propone un patto: rivelare la sua identità a Fisk. Matt è chiaro sul fatto che, come criminale, Fisk trascorrerà il resto della sua vita dietro le sbarre, ma se accetta di farlo, prendendosi la colpa per la morte di Nadeem, la cospirazione dell’FBI e vari altri omicidi, si assicurerà personalmente che Vanessa venga tenuta fuori. Anche se era coinvolta in modo altrettanto criminale, Matt giura di tenerla fuori di prigione finché Fisk non se la prenderà più con Karen e Foggy. Senza altre opzioni, Fisk accetta l’accordo e la guerra tra Daredevil e Kingpin viene dichiarata finita.

Al funerale di Padre Lantom, Matt pronuncia un elogio funebre che esprime le sue idee su cosa significhi veramente essere un “Uomo senza paura”, sottolineando che Lantom era un uomo del genere. Dopo così tanto tempo, separati l’uno dall’altro, tutto questo (specialmente la sconfitta di Fisk) finalmente riunisce Matt, Foggy e Karen. Per tutta la stagione, Foggy e Karen cercano continuamente di convincere Matt a tornare alla sua vita e a lasciarsi alle spalle Daredevil, ed è solo qui che riesce finalmente a farlo per il momento. Infatti, il trio accenna persino a tornare insieme alla professione legale, con un nuovo studio che avrebbero semplicemente chiamato “Nelson, Murdock e Page“. Sebbene Daredevil si concluda qui con una stagione finale quasi perfetta, c’è molto di più in serbo per Matt Murdock e i suoi alleati nell’imminente Daredevil: Rinascita.

Daredevil è disponibile per lo streaming su Disney+, mentre Daredevil: Rinascita uscirà il 5 marzo 2025.