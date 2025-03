Daredevil stagione 2, spiegazione del finale: conosciamo The Puniscer

La seconda stagione di Daredevil è incentrata su Matt Murdock (Charlie Cox) che affronta il misterioso ordine di ninja noto come la Mano, guidato da Nobu Yoshioka (Peter Shinkoda). Dopo che Elektra Natchios (Élodie Yung) rientra nella vita di Matt, i due vivono una storia d’amore appassionata mentre cercano anche di capire come derubare Nobu e la Mano del loro potere.

Nel finale della seconda stagione di Daredevil, Matt ed Elektra devono capire come affrontare Nobu senza cadere nella sua trappola. Oltre ad affrontare la Mano, Matt combatte i suoi demoni personali e si chiede se potrà mai essere onesto con Karen Page (Deborah Ann Woll) sulla sua doppia vita. Nel frattempo, ci sono enormi cambiamenti per Foggy Nelson (Elden Henson) e l’introduzione di Frank Castle (Jon Bernthal). Questa stagione racconta molto e preannuncia anche molto di quello che avverrà poi in The Defenders e The Punisher.

Powered by

Qual è il piano di Nobu nel finale della seconda stagione di “Daredevil”?

Nel finale della seconda stagione di Daredevil, Matt scopre qual è il piano di Nobu Yoshioka dopo aver parlato con Brett Mahoney (Royce Johnson) al 15° distretto. Mahoney dice a Daredevil che qualcuno ha minacciato lui e la sua famiglia, chiedendo tutte le informazioni che la polizia ha sull’eroe mascherato. All’inizio, Matt non ci pensa molto perché è sicuro che la polizia non abbia informazioni su di lui. Ma, quando scopre che hanno chiesto specificamente informazioni su chiunque Daredevil abbia mai salvato, Matt si rende conto che Nobu ha preso in ostaggio ognuna di queste persone. Nobu costringe gli ostaggi, tra cui Karen Page, a salire su un autobus che li porta in un edificio abbandonato. Uno degli altri ostaggi è Turk Barrett (Rob Morgan), un criminale agli arresti domiciliari. Gli assassini della Mano non si rendono conto che Turk ha un monitor alla caviglia per gli arresti domiciliari che trasmette la sua posizione, il che consente a Matt ed Elektra di localizzare gli ostaggi tramite un rapporto della polizia.

Matt sa che la Mano ha preso gli ostaggi come una trappola per attirarlo da loro. Ma ci va comunque perché non può permettere che gli ostaggi muoiano per lui. Dice a Elektra che questa è l’unica scelta. Elektra lo combatte, dicendo che innumerevoli altri moriranno se la Mano si impossessa di lei e delle sue abilità. Ma, alla fine, si unisce a Daredevil nella lotta, affermando: “Mi annoiavo”. Ma, presumibilmente, il caso etico di Matt per non permettere a nessuno di morire se è possibile intervenire l’ha convinta. Dopo il salvataggio, Karen riesce a portare in salvo gli ostaggi, ma Matt ed Elektra si ritrovano circondati da un numero schiacciante di ninja della Mano, tra cui Nobu. Elektra viene uccisa nella lotta che ne consegue, ma Matt riesce ad avere la meglio grazie a Frank Castle che si presenta come cecchino sul tetto di un edificio vicino. Quando Frank appare, indossa una maglietta con il suo iconico logo Punisher. Nobu sopravvive alla lotta con Daredevil, solo per essere immediatamente assassinato da Stick (Scott Glenn).

Come finiscono le cose tra Matt e Elektra?

Uno degli elementi più forti della seconda stagione di Daredevil è la storia d’amore tra Matt ed Elektra Natchios. Prima del loro scontro finale con la Mano, hanno una lunga conversazione su cosa significhino l’uno per l’altra. Sebbene sappiano che è improbabile che entrambi usciranno vivi dalla lotta, parlano di un futuro in cui rimarranno insieme. Sembra che entrambi abbiano capito che sarebbero più felici se vivessero la loro vita con un partner diverso. Sebbene Elektra muoia nella lotta, la sua relazione con Matt ha un impatto importante su di lui.

Alla fine della seconda stagione di Daredevil, Matt e Stick visitano il cimitero di Elektra e Stick chiede se la relazione di Matt con Elektra ne valesse la pena. Matt dice di sì, il che è un rifiuto della convinzione che Stick ha radicato in entrambi, che è importante tagliare i legami emotivi. Rendendosi conto di non pentirsi di aver lasciato entrare Elektra, Matt arriva a uno dei più grandi cambiamenti della serie: rivela a Karen di essere Daredevil. In precedenza si preoccupava sempre che aprirsi troppo a Karen l’avrebbe messa in pericolo, ma ora sembra aver capito che avvicinarsi a qualcuno può valere quel rischio.

La seconda stagione di “Daredevil” prepara “The Punisher” e “The Defenders”

Il finale della seconda stagione di Daredevil prepara due eventi chiave che torneranno in The Defenders e The Punisher. Proprio alla fine dell’episodio, gli assassini della Mano circondano una tomba con il corpo di Elektra al suo interno. La tomba ornata e rituale suggerisce la convinzione della Mano di poter resuscitare Elektra. Questo potrebbe sembrare un riferimento alla terza stagione di Daredevil, soprattutto perché la première di quella stagione è intitolata “Resurrection“. Tuttavia, questo argomento in realtà non torna fino alla miniserie The Defenders.

In un’altra scena nel finale della seconda stagione di Daredevil, Frank torna a casa sua e tira fuori un CD-rom etichettato MICRO. Gli appassionati dei fumetti riconosceranno questo come il nickname di David Lieberman, amico e alleato del Punitore. Il CD-rom dà i suoi frutti per la prima volta nella prima stagione di The Punisher, in cui Ebon Moss-Bachrach (The Bear) interpreta David Lieberman/Micro.

Il finale della seconda stagione di Daredevil contiene grandi eventi come la morte di Elektra e Frank che abbraccia l’identità di Punisher. È un grande finale anche per Matt dal punto di vista emotivo, poiché la perdita di Elektra gli insegna l’importanza dei legami personali. Conclude anche la battaglia di Matt con Nobu, così nella terza stagione ci sarà spazio per un altro cattivo.

Daredevil è disponibile per lo streaming su Disney+, mentre Daredevil: Rinascita uscirà il 5 marzo 2025.