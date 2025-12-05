Dark Winds – Stagione 4: conferma, cast e tutto quello che sappiamo

La serie neo-noir di AMC Dark Winds è tornata con la sua terza stagione all’inizio del 2025 ed è stata rinnovata anche per la quarta stagione. Basata sui romanzi di Tony Hillerman, la serie è ambientata negli anni ’70 e segue Joe Leaphorn (Zahn McClarnon), Jim Chee (Kiowa Gordon) e Bernadette Manuelito (Jessica Matten), agenti della polizia tribale Navajo che risolvono casi nel sud-ovest americano. Caratterizzata da un cinismo crudo e da una trama ricca di colpi di scena, la serie è un ritorno ai capolavori neo-noir del passato, ma allo stesso tempo risulta incredibilmente moderna.

AMC è da tempo la patria di alcune delle migliori serie drammatiche televisive, ma Dark Winds è passata inosservata nelle sue tre stagioni. La terza stagione riprende Leaphorn mentre il senso di colpa che prova per le sue trasgressioni passate si manifesta sotto forma di una creatura del folklore dei nativi americani. Altrove, la scomparsa di due bambini richiede l’attenzione della polizia tribale, e Bernadette fatica ad adattarsi alla pattuglia di frontiera. Sulla scia dei successi passati, Dark Winds ha preso slancio ed è già stato rinnovato per una quarta stagione.

Ultime notizie su Dark Winds – Stagione 4

Un aggiornamento sulle riprese da George R.R. Martin

Con il lavoro che procede dietro le quinte sui prossimi episodi, le ultime notizie confermano che la Dark Winds stagione 4 è già in fase di riprese. La notizia è stata data dallo scrittore George R.R. Martin, che è anche produttore della serie AMC. Sul suo sito web, Martin ha rivelato che la stagione 4 sarà composta da otto episodi e che le riprese sono in corso a Santa Fe, nel New Mexico. Adempiendo al suo dovere di produttore, Martin ha anche dedicato un po’ di tempo a promuovere la prossima stagione, compreso il debutto alla regia della star Zahn McClarnon.

Leggi il post di Martin qui sotto:

La terza stagione di DARK WINDS, basata sui classici racconti di Tony Hillerman sui detective navajo Joe Leaphorn e Jim Chee, ha debuttato su AMC e AMC+ il 9 marzo, ottenendo ottimi ascolti e recensioni ancora più positive. Un critico ha affermato che è ora di assegnare un Emmy a Zahn McClarnon. Non posso che essere d’accordo. DW avrà otto episodi in questa stagione (rispetto ai sei delle stagioni 1 e 2). Anche la quarta stagione avrà otto episodi… e le riprese sono già iniziate. Lo stesso Zahn dirigerà il primo episodio! Siamo tutti molto entusiasti. Kiowa, Bernadette, Chris Eyre, Stephen Paul Judd, i meravigliosi paesaggi del New Mexico… ci sono molti motivi per guardarlo, se non l’avete già fatto.

Per quanto riguarda quei due ragazzi che giocano a scacchi nella cella della prigione nel primo episodio… sì, uno potrebbe essere Sundance Kid, ma l’altro… un tizio di Ai confini della realtà?

DARK WINDS è in fase di riprese appena a nord di Santa Fe, ai Camel Rock Studios. Nel frattempo, a Londra, sono iniziate anche le riprese della terza stagione di HOUSE OF THE DRAGON. Anche in questo caso ci saranno otto episodi. La messa in onda è prevista per il 2026, secondo le migliori stime.

Confermata la quarta stagione di Dark Winds

AMC anticipa i tempi con il rinnovo della quarta stagione

A differenza della serie, che è decisamente ricca di suspense, AMC ha deciso di lasciare da parte la suspense quando ha rinnovato Dark Winds per una quarta stagione nel febbraio 2025. La notizia è stata diffusa circa una settimana prima del debutto della terza stagione e dimostra la grande fiducia che il network ripone in questa serie neo-noir di successo. La serie non è stata trasmessa nel 2024 a causa di una serie di circostanze impreviste, e potrebbe essere che AMC speri di evitare ulteriori ritardi rinnovando la serie in anticipo. Tenendo presente questo, AMC prevede di trasmettere la quarta stagione di Dark Winds nel 2026.

La tempistica della produzione non è ancora nota, ma è logico pensare che le riprese inizieranno prima della fine del 2025. L’unica cosa confermata finora sulla quarta stagione è che Zahn McClarnon farà il suo debutto alla regia, ma non è chiaro quanti episodi dirigerà.

McClarnon, lo showrunner John Wirth e il presidente della divisione intrattenimento di AMC Dan McDermott hanno rilasciato la seguente dichiarazione congiunta per celebrare il rinnovo della serie:

McDermott: Quando abbiamo dato il via libera alla prima stagione di Dark Winds, abbiamo intravisto il potenziale di un franchise autentico e di lunga durata che potesse affiancarsi ai mondi che stavamo costruendo attorno a The Walking Dead e Anne Rice. Questo è esattamente ciò che il cast e il team creativo hanno realizzato, e i fan hanno risposto positivamente. Tutto inizia con gli indimenticabili romanzi di Tony Hillerman, curati e seguiti da un team di produzione che include personaggi del calibro di Robert Redford, George R. R. Martin, Chris Eyre e il nostro showrunner John Wirth, e – al centro di tutto – lo straordinario Zahn McClarnon e l’intero cast. I fan hanno accolto con entusiasmo questa serie su AMC/AMC+ e l’hanno resa una delle 10 serie più viste su Netflix per un mese intero lo scorso autunno. Ci sono ancora tante grandi storie da raccontare in queste stagioni terza e quarta ampliate.

McClarnon: Non vedo l’ora di esplorare e interpretare ancora una volta il personaggio di Joe Leaphorn nella quarta stagione, e sono entusiasta di debuttare come regista in una serie che significa così tanto per me. Vorrei esprimere la mia gratitudine e il mio apprezzamento a Kristin Dolan, Dan McDermott e a tutte le persone che lavorano duramente alla AMC Networks per il loro sostegno e il loro impegno nei confronti di Dark Winds. E, naturalmente, sono entusiasta di poter trascorrere del tempo con questo meraviglioso cast e questa troupe che ho imparato ad amare.

Wirth: Kristin Dolan, Dan McDermott e tutti alla AMC Networks hanno sostenuto con grande entusiasmo la nostra piccola serie. So di parlare a nome dei nostri sceneggiatori superlativi, del cast straordinario e della troupe dedicata quando dico che siamo entusiasti ed energizzati dall’opportunità di continuare ad esplorare ed espandere il mondo di Dark Winds in una quarta stagione.

Dettagli sul cast di Dark Winds – Stagione 4

Chi tornerà nella stagione 4?

Uno degli aspetti più forti di Dark Winds è il cast, e ci sono alcuni ritorni che sono certi nella stagione 4.

Sebbene il cast completo non sarà noto per qualche tempo, è già stato confermato che Zahn McClarnon tornerà a interpretare il ruolo dell’agente di polizia tribale Joe Leaphorn. Oltre a recitare nella quarta stagione, McClarnon farà anche il suo debutto come regista. Ad affiancarlo ci sarà l’agente di polizia tribale Jim Chee (interpretato da Kiowa Gordon), più giovane e più riluttante. Infine, anche Bernadette Manuelito (Jessica Matten) tornerà, sebbene non faccia più parte della polizia tribale.

È stato annunciato il primo nuovo membro del cast della quarta stagione: Franka Potente, star di Mayfair Witches, interpreterà un ruolo da guest star ancora sconosciuto. Probabilmente sarà la prima di molti nuovi arrivati che si uniranno alla quarta stagione, ma solo il tempo dirà quando saranno annunciate le altre star.

Dettagli della trama Dark Winds – Stagione 4

Bernadette tornerà nella polizia tribale?

Resta da vedere se Leaphorn riuscirà a sconfiggere i suoi demoni o se continuerà a essere tormentato dalle sue azioni passate anche in futuro

Poiché la stagione 3 non è ancora terminata, è impossibile indovinare esattamente cosa accadrà nella stagione 4. Tuttavia, è probabile che alcune trame possano essere riprese in entrambe le stagioni. Resta da vedere se Leaphorn riuscirà a sconfiggere i suoi demoni o se continuerà a essere tormentato dalle sue azioni passate. Inoltre, il ritorno di Chee alla riserva è riluttante e potrebbe decidere di andarsene di nuovo in futuro. Infine, il mandato di Bernadette nella polizia di frontiera non è stato molto tranquillo e potrebbe lasciare presto il lavoro federale.

Sebbene Dark Winds sia sempre imprevedibile, si prevede che la quarta stagione presenterà un nuovo caso per la polizia tribale. Ogni stagione ha avuto un caso generale che ha messo alla prova gli agenti, e la quarta stagione ha molti romanzi di Tony Hillerman da cui trarre ispirazione. Purtroppo, la quarta stagione rimarrà avvolta nel mistero fino a quando non saranno disponibili maggiori dettagli alla fine della terza stagione.