Dept. Q, la spiegazione del finale: Che fine ha fatto Merritt Lingard?

La serie poliziesca di Netflix Dept. Q segue l’avvincente caso irrisolto di Merritt Lingard, mentre un gruppo di detective di Edimburgo ricostruisce gli indizi della sua scomparsa. Matthew Goode è il protagonista del Dept. Q nel ruolo di Carl Morck, un detective impersonevole che si sta riprendendo da una ferita da arma da fuoco che ha paralizzato il suo partner e ucciso l’agente di polizia intervenuto sul posto. Di conseguenza, Morck viene assegnato ai casi irrisolti e alla fine si occupa del caso di Merritt Lingard, un avvocato scomparso quattro anni prima.

La serie è un’aggiunta impressionante alla categoria delle serie TV poliziesche di Netflix e tiene il pubblico incollato allo schermo fin dal primo episodio. Morck e la sua squadra, Akram e Rose, scoprono lentamente delle incongruenze nel caso di Merritt, che li portano a chiedersi se qualcuno dall’interno abbia avuto un ruolo nella sua scomparsa. Non sorprende che Dept. Q sia diventato rapidamente un successo su Netflix, con gli spettatori che già sperano in una seconda stagione. Anche se non ci sono ancora annunci, la scoperta di Merritt da parte di Morck e il lieto fine della sua squadra hanno concluso bene la prima stagione.

Powered by

Perché Merritt è stata rapita dalla famiglia Jennings (e come è sopravvissuta)

La madre e il figlio erano legati al passato di Merritt a Mhor

Il pubblico sa dall’episodio 1 di Dept. Q che Merritt Lingard è in realtà viva ed è stata tenuta prigioniera in una camera iperbarica negli ultimi quattro anni, ma gli investigatori della serie impiegano molto più tempo per arrivare a questa conclusione. Mentre Morck e la sua squadra indagano su tutti gli aspetti della sua scomparsa che non tornano, Merritt viene costantemente interrogata dal suo rapitore su cosa abbia fatto per meritarsi la sua punizione. L’avvocato ricorda casi passati in cui ha aiutato a mettere in prigione delle persone, ma si è rifiutata di aiutarle quando avevano bisogno; tuttavia, nessuno di questi casi è accurato.

Alla fine viene rivelato che è stato Lyle ad aggredire William, ma Harry si è preso la colpa, mentre i Jennings hanno incolpato Merritt per la sua morte.

È solo nell’ultimo episodio che lei capisce che i suoi rapitori sono Ailsa e Lyle Jennings, la madre e il fratello di un ragazzo con cui usciva al liceo, morto cadendo dal traghetto dopo aver tentato di fuggire dall’isola dove vivevano. Harry Jennings è stato accusato di aver picchiato selvaggiamente il fratello di Merritt, William, e di aver svaligiato la loro casa. Alla fine si scopre che è stato Lyle ad aggredire William, ma Harry si è preso la colpa e i Jennings hanno incolpato Merritt per la sua morte.

Sia Ailsa che Lyle Jennings erano chiaramente malati di mente e incapaci di capire che Merritt non era responsabile di ciò che era successo a Harry, che era invece stato un tragico incidente causato dalle azioni di Lyle. Lei scopre l’identità dei suoi rapitori solo poco prima di essere salvata da Morck e Akram, rendendosi conto alla fine che il suo rapimento non era colpa sua e che non deve sentirsi in colpa per Harry o per essere sopravvissuta alla camera iperbarica.

Sam Haig era Lyle Jennings fin dall’inizio – Perché ha rubato l’identità

O meglio, c’erano due Sam diversi

Dept. Q presenta molti colpi di scena che tengono gli spettatori con il fiato sospeso nel tentativo di scoprire chi fosse il vero responsabile della scomparsa di Merritt, e forse uno dei più intricati è quello dell’identità di Sam Haig. Morck, Akram e Rose passano molto tempo a cercare di scoprire la portata della relazione tra Merritt e Sam e chi fosse al di fuori del suo lavoro di giornalista, ma non si fermano mai a chiedersi se stiano davvero parlando dello stesso uomo.

Alla fine, i detective si rendono conto che le storie che hanno appreso dai suoi amici del centro di arrampicata e ciò che sanno della sua relazione con Merritt collocherebbero Sam Haig in due posti diversi contemporaneamente. Attraverso le loro scoperte e i flashback di Lyle Jennings, Dept. Q rivela che Sam e Lyle si conoscevano da adolescenti in un istituto di correzione, ma Lyle ha ucciso Sam dopo che si erano ritrovati e ha rubato la sua identità per avvicinarsi a Merritt.

Il capo di Merritt era coinvolto nell’insabbiamento di un crimine?

Il detective Morck scopre che Stephen Burns aveva un segreto

Morck e la sua squadra interrogano tutti i possibili sospettati della scomparsa di Merritt, compresi i suoi colleghi dell’ufficio del procuratore generale. Dopo aver scoperto che Merritt era andata a letto con uno dei suoi colleghi, lo interrogano e vengono a conoscenza di altri sospetti nel dipartimento. Nel frattempo, si rendono conto che Sam Haig stava indagando sul capo di Merritt, Stephen Burns, e sul suo potenziale collegamento con l’imputato nel processo che Merritt stava seguendo prima di scomparire. Sebbene Burns non fosse coinvolto nel rapimento di Merritt, aveva un grande segreto da nascondere.

Temendo per la vita di sua figlia, Burns ha permesso che il testimone fosse messo a tacere e che Finch fosse rilasciato.

Poco prima della sua scomparsa, Merritt stava lavorando al caso Finch, in cui un marito era accusato di aver ucciso sua moglie, anche se lui sosteneva che fosse caduta dalle scale. Finch è stato infine dichiarato non colpevole, ma c’era dell’altro. Aveva legami con altri criminali che avevano minacciato la figlia di Burns e avevano aggredito un potenziale testimone. Temendo per la vita di sua figlia, Burns ha permesso che il testimone fosse messo a tacere e che Finch fosse rilasciato. Morck però lo scopre e alla fine lo sfrutta per chiedere più fondi e il grado di DI per Akram.

Chi ha davvero sparato a Morck?

Il finale della prima stagione di Dept. Q vede Morck e la sua squadra risolvere il caso Merritt, ma i detective che lavorano al caso della sparatoria che ha coinvolto Morck hanno molta meno fortuna. Uno dei fili conduttori della stagione è il seguito della sparatoria che ha coinvolto Morck e il suo partner Hardy. Questo vale sia per il caso stesso, ancora irrisolto, sia per il benessere mentale e fisico dei due, dato che Hardy deve sottoporsi a una lunga riabilitazione e Morck deve partecipare a malincuore a una terapia. Nel corso della stagione fanno progressi, ma il caso rimane irrisolto.

I colleghi di Morck che lavorano al suo caso trascurano molti dettagli, spingendolo a essere molto più coinvolto di quanto probabilmente dovrebbe. Alla fine della prima stagione di Dept. Q, non hanno ancora trovato l’identità dell’assassino, ma Morck ha una teoria secondo cui sarebbe coinvolta più di una persona. L’agente che ha risposto alla chiamata ha finto di effettuare un controllo di routine e ha semplicemente aspettato l’arrivo degli agenti, dove qualcuno era in attesa all’interno per aggredirli, rendendo probabile che alcuni agenti abbiano legami con il mondo criminale.

Come il finale di Dept. Q prepara la seconda stagione

In generale, “Dept. Q” ha un finale abbastanza felice, poiché Morck e la sua squadra risolvono il caso di Merritt e la salvano, Morck sta finalmente iniziando ad avere un atteggiamento più positivo e un rapporto migliore con il figliastro, e Hardy è in grado di camminare di nuovo con le stampelle e si unisce per la prima volta alla squadra dei casi irrisolti in ufficio. Tuttavia, la serie lascia ampio spazio per un ritorno dei personaggi in numerose stagioni, dato che ci sono così tanti casi irrisolti da affrontare.

Dept. Q ha attualmente un indice di gradimento della critica dell’84% su Rotten Tomatoes e un indice di gradimento del pubblico ancora migliore, pari al 94%.

Oltre al fatto che la squadra del Dept. Q ha un sacco di casi da risolvere e una reputazione più positiva, ci sono ancora alcune domande irrisolte della prima stagione. La domanda più importante che la seconda stagione potrebbe esplorare è chi ha davvero sparato a Hardy e Morck e perché. Sembra che ci sia molta corruzione all’interno della stazione di polizia e nei tribunali, quindi questi potrebbero essere più collegati di quanto il pubblico sappia. Allo stesso modo, sarebbe divertente vedere il Dept. Q esplorare ulteriormente le relazioni crescenti di Morck con coloro che lo circondano, creando una visione ancora più complessa del personaggio.