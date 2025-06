The Survivors, la spiegazione del finale: La morte di Bronte e la scomparsa di Gabby sono collegate?

La serie Netflix The Survivors intreccia un misterioso omicidio che si sviluppa lentamente, conducendo a un finale che finalmente risolve i misteri dell’omicidio di Bronte e della scomparsa di Gabby. La storia inizia con Kieran e Mia che tornano con la loro figlia nella comunità isolana di Evelyn Bay. Entrambi se ne erano andati dopo che una tempesta aveva ucciso due giovani, Finn e Toby, e spazzato via una ragazza adolescente di nome Gabby. Kieran era il fratello di Finn e Mia era la migliore amica di Gabby. Poco dopo il loro arrivo, una donna di nome Bronte viene assassinata sulla spiaggia, dando il via a un grande mistero.

Prima della sua morte, Bronte stava indagando sulla scomparsa di Gabby, portando Mia a chiedersi se l’omicidio potesse essere collegato. Mentre lei, Kieran e la polizia indagano sull’omicidio, iniziano a rendersi conto che Evelyn Bay nasconde dei segreti. Il cast di The Survivors include molti sospetti che potrebbero essere coinvolti nella scomparsa, nell’omicidio o in entrambi. Fortunatamente, il finale fornisce una risposta davvero scioccante che collega la scomparsa di Gabby e la morte di Bronte.

Come la scomparsa di Gabby e la morte di Bronte sono collegate in The Survivors

Bronte è stata uccisa per nascondere la verità su Gabby

In tutto The Survivors, Mia cerca di capire se la morte di Bronte è collegata alla scomparsa, avvenuta quindici anni prima, della sua migliore amica d’infanzia, Gabby. Dopotutto, Bronte stava indagando direttamente sulla scomparsa di Gabby e intervistando amici e familiari prima della sua morte. Anche se tutti trattano Mia come se fosse fuori di testa per averlo pensato, lei ha ragione sui due incidenti: sono direttamente collegati. Gabby e Bronte sono state entrambe uccise dalla stessa persona: Sean Gilroy.

Mentre la morte di Gabby è stata per lo più un incidente estremamente imprudente causato da un ragazzo adolescente, Sean ha ucciso Bronte perché si era avvicinata troppo alla verità su Gabby. Bronte e Sean erano andati in spiaggia per fotografare la bioluminescenza. Mentre erano lì, lei gli ha mostrato la foto del nome di Gabby nella grotta nord, suggerendo che forse non era stata spazzata via dalla tempesta. Quando Bronte ha cercato di andarsene con la macchina fotografica, lui l’ha colpita due volte con una torcia elettrica.

Se abbia premeditato l’omicidio o abbia semplicemente perso il controllo è discutibile. Sembra probabile che la prima volta che l’ha colpita con la torcia sia stato solo un impulso dettato dalla paura, ma con il secondo colpo sembrava volerla zittire. In ogni caso, Sean ha sicuramente deciso di disfarsi del corpo in acqua invece di chiamare i soccorsi, nascondere le prove e incastrare Brian.

Cosa è successo davvero a Gabby il giorno della sua scomparsa

The Survivors fornisce alcuni dei pezzi più importanti del puzzle su ciò che è realmente accaduto a Gabby prima del finale. Tuttavia, alla fine è comunque uno shock quando Sean rivela la verità. Il giorno della sua scomparsa, Gabby voleva comprare dell’alcol per una festa, il che ha portato a una lite tra lei e Mia. Purtroppo, questa è l’ultima volta che le due migliori amiche si vedono, il che senza dubbio pesa molto su Mia.

Gabby va a cercare Kieran, sperando che lui le compri dell’alcol. Come rivelato all’inizio, incontra Brian, che la avverte dell’arrivo di una tempesta. Lei lo ignora e scende al molo, chiedendo a Finn e Toby di portarla alle grotte. I due ragazzi più grandi mettono il suo zaino nella scatola asciutta perché è troppo stretta per trasportare uno zaino attraverso le grotte. Alla fine, Finn e Toby la fanno entrare nelle grotte con Sean.

All’interno, Sean bacia Gabby, ma lei lo respinge. Lei gli chiede di aiutarla a uscire dalle grotte e lui le dice di seguirlo. Tuttavia, lui scappa perché è arrabbiato con lei. Purtroppo, senza l’aiuto di Sean per uscire, Gabby annega. È chiaro che, piuttosto che agire a sangue freddo, Sean era un adolescente avventato e incurante che probabilmente non capiva la portata delle sue scelte. Sfortunatamente, segue il consiglio di suo padre e nasconde la verità per 15 anni, impedendo alla famiglia di Gabby di ottenere la chiusura di cui ha bisogno.

Perché Sean ha incastrato Brian per l’omicidio di Bronte

Il motivo più ovvio per cui Sean incastra Brian per l’omicidio di Bronte è il fatto che era presente sulla spiaggia la notte della morte di Bronte. È facile liquidare la cosa dicendo che Brian si è semplicemente trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Tuttavia, Sean rivela un pensiero più insidioso alla base della sua decisione quando Kieran lo affronta riguardo all’incastrare Brian. L’assassino afferma, in termini molto meno diretti, che la vita di Brian è già finita a causa della sua regressione della memoria, sottintendendo che Brian non sarebbe comunque in grado di dire cosa sta succedendo.

Il fatto che Brian abbia problemi di memoria non rende la sua vita meno importante, così come il fatto che tutti abbiano dimenticato la scomparsa di Gabby non la rende meno importante.

Purtroppo, questo riflette l’atteggiamento di molti personaggi nei confronti di Brian in The Survivors, poiché pochissimi lo trattano come un uomo adulto con pensieri e sentimenti. Sean considera Brian inutile perché affetto da una malattia neurodegenerativa. Gli agenti lo trattano con tale disprezzo che quasi non si accorgono che sta cercando di spiegare con i gesti di aver aiutato Bronte a uscire dall’acqua. Persino Verity, la persona che gli dimostra più cura e compassione, gli parla continuamente senza ascoltarlo.

In definitiva, il rapporto di Brian con la memoria è probabilmente l’aspetto più rilevante del messaggio di The Survivors. Il fatto che Brian abbia problemi di memoria non rende la sua vita meno significativa, così come il fatto che tutti abbiano dimenticato la scomparsa di Gabby non la rende meno importante. Sean aveva torto su entrambi i fronti.

Perché Kieran ha lasciato Evelyn Bay dopo l’incidente

La maggior parte della città nutre ostilità nei confronti di Kieran per aver “causato” la morte di Toby e Finn, e sono ancora più aggressivi per il fatto che Kieran se ne sia andato dopo. Lo interpretano come un’ammissione di colpa. Tuttavia, si scopre che ha lasciato Evelyn Bay su richiesta di suo padre. Brian nota quanto Verity sia crudele nei confronti di Kieran, incolpandolo e chiarendo che avrebbe preferito che Kieran fosse morto al posto di Finn. Visto il suo atteggiamento ostile, il padre pensava che Verity avrebbe rovinato la vita di Kieran se fosse rimasto a Evelyn Bay.

Alla fine, mandare via Kieran è stato un atto di empatia e di amore da parte di Brian, ma ha bloccato il processo di guarigione di tutta la famiglia. Kieran è stato isolato dalla sua famiglia e dalla sua comunità, e questo gli ha fatto sentire che non poteva tornare. Nel frattempo, Verity ha continuato a provare rabbia verso Kieran. La tragedia è stata una situazione triste in cui tutti hanno perso.

Il vero significato del finale di Survivors

La serie australiana di Netflix è profondamente avvincente e ha molto da dire sul dolore, la famiglia, la tragedia e la verità. In tutto il suo svolgimento, parla del modo in cui le famiglie possono rimanere bloccate nel loro dolore quando non hanno risposte. Le famiglie di Finn e Toby sono state in grado di accettare le loro tragiche morti perché avevano una sorta di risposta su ciò che era successo. Tuttavia, Trish, Liv e Mia sono rimaste bloccate per 15 anni perché hanno perso Gabby senza mai sapere cosa fosse realmente successo. Anche se lo hanno espresso in modi diversi, vivevano con il fantasma di Gabby.

Il finale di The Survivors fornisce un esempio concreto del perché è importante lottare per ottenere risposte sui casi irrisolti, anche quando sembrano irraggiungibili. Sebbene ci siano voluti 15 anni, Mia, Trish e tutte le altre persone che amavano Gabby sono riuscite a fare pace con la sua morte. Inoltre, il fatto che alla fine di The Survivors si riuniscano tutte per onorare Gabby e Bronte dimostra che spesso la guarigione arriva dalla comunità e non dall’isolamento. È bello vederle avvicinarsi e sanare i rapporti tesi.