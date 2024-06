Élite – stagione 8: data di uscita, cast, trama e tutto quello che c’è da sapere

“Jaime [Vaca], Netflix e io abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di chiudere. Lo dico con grande rammarico perché sono stati anni incredibili in cui ho incontrato attori meravigliosi“, ha condiviso durante una recente conferenza stampa (via Deadline). “Élite ha cambiato la vita di tutti. Ci sono attori che hanno iniziato con noi ed è stato il loro trampolino di lancio per diventare ora delle star mondiali. Sta succedendo a questo cast ed è un orgoglio avervi contribuito e sapere che ci hanno visto in tutto il mondo e che è piaciuto“. Quindi, cosa possiamo aspettarci dalla stagione finale e quando? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Élite – stagione 8: data di uscita

Dal momento che Netflix solitamente rilascia una stagione di Élite all’anno e che Montero ha confermato che le riprese dell’ottava stagione sono già iniziate, scommettiamo che la stagione finale dello show arriverà nell’autunno del 2024.

Ma teneteci nei preferiti e vi faremo sapere non appena verrà annunciata una data ufficiale.

Élite – stagione 8: cast, chi ne farà parte?

È stato confermato che l’ottava stagione introdurrà nello show nuovi membri del cast, tra cui la nuova arrivata Ane Rot nel ruolo di Emilia e Nuno Gallego in quello di Héctor.

Nel frattempo, Mina El Hammani tornerà nel ruolo di Nadia Shanaa, personaggio amato dai fan e visto per l’ultima volta nella quarta stagione, quando lei e Guzmán si sono lasciati durante una videochiamata.

Tra gli altri membri del cast che torneranno ci saranno probabilmente:

Omar Ayuso as Omar

Valentina Zenere as Isadora

Maribel Verdú as Carmen

André Lamoglia as Iván

Carmen Arrufat as Sara

Ander Puig as Nico

Nadia Al Saidi as Sonia

Fernando Líndez as Joel

Mirela Balic as Chloe

Gleb Abrosimov as Eric

Alejandro Albarracín as Luis

Iván Mendes as Dalmar

Un personaggio che non tornerà è il Raúl di Alex Pastrana, che ha perso la vita nel finale della settima stagione.

Élite – stagione 8: trama del finale di serie

Nell’episodio finale della settima stagione, Sara mette in guardia Carmen dal nuovo fidanzato violento di Chloe, Raúl. Quando Carmen si reca all’appartamento per affrontare Raúl sul suo comportamento nei confronti della figlia, le cose si scaldano e finisce per spingerlo giù dal balcone, uccidendolo.

Sebbene Carmen e Chloe cerchino di incastrare la morte di Raúl come un suicidio, i momenti finali dell’episodio rivelano che Dalmar, il coinquilino di Joel e Omar, ha ripreso tutto con una telecamera.

Dalmar non mostra il video alla polizia, ma è ancora combattuto. Non resta che aspettare l’arrivo dell’ottava stagione per vedere se denuncerà Carmen o se la aiuterà a coprire l’omicidio di Raúl.

Anche se ci saranno sicuramente molti altri colpi di scena, svolte e tradimenti (dopotutto siamo in Élite), Montero ha assicurato ai fan che la serie si concluderà con una “nota positiva”.

Il trailer della stagione 8 di Élite

Al momento in cui scriviamo, Netflix ha appena diffuso un teaser trailer di Élite – stagione 8, quindi probabilmente ci vorrà un po’ di tempo prima di vedere nuovi filmati.

Ma restate sintonizzati per ulteriori informazioni sull’ottava stagione, compresi trailer e nuovi dettagli sulla trama. Le stagioni 1-7 di Élite sono ora disponibili per la visione in tutto il mondo su Netflix.

Élite in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme: