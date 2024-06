Oceania live action: Catherine Laga’aia ottiene il ruolo da protagonista

Il live-action della Disney di Oceania ha trovato la sua nuova protagonista: Catherine Laga‘aia reciterà al fianco di Dwayne Johnson, che riprende il ruolo di Maui, nell’attesissimo film.

“Sono davvero entusiasta di abbracciare questo personaggio perché Moana (Vaiana in italiano) è una delle mie preferite”, ha detto Laga’aia, una diciassettenne di Sydney. “Mio nonno viene da Fa‘aala, Palauli, a Savai‘i. E mia nonna è di Leulumoega Tuai, sull’isola principale di ‘Upolu, a Samoa. Sono onorata di avere l’opportunità di celebrare Samoa e tutti i popoli delle isole del Pacifico e di rappresentare giovani ragazze che mi assomigliano”.

Nel cast si uniscono a Laga’aia e Johnson anche Auckland, il neozelandese John Tui nel ruolo del padre di Vaiana, Capo Tui; l’attrice samoana-neozelandese Frankie Adams interpreta la madre di Moana, Sina; e Rena Owen, originaria della Baia delle Isole, in Nuova Zelanda, nel ruolo della venerata Gramma Tala.

La produzione del live-action di Oceania inizierà quest’estate, mentre la data di uscita è prevista per il 10 luglio 2026. Il film è diretto da Thomas Kail, (“Hamilton” a Broadway e Disney+, “Grease Live” e “We Were the Lucky Ones”).

Dirige da una sceneggiatura di Jared Bush, che ha scritto la sceneggiatura di Oceania del 2016, e Dana Ledoux Miller, una scrittrice samoana che ha creato “Thai Cave Rescue” di Netflix e ha co-fondato l’organizzazione no-profit Pasifika Entertainment Advancement Komiti (PEAK). .

Il nuovo film è prodotto da Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia (tramite il loro banner Seven Bucks Productions) e Beau Flynn (per FlynnPictureCo). Lin-Manuel Miranda, che ha scritto le canzoni originali, fungerà anche da produttore.

Oceania: la trama del film

Per salvare il proprio popolo da un’antica maledizione, la vivace adolescente Vaiana s’imbarca in un viaggio attraverso l’oceano, durante il quale s’imbatterà nel semidio in disgrazia Maui, che la guiderà nella sua ricerca per diventare una grande esploratrice. Insieme, i due attraverseranno i mari in un viaggio pieno d’azione, che li porterà ad affrontare enormi creature feroci e ostacoli impossibili e, lungo il percorso, Vaiana porterà a compimento l’antica ricerca dei suoi antenati, trovando molto più di quanto credeva di cercare: la propria identità.