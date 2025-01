From: ecco cosa sono i mostri e cosa vogliono

Capire cosa sono i mostri di From è fondamentale per svelare il mistero della serie di successo di MGM+. Dopotutto, le entità criptiche sono al centro di ciò che accade nella strana Township, che intrappola, e cerca di spezzare, il cast di personaggi di From. Come in ogni storia horror soprannaturale degna di essere raccontata, i mostri non sono solo terrificanti assassini, ma sono collegati ai temi più ampi dello show. Nelle prime due stagioni della serie, gli spettatori imparano che i mostri sono ben lontani dall’essere l’unica minaccia. Tuttavia, gli esseri notturni, assetati di sangue e dagli artigli affilati sono il pericolo più evidente della Township.

Nel finale cliffhanger della seconda stagione, Boyd Stevens (Harold Perrineau), che fa del suo meglio per proteggere la città dai mostri, distrugge un carillon arcano. Le azioni di Boyd liberano diversi personaggi dall’incantesimo dell’ossessionante filastrocca di From, ma il momento rafforza anche lo sceriffo. Dopo aver tenuto a bada i mostri per tanto tempo, Boyd dichiara che i mostri e le forze soprannaturali della Township non lo piegheranno. Senza dubbio, questo getta le basi per una terza stagione ancora più pericolosa. Inoltre, la terrificante stagione 3 di From promette rivelazioni su alcuni dei misteri di lunga data che si celano dietro i mostri.

Powered by

La spiegazione dei misteriosi mostri di From (e cosa potrebbero essere)

Anche nella terza stagione di From, gli abitanti della città non hanno ancora capito la vera natura dei mostri, anche se alcuni dettagli della serie forniscono indicazioni cruciali sulle origini delle creature. Per cominciare, i mostri appaiono solo di notte per dare la caccia agli abitanti della città. Come scopre Boyd, gli strani talismani li tengono a bada, costringendo i mostri a manipolare le loro potenziali vittime affinché aprano le porte di notte. Profondamente intelligenti, i mostri sembrano anche avere una sorta di capacità onnisciente. Spesso le creature sanno molto di più sulle loro prede di quanto dovrebbe essere possibile.

All’inizio sembrava che la città di From fosse assediata dai vampiri. Oltre a essere notturni e a chiedere alle vittime il permesso di entrare nelle loro case, i mostri sembravano essere umani, fino a quando non si liberavano del loro aspetto convenzionale per attaccare. Inoltre, Victor (Scott McCord), l’abitante più misterioso della città, scopre che i mostri dormono in sotterranei situati molto al di sotto della città. Sebbene i tunnel nascondano più misteri che risposte, i passaggi sotterranei rivelano che i mostri disegnano anche glifi e simboli. A differenza dei vampiri, però, i mostri diFrom uccidono per sport, non per nutrirsi.

Anche se i mostri vantano molte caratteristiche che si allineano alla comune mitologia dei vampiri, la risposta a ciò che sono non sembra essere così semplice. Le caratteristiche dei mostri descrivono anche altre creature Fae, che vedono gli esseri umani come giocattoli, pur rispettando “regole” soprannaturali. Anche gli elementi magici della città, dagli alberi lontani e dalle visioni profetiche alla maledizione del sangue di Boyd, suggeriscono una risposta più soprannaturale dei vampiri. Detto questo, è possibile che i mostri di From siano un tipo specifico di demone.

Perché i mostri di From uccidono gli esseri umani solo di notte

Alcune delle regole seguite dai mostri di From offrono indizi sulla loro vera identità. Una di queste regole è che i mostri escono solo di notte e di solito entrano in città dai boschi. Dal punto di vista della produzione, è probabile che le creature perseguitino gli abitanti della città solo di notte, perché questo crea maggiore tensione. In altre parole, legare i mostri alla notte e ai boschi primordiali fa leva su paure umane profondamente archetipiche, aumentando la minaccia delle creature in stile film horror.

Se la città e i boschi circostanti sono dominati da demoni o vampiri, ciò potrebbe spiegare la mancanza di bibbie.

Anche se i mostri non si trasformano in cumuli di cenere alla luce del sole, la loro esitazione ad apparire durante il giorno dà sicuramente peso alla teoria dei vampiri. Inoltre, la cittadina non possiede alcuna versione della Bibbia o di qualsiasi altro testo sacro, come Padre Khatri (Shaun Majumder) si affretta a sottolineare in From season 1. Se la città e i boschi circostanti sono dominati da demoni o vampiri, questo potrebbe spiegare la mancanza di bibbie. Jim Matthews (Eion Bailey) ha anche teorizzato che i mostri facciano parte di un esperimento in cui gli esseri umani vengono trasformati in mostruosi cacciatori notturni.

Cosa vogliono davvero i mostri di From dagli abitanti della città

Nella première della terza stagione di From, i mostri rivelano di più su ciò che vogliono veramente dagli abitanti della città. All’inizio dell’episodio, Donna (Elizabeth Saunders) rivela a Boyd che tutti i raccolti di Colony House sono marciti, lasciando l’intera città con pochissimo cibo. Boyd suggerisce di salvaguardare il bestiame – un paio di capre, pecore e mucche – se vogliono sopravvivere agli orrori della Township. Purtroppo, i mostri sono ben consapevoli della drastica carenza di cibo della città. Alla fine dell’episodio, i mostri di From lasciano liberi tutti gli animali.

I mostri sanno che così facendo attireranno Boyd e gli altri abitanti della città a uscire di notte. Sebbene i mostri siano sempre stati assetati di sangue e manipolatori, questo modo di agire sembra un nuovo lato della loro perfidia. Alla fine, attirano Boyd e Tian-Chen (Elizabeth Moy) nel fienile, intrappolandoli all’interno. I mostri ammanettano Boyd a un palo e lo costringono a guardare mentre torturano e uccidono lentamente Tian-Chen. Una delle creature dice a Boyd che lo stanno facendo per “spezzarlo”, suggerendo che i mostri hanno una motivazione più sinistra.

Perché gli umani non possono fuggire dalla città di From

Un’altra importante incongruenza nella storia dello show è il suo concetto fondamentale: gli abitanti della città non possono andarsene una volta arrivati. In un classico esempio di curvatura spaziale o temporale, gli abitanti della città scoprono che, una volta entrati, tutte le strade formano un ciclo infinito. A partire dalla stagione 3, episodio 1, avventurarsi nel bosco ha permesso agli abitanti della città intrappolati di fare qualche progresso. Tabitha Matthews (Catalina Sandino Moreno), ad esempio, trova il faro nel bosco, cade dalla finestra e torna nel “mondo reale” alla fine della seconda stagione.

Non è ancora del tutto chiaro come o perché il faro abbia trasportato Tabitha a Camden, nel Maine. Nella prima stagione, Tabitha scava i fili che alimentano gli elettrodomestici della sua casa, solo per scoprire che non portano da nessuna parte. Questo suggerisce che la Township è intrappolata in uno spazio intermedio, separato dal mondo normale. In questo caso, i mostri potrebbero essere Fae o demoni piuttosto che vampiri. Detto questo, i personaggi di From potrebbero essere intrappolati in un universo tascabile, che in realtà è un mondo popolato da Fae.

Il significato del misterioso simbolo in From

Nel corso della serie, uno strano simbolo appare ripetutamente, suggerendo che è in gioco una storia più profonda. Il simbolo in questione ha l’aspetto di un cerchio con diverse linee che si intersecano al suo interno. L’immagine è apparsa nei tunnel dove dormono le creature, nei diari scoperti dagli abitanti della città e nelle visioni profetiche. Jade (David Alpay), in particolare, è perseguitato da visioni dell’arcano simbolo per tutta la seconda stagione. Che si tratti dell’icona di una società occulta o del logo di un’azienda di scienze sperimentali, sembra essere collegato alle origini dei mostri.

… il simbolo misterioso potrebbe essere collegato ai glifi incisi nei talismani protettivi che Boyd trova nel bosco.

Inoltre, il simbolo misterioso potrebbe essere collegato ai glifi incisi nei talismani protettivi che Boyd trova nel bosco. I talismani recano un simbolo completamente diverso, anche se gli strani manufatti assomigliano molto alla bussola runica norrena, un totem di guida e protezione. È possibile che il simbolo sia in netto contrasto con quello del talismano, indicando che il pericolo è vicino. Sia che si tratti di una copertura del talismano, sia che sia semplicemente collegato a un’altra parte della bizzarra storia della città, non c’è dubbio che il simbolo getterà un po’ di luce sui mostri prima che From giunga al termine.

Chi è il ragazzo in bianco e perché aiuta i personaggi di From?

Uno dei misteri più avvincenti di From è il Ragazzo in Bianco, che porta Victor al sicuro e appare a Ethan (Simon Webster) quando la famiglia Matthews arriva in città. Nel finale della prima stagione, aiuta Boyd e Sara (Avery Konrad) a entrare in un albero lontano prima del tramonto. Più tardi, nel finale della seconda stagione, è il Ragazzo in Bianco a spingere Tabitha fuori dal faro e nel mondo reale. Anche se finora è stato una presenza abbastanza benevola (e persino utile), il Ragazzo in bianco fa ancora un po’ paura.

È possibile che il Ragazzo in bianco sia collegato ai mostri di From, anche se spesso agisce contro di loro e aiuta gli abitanti della città. A differenza dei mostri, il Ragazzo in bianco appare di giorno, ma potrebbe comunque essere un fantasma o un’altra entità soprannaturale. Molto probabilmente, vuole riparare ai torti subiti in passato o salvare gli altri dal destino che ha subito lui. Tuttavia, se il Ragazzo in bianco è collegato ai mostri di From, il legame tra loro non è ancora stato completamente svelato a partire dalla terza uscita dello show.