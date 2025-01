From – Stagione 2, spiegazione del finale: cosa è successo a Tabitha

Il finale della seconda stagione di From ha spiegato alcuni misteri cruciali sulla città centrale e si è concluso con un cliffhanger. Dopo lo scioccante finale di From, stagione 2, episodio 9, la serie riprende con Julie, Randall e Marielle in stato di coma, dove subiscono a intermittenza la tortura di entità invisibili. Nel frattempo, Tabitha e Jade si avventurano nella pericolosa foresta nel tentativo di trovare risposte sui bambini e sui simboli che appaiono nelle loro visioni. Mentre Boyd corre per “fermare la melodia”, il finale della seconda stagione di From porta diversi personaggi a scontrarsi con le forze sinistre della città.

Alla fine, Boyd distrugge il carillon e libera Randall, Julie e Marielle dai loro destini indicati dall’ossessionante filastrocca di From. Jade incontra il simbolo nei tunnel e vede visioni di bambini sdraiati sulle rocce che dicono “anghkooey”,il che si collega alle visioni di Tabitha sui bambini che l’hanno condotta al faro. Gli ultimi momenti del finale della seconda stagione di From vedono Tabitha essere spinta fuori dal faro e risvegliarsi in un ospedale fuori dalla città, il che conferma una via di fuga per i residenti e crea un viaggio complesso per Tabitha per riunirsi alla sua famiglia intrappolata.

Powered by

Spiegato il destino di Tabitha nel finale della seconda stagione di From

In un colpo di scena dell’ultimo minuto del finale della seconda stagione di From, Tabitha riesce a tornare a casa dopo essersi recata al faro. Quando Tabitha sale le scale della torre del faro e arriva in cima, viene accolta dal Ragazzo in Bianco, che si scusa prima di spingerla fuori dalla finestra di vetro. Tabitha si risveglia con dei graffi sul viso in un ospedale fuori città e i medici rivelano che era in coma dopo essere stata trovata su un sentiero escursionistico.

Una teoria è che tutti gli abitanti della città siano in coma a causa di un incidente stradale.

Sebbene non sia chiaro se la caduta di Tabitha dal faro significhi che è morta in città ma al sicuro fuori, ciò significa che i personaggi di From possono trovare con successo la strada di casa. Il risveglio di Tabitha dal coma potrebbe essere visto come una conferma delle bizzarre teorie della seconda stagione di From, secondo cui i personaggi della città sono in realtà in coma dopo un incidente stradale.

Questa interpretazione significherebbe che tutti i personaggi della seconda stagione di From sono in coma fuori dalla città, ma devono “morire” per risvegliarsi dall’altra parte. Tuttavia, ciò è altamente improbabile, poiché Tabitha è stata trovata da alcuni escursionisti su un sentiero senza che la sua famiglia o il camper fossero nelle vicinanze. Pertanto, la caduta di Tabitha dal faro è ciò che l’ha fatta tornare a casa da sola, e i graffi sul viso sono dovuti al vetro della finestra piuttosto che all’incidente del camper.

Il faro è un portale verso casa?

Nei flashback dell’infanzia di Victor della stagione 2, episodio 8, viene rivelato che sua madre si è recata al faro per cercare di trovare un modo per tornare a casa, mentre Tabitha ripete questa tattica 40 anni dopo. Anche se sembra che la madre di Victor sia morta prima di arrivare al faro, è stata chiamata dai bambini per trovare un portale verso il mondo esterno. I bambini sembrano sapere che il faro è un portale di casa, con il Ragazzo in Bianco che è il misterioso leader che guida gli abitanti intrappolati verso la sicurezza e la speranza.

Il finale della seconda stagione di From lascia intendere che il Ragazzo in Bianco ha già spinto altri personaggi fuori dal faro.

Prima di spingere Tabitha fuori dalla finestra del faro, il Ragazzo in Bianco le dice che gli dispiace e che è “l’unico modo”. Il finale della seconda stagione di From lascia intendere che il Ragazzo in Bianco ha già spinto altri personaggi fuori dal faro, scegliendo apparentemente Tabitha e la madre di Victor per il loro istinto materno. Il Ragazzo in Bianco ha già salvato o aiutato Victor, Ethan, Sara e Boyd, e sembra essere l’angelo custode della città.

Dal momento che Tabitha ha avuto visioni dei bambini e del faro nel corso della seconda stagione, il Ragazzo in Bianco potrebbe ritenere che lei sia la persona migliore da mandare a casa e da aiutare a salvare il resto degli abitanti della città.

La spiegazione dell’albero delle bottiglie e il suo legame con il faro

Dopo essere apparsi per la prima volta alla fine della stagione 1 di From, i personaggi tornano all’Albero della Bottiglia nel finale della stagione 2 di From, quando Victor spiega il suo vero scopo. Victor dice a Tabitha che l’Albero della Bottiglia è un albero speciale e lontano, ma invece di inviare le persone in luoghi casuali, trasporta solo coloro che vi entrano al faro. Non è ancora chiaro quale sia la funzione del faro per “Fromville”, visto che la comunità non può vederlo dalla città, ma sembra essere l’unico collegamento con il mondo esterno.

Il finale della seconda stagione di From non spiega cosa ci sia all’interno delle bottiglie appese all’albero o perché quell’albero specifico sia il trasporto del faro, ma potrebbe essere collegato a coloro che possono viaggiare al di fuori della città. Poiché le bottiglie sono presumibilmente piene di messaggi per il mondo esterno o per coloro che sono intrappolati all’interno della città, potrebbe esserci un “guardiano del faro” che mette i messaggi sull’albero per farli trovare ai residenti.

Come in alcune tradizioni reali, l’albero delle bottiglie potrebbe servire a intrappolare gli spiriti maligni e gli incubi. Le bottiglie potrebbero impedire agli incubi di raggiungere il faro e potenzialmente tenere il mondo esterno al sicuro dai misteriosi mostri di From.

Cosa significa la battuta “Anghkooey” di From

I bambini nelle visioni di Tabitha hanno ripetuto spesso la parola “anghkooey”, che pronunciano anche quando lei sale le scale del faro e quando appaiono a Jade nei tunnel. Sfortunatamente, questa parola non ha una traduzione esatta, il che significa che probabilmente deriva da varie parole messe insieme o potrebbe essere un titolo fittizio. Si è ipotizzato che “anghkooey” sia parzialmente ispirato ad Ankou, una figura della mitologia celtica che personifica la morte e manda gli spiriti dei morti all’inferno.

Questo sarebbe certamente adatto ai temi della morte e del male di From, ma è più probabile che “anghkooey” abbia un significato originale legato alla storia inquietante dello show. Per esempio, “Anghkooey” potrebbe essere il nome di uno spirito o di una forza che sorveglia la città di From. La parola potrebbe anche provenire da una lingua esclusiva dello show, forse traducibile come qualcuno in grado di avere visioni, come Tabitha e Jade.

Dal momento che la parola viene pronunciata da Tabitha mentre cerca di salvare i bambini e di trovare una strada per tornare a casa, è anche possibile che “anghkooey” significhi salvatore, o che sia una persona profetizzata per aiutare la città e distruggere qualsiasi maledizione o male che tiene intrappolate le persone. Dal momento che questa parola viene pronunciata dai bambini anche in riferimento al simbolo, “anghkooey” è un altro mistero che la terza stagione di From deve risolvere.

La spiegazione dellaa visione di Jade del simbolo e la connessione con i bambini

Dopo aver continuato a vedere il simbolo nei suoi sogni e aver capito che ha spinto un ex residente a compiere azioni orribili, Jade si reca finalmente nei tunnel per scoprirne il significato nel finale della seconda stagione di From. Durante il viaggio nei tunnel, Jade trova una strana radura con lastre di roccia e una luce che le illumina. Qualche istante dopo, Jade vede i bambini delle visioni di Tabitha sdraiati sulle rocce, che indicano il cielo e ripetono la parola “anghkooey”.

I bambini deformi visti sulle rocce suggeriscono che potrebbero essere stati sottoposti a esperimenti o rituali crudeli.

Jade alza lo sguardo e vede il simbolo fatto di radici di alberi giganti all’apertura di una grotta, ma il simbolo e i bambini scompaiono quando guarda indietro. Questo potrebbe significare che la luce si abbatte sul simbolo e lo proietta sulle rocce sottostanti, potenzialmente per una sorta di pratica rituale. I bambini deformi sulle rocce suggeriscono che potrebbero essere stati sottoposti a esperimenti crudeli o a rituali nella foresta che si collegano sia al faro che al simbolo nei tunnel.

È possibile che la visione di Jade del simbolo e dei bambini nel tunnel sia un ricordo del passato, simile alla visione di soldati arrabbiati della Guerra Civile. Dal momento che il finale della seconda stagione non mostra Jade uscire dal tunnel, il vero significato del simbolo e della sua allucinazione non troverà risposta fino alla prossima stagione.

Il vero significato dell’avvertimento di Abby a Boyd

Quando Boyd cerca di salvare Julie, Randall e Marielle dalle loro trance, appare una visione della sua defunta moglie Abby che gli dice che distruggere il carillon non porrà fine alle loro sofferenze. Piuttosto, la spettrale Abby afferma che i personaggi moriranno comunque urlando e che la distruzione del carillon non farà altro che ritardare la loro sofferenza. Abby dice che “Esso” sa che Boyd non lo ascolterà perché ha speranza, che è ciò che “alimenta la foresta”, non la paura.

La speranza è ciò che spinge i personaggi a sopportare le loro sofferenze e ad andare avanti invece di sottomettersi ai mali della foresta, che quindi produce altri incubi per combattere questo sentimento. L’avvertimento di Abby suggerisce che la speranza che i residenti riescano a tornare a casa un giorno è ciò che rende più forti le forze della città, quindi dovrebbe sottomettersi ai mali della foresta.

Le visioni di Abby sembrano essere tattiche delle forze soprannaturali per convincere Boyd a morire, in quanto è una delle maggiori fonti di speranza che i personaggi hanno. Abby rappresenta anche i conflitti di Boyd nel voler essere l’eroe, nel voler prevenire la sofferenza e nel voler redimere se stesso, cosa che realizza infondendo speranza negli altri. La speranza può essere ciò che rende i personaggi disposti a soffrire in città, ma è anche ciò che li libererà, come dimostra il finale della seconda stagione di Tabitha .

Cosa è successo a Julie, Randall e Marielle in From Stagione 2, Episodio 10

Julie, Randall e Marielle sono stati posseduti in modo terrificante dai poteri soprannaturali della foresta e sono stati torturati mentre erano intrappolati nell’oscurità. Mentre i loro occhi si spengono e muoiono lentamente nei loro stati quasi catatonici, Boyd trova i loro corpi incatenati nell’edificio dell’inizio della stagione. Boyd usa una torcia per trasformare la radura in una caverna, anche se i suoi sforzi sono quasi vanificati dall’attacco di Reggie e dalle sue visioni di Abby.

Boyd si rifiuta di ascoltare, distruggendo il carillon e liberando Julie, Randall e Marielle. I tre personaggi sopravvivono alla fine della seconda stagione diFrom dopo che Boyd si redime e abbraccia la speranza da cui Abby lo mette in guardia.

Cosa succederà in From Stagione 3?

MGM+ ha rinnovato la terza stagione di From grazie alla sua accoglienza positiva. La notizia migliore è che la terza stagione di Fear è in arrivo, con data di uscita 22 settembre 2024. È stato anche diffuso un trailer al Comic-Com di San Diego. Il trailer mostra che ci saranno molte tragedie: Boyd porta i cadaveri in città e gli viene detto che ha perso. Nel frattempo, Tabitha si risveglia in ospedale, senza sapere come salvare la sua famiglia.

Quando la gente inizia a dire che le cose stanno peggiorando, gli abitanti di Fromville iniziano a disperarsi. Nel frattempo, Tabitha cerca delle risposte e scopre che alcune persone potrebbero sapere più di quello che dicono. Per quanto spaventose fossero le prime due stagioni, il trailer fa sembrare questa ancora peggiore. Come ha detto una persona, morire non è la cosa peggiore che possa accadere. Il cast di ritorno è per lo più intatto (a parte i morti) e tutto sembra più intenso in vista dei nuovi episodi.

Come è stato accolto il finale della seconda stagione di From

Il punteggio complessivo della critica per le prime due stagioni di From è un impressionante 94% su Rotten Tomatoes. Anche il punteggio del pubblico è vicino, con l’86%. Sebbene la seconda stagione abbia subito un leggero calo, passando dal 96% al 92% della critica, è rimasta comunque molto apprezzata, rendendo la terza stagione una di quelle che fan e critici sembrano attendere con ansia. Parlando della seconda stagione, il critico di Slate David Whelan ha apprezzato il fatto che le risposte fossero limitate e che i problemi continuassero ad accumularsi.

“Ogni giorno c’è una nuova crisi da aggiungere alla lista; ogni giorno sembra che tutto questo sia già successo e continuerà a succedere… C’è sempre qualcosa di peggio in arrivo. Questo non è troppo lontano dalla condizione in cui si trovano gli abitanti di Fromville. Se il realismo è uno specchio che riflette il momento attuale dell’umanità, allora From si avvicina abbastanza al reale”.

La reazione del pubblico è stata ancora maggiore, soprattutto per i colpi di scena del finale della seconda stagione. Su Rotten Tomatoes, le reazioni hanno incluso spettatori che hanno detto: “L’ultimo episodio rende eccitati per il seguito, non vedo l’ora”,“Ti fa indovinare e lascia cadere pezzi del grande puzzle ogni episodio” e “Che spettacolo misterioso da far cadere la mascella, altrettanto grande come la prima stagione”. Sembra che quando From tornerà con la terza stagione, molti fan saranno pronti a seguirlo ancora una volta.