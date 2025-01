From – Stagione 3, spiegazione del finale: il destino di Jim e il modo in cui Tabitha è realmente collegata a Miranda

La terza stagione di From si conclude in modo scioccante: molti misteri di lunga data trovano risposta e nuove domande vengono sollevate. Nel corso della terza stagione, i personaggi di From sono stati spinti più che mai verso un punto di rottura. I mostri di From hanno trovato nuovi modi per tormentare gli abitanti della Township, tra cui l’uccisione brutale di Tian-Chen Liu (Elizabeth Moy) davanti a Boyd Stevens (Harold Perrineau) e una sinistra creatura che cresce all’interno di Fatima (Pegah Ghafoori).

Il mistero della gravidanza di Fatima trova risposta ed Elgin (Nathan D. Simmons) paga un prezzo terribile per averla tenuta prigioniera nella cantina della città. Nel frattempo, Tabitha Matthews (Catalina Sandino Moreno) e Jade Herrera (David Alpay) apprendono finalmente le risposte che cercavano, che riguardano gli alberi bottiglia di From e i bambini “Anghkooey”. La cosa forse più scioccante è che uno dei personaggi più importanti di From, Jim Matthews (Eion Bailey), viene ucciso da un nuovo personaggio, l’Uomo in Tuta Gialla (Douglas E. Hughes).

Perché l’Uomo in abito giallo uccide Jim nel finale della terza stagione di From

L’Uomo in Tuta Gialla uccide Jim come conseguenza della scoperta di Tabitha e Jade. Dice a Jim che “la conoscenza ha un costo” e afferma di aver cercato di avvertirlo in precedenza. Quando pronuncia la frase “Tua moglie non avrebbe dovuto scavare quella buca, Jim”, diventa chiaro che era la voce alla radio che alla fine della prima stagione pronunciava quelle stesse parole. È intervenuto quando Tabitha e Jim si stavano avvicinando troppo alla verità nella prima stagione e ora è intervenuto di nuovo dopo che Jade ha suonato la canzone.

Dal punto di vista narrativo, la morte di Jim alza notevolmente la posta in gioco. Sebbene From abbia ucciso molti individui, le morti hanno riguardato per lo più personaggi secondari, ma la morte di Jim dimostra che anche i personaggi principali non sono più al sicuro.

Cosa è successo alla futura Julie nella scena finale della terza stagione di From?

I viaggi nel tempo di Julie hanno precedentemente risolto il mistero della corda di Boyd, ma questo era solo l’inizio. Anche se suo fratello, Ethan Matthews (Simon Webster), le dice che non può cambiare il passato, lei continua a cercare di farlo.

La quarta stagione di From dovrà rivelare cosa accadrà a questa versione futura di Julie. Finché non verrà uccisa o catturata dall’Uomo in Tuta Gialla, Julie probabilmente continuerà il suo viaggio nel tempo, che può fornirle conoscenze preziose, ma non può aiutarla a cambiare qualcosa, poiché From segue la regola di Lost del “quel che è successo, è successo”.

Spiegato il legame di Tabitha con Miranda e di Jade con Christopher

Nella terza stagione, il finale dell’episodio 9 indicava che Tabitha e Miranda (Sarah Booth) erano la stessa persona, in quanto Tabitha aveva un ricordo di Miranda uccisa prima di raggiungere l’albero lontano. Il finale della terza stagione lo conferma, insieme alla rivelazione che Jade e Christopher (Thom Payne) sono la stessa persona. Tabitha e Jade sono stati tra i primi abitanti della città e sono tornati più volte nel corso degli anni nel tentativo di salvare i bambini e liberarli.

Questo spiega perché Tabitha e Jade sono state le uniche residenti in grado di vedere i bambini “Anghkooey” e perché hanno visioni che gli altri non hanno. Anche il legame naturale e l’istinto materno di Tabitha con Victor (Scott McCord) hanno più senso, dato che Miranda era la madre di Victor.

Cosa rivela la gravidanza di Fatima sui mostri

Fatima alla fine partorisce il mostro Smiley (Jamie McGuire), che ora è rinato dopo essere stato ucciso da Boyd nella seconda stagione. Questo rivela che i mostri non possono essere uccisi in modo permanente, il che si collega alle origini delle creature e al modo in cui i bambini sono stati uccisi. Victor ha detto in From – stagione 3, episodio 8, che i bambini sono stati uccisi nell’oscurità da persone che amavano e di cui si fidavano. Fatima aggiunge a questa spiegazione la sua nuova comprensione del fatto che i mostri di From hanno sacrificato i propri figli in cambio dell’immortalità.

Questa immortalità è il motivo per cui Smiley e gli altri mostri non possono essere uccisi in modo permanente. Fatima dice solo che “ha promesso ai mostri che sarebbero vissuti per sempre”, ma è probabile che si tratti di un riferimento all’Uomo con la tuta gialla. Sembra che sia il male originario al centro della Città, che ha usato l’offerta dell’immortalità per rendere immortali i mostri e far sì che eseguissero i suoi ordini. Tuttavia, se Tabitha e Jade riusciranno finalmente a salvare i bambini e a liberarli, questo potrebbe distruggere tutto ciò che l’Uomo in Tuta Gialla ha costruito.

Cosa significano “Anghkooey” e i numeri dell’albero delle bottiglie in From

Grazie a Jim, i numeri delle bottiglie si rivelano essere note musicali. Quando Jade si reca all’albero delle bottiglie e suona una canzone al violino basata su queste note musicali, i bambini “Anghkooey” riappaiono. È attraverso la canzone e la ricomparsa dei bambini che Tabitha e Jade si rendono conto che “Anghkooey” significa “ricordo”. I bambini e la canzone hanno lo scopo di aiutare Tabitha e Jade a ricordare il loro legame originario con la Città. Ricordano chi sono e tutte le vite passate che hanno vissuto nella Città, compreso il periodo in cui erano Miranda e Christopher.

Tutte le visioni e le scoperte di Tabitha e Jade le hanno portate a ricordare. Ora che ricordano chi sono e perché sono intrappolati nella Città, potrebbero essere in grado di cambiare finalmente le cose.

La spiegazione delle decisioni oscure prese da Boyd e Sara con Elgin

Nonostante il fantasma di Padre Khatri (Shaun Majumder) cerchi di dissuadere Boyd, quest’ultimo spacca la mano di Elgin con un martello. Prova a ragionare con Elgin, ma quando non funziona, la disperazione e la rabbia di Boyd prendono il sopravvento e si rifiuta di lasciare che la nuora soffra e muoia.

Sara lo fa perché tiene a Boyd, sa che è un brav’uomo e gli è grata per come si è preso cura di lei e le ha dato una seconda possibilità. Non vuole che Boyd sprofondi in profondità e lo risparmia con il suo metodo di tortura più brutale che fa parlare Elgin.

Il vero significato del finale di From – Stagione 3

Il finale della terza stagione di From parla in definitiva della natura ciclica del bene e del male. Tabitha e Jade sono rimaste bloccate in un tragico ciclo che non sono riuscite a spezzare. Anche il male della città è ciclico, con Smiley che rinasce mentre i mostri continuano il loro regno immortale di terrore. Invece di manipolare Sara per indurla a compiere azioni orribili in nome della libertà, ora è Elgin a essere manipolato e Sara deve tornare a sprofondare nella sua vecchia oscurità per fermarlo.

La scoperta di Tabitha e Jade deve davvero terrorizzare l’Uomo in abito giallo, che si fa notare e si scaglia contro Jim. Se da un lato questo costa la vita a Jim, dall’altro indica che alla fine il ciclo si spezzerà, i bambini saranno salvati e gli abitanti troveranno una via di ritorno prima che From finisca.