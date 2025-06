Fubar – Stagione 2: la spiegazione del finale. Qual è il vero significato della scena finale?

Attenzione: spoiler importanti sul finale di Fubar – Stagione 2

Fubar – Stagione 2 di Netflix si conclude in modo opportunamente esplosivo, con Luke (interpretato da Arnold Schwarzenegger) che scopre la sconvolgente identità del misterioso terrorista Dante Cress. Il finale della seconda stagione di FUBAR si apre con Luke e la sua squadra che lottano contro il tempo per impedire il lancio di un missile nucleare, che potrebbe scatenare una guerra con la Russia. Dopo aver scoperto che l’agente segreto dell’MI6 Chips (Guy Burnet) era in realtà Cress per tutto il tempo, riescono a sabotare il missile, impedendogli di uscire dall’atmosfera. Cress viene bruciato al lancio, mentre l’ex fiamma di Luke, Greta (Carrie-Anne Moss), apparentemente muore dopo aver danneggiato il missile dall’interno.

Miracolosamente, Greta sopravvive all’atterraggio di fortuna del missile, e Luke ed Emma (Monica Barbaro) fingono la sua morte per poterla liberare. “Let’s Twist Again” di FUBAR si chiude con Luke e la sua famiglia a cui viene permesso di tornare a casa dopo che la CIA ritiene che le minacce contro di loro siano cessate. Così, Luke chiede in sposa l’ex moglie Tally (Fabiana Udenio), mentre Roo (Fortune Feimster) diventa direttore regionale della CIA. L’episodio si conclude con Barry (Milan Carter) che decide di far evadere la sua fidanzata traditrice Tina (Aparna Brielle) dalla Russia, una missione che pone grandi rischi per la terza stagione.

Perché Dante Cress ha finto di far parte della squadra – Chips/Cress era tutt’altro che ambizioso

Burnet è un’ottima aggiunta al cast di FUBAR, Chips che è un agente segreto innegabilmente affascinante, seppur un po’ fastidioso, con l’intenzione di corteggiare Emma. Chips sembra passare dalla parte del bene dopo aver iniziato la stagione come antagonista, solo per poi rivelare in “Let’s Twist Again” che in realtà era Dante Cress fin dall’inizio. Chips/Cress si è infiltrato nel gruppo sia per tenere traccia delle loro attività, sia per rigirare gli eventi a proprio vantaggio. Nel corso della serie, le sue azioni hanno sia aiutato che sfavorito la squadra di Luke.

Ripensando alla seconda stagione di FUBAR, il piano di Cress non segue una logica precisa; ad esempio, Chips ha lasciato che l’intera squadra venisse giustiziata dai suoi uomini nell’episodio 2, e non poteva certo immaginare che avrebbero trovato una via d’uscita. In ogni caso, la rivelazione di Chips/Cress è un divertente colpo di scena, che premia il suo personaggio. Chips rivela anche perché voleva distruggere il mondo, ricordando come suo padre sia morto in una missione che prevedeva di insabbiare uno scandalo sessuale che coinvolgeva un politico.

Dopo che la missione fallì, suo padre cercò di ucciderlo, costringendo Chips a farlo per legittima difesa. Decidendo che il mondo era un posto orribile e che aveva bisogno di un reset totale, Chips decise che scatenare una guerra nucleare fosse l’opzione migliore. Chips provava seriamente i suoi sentimenti per Emma e voleva che lei si unisse a lui in un bunker nucleare; invece, combattono fino alla morte all’interno del silo, e lei guarda Chips annientato dal lancio del missile.

Il piano di Cress per la rete elettrica era una finta elaborata – Un blackout era solo una parte del piano del cattivo

La minaccia principale di Fubar – Stagione 2 riguardava l’ex fiamma di Luke, Greta, assunta da Cress per mettere fuori uso la rete elettrica americana. L’obiettivo di Greta è distruggere quattro centrali elettriche, innescando un effetto domino che porterà a un blackout totale in tutto il paese. Se gli Stati Uniti rimanessero senza elettricità, l’economia crollerebbe e la nazione si troverebbe completamente esposta a un’invasione. Tutte queste cose sono negative, ma il finale rivela che il piano per la rete elettrica era in realtà uno stratagemma per attivare le armi nucleari del paese.

Questi missili sono pronti a entrare in funzione in caso di interruzione completa dell’energia elettrica nel paese, presumendo che la nazione sia sotto attacco. Chips è anche riuscito a bloccare le comunicazioni satellitari con la Russia, quindi una volta innescati i missili, presumerebbero che una guerra nucleare sia imminente e risponderebbero di conseguenza. È una mossa audace da parte di Chips, e tutto va bene finché la squadra di Luke non riesce a disattivare gli altri missili e a rendere inattiva l’ultima testata nucleare rimasta.

Come Greta è sopravvissuta al suo eroico “sacrificio” – La granata di gommapiuma di FUBAR si è rivelata sicuramente utile

Sebbene Greta sia in gran parte interpretata come una parodia cartoonesca di una femme fatale, la serie chiarisce che ama davvero Luke e vuole stare con lui. Quando diventa chiaro che qualcuno deve sabotare l’ultimo missile, Greta dice a Luke che non può essere lui, dato che ha già una famiglia. Presto, il missile viene lanciato con Greta al suo interno e lei riesce a farlo schiantare. Luke ed Emma arrivano più tardi sul luogo dell’impatto e Greta si rivela viva dopo aver usato una granata artificiale per proteggersi dall’impatto.

Nonostante abbiano aiutato Cress durante la seconda stagione di FUBAR e causato molte morti, Luke ed Emma decidono che Greta è una brava persona e aiutano a inscenare la sua morte. Non sembra che questo prepari il suo ritorno per una potenziale terza stagione, ma gli showrunner ora hanno un margine di manovra per riportare Moss in vita se Greta si dimostrerà popolare tra il pubblico.

Perché Luke si ritira dalla CIA – Luke rescinde il suo contratto con la CIA

Nelle scene finali di “Let’s Twist Again” di FUBAR, la squadra di Luke festeggia la fine della missione e il fatto di poter finalmente tornare a casa. Luke coglie anche l’occasione per annunciare che, dopo decenni di leale servizio – anteponendo il lavoro alla famiglia – si ritira dalla CIA. FUBAR continua la sua vena romantica quando Luke chiede a Tally di sposarlo, con cui ha intenzione di risposarsi e andare in barca a vela.

Luke confida anche che la sua squadra, sotto la guida del nuovo capo Roo, possa mantenere il mondo al sicuro anche senza di lui. Questo suggerisce che il Luke di Schwarzenegger potrebbe passare in secondo piano se la terza stagione di FUBAR dovesse andare in onda, o potrebbe diventare un personaggio secondario. Considerando che la serie è convinta del successo di Arnie, è improbabile che lasci davvero la serie.

FUBAR – Stagione 2 non finisce bene per tutti – Forse Carter e Donnie avranno il loro spin-off

Con Luke e Tally pronti a risposarsi e Roo che riceve la sua promozione, il finale della seconda stagione di FUBAR è per lo più ottimista. Non è altrettanto vero per l’ex fidanzato di Emma, ​​Carter (Jay Baruchel), e per l’ex fidanzato di Tally, Donnie (Andy Buckley). Entrambi hanno avuto la vita praticamente rovinata a causa dei loro legami con la famiglia Brunner e, dopo una rocambolesca scappatella che li ha visti coinvolti in uno spaccio di droga e uccidere accidentalmente un motociclista criminale, sono costretti a nascondersi.

L’ultima scena di Carter e Donnie li vede spediti su un peschereccio in Groenlandia, presumibilmente per anni a venire. Nel frattempo, Barry (Milan Carter) è anche lui sconvolto dalla scoperta che la sua ragazza Tina (Aparna Brielle) era una talpa russa, e nelle scene finali, lui e Aldon (Travis Van Winkle) la consegnano come parte di uno scambio di prigionieri. Tina in precedenza aveva negato di aver mai amato Barry, nonostante lui la pensasse diversamente, ma quando scopre che stava fornendo false informazioni ai russi, si rende conto che la sua convinzione era assolutamente corretta.

In che modo la scena finale della seconda stagione di FUBAR prepara la terza stagione – La squadra di FUBAR sta andando in Russia!

La scena finale della seconda stagione di FUBAR mostra Barry realizzare che Tina era davvero dalla loro parte e si sta sacrificando per salvarli. Barry e Aldon dicono a Roo che torneranno indietro per salvare Tina, il che significa dirigersi in Russia. Ovviamente, questo rischia un grave incidente internazionale, che non è qualcosa che Roo vuole affrontare nel suo primo giorno da capo.

In ogni caso, sembra che la terza stagione di FUBAR vedrà la squadra dirigersi in Russia per salvare Tina, il che senza dubbio porterà a qualche ricaduta. Di nuovo, sarà interessante vedere come Luke (Arnie) verrà coinvolto nella vicenda, anche se potrebbe trovare la pensione un po’ noiosa e iniziare a desiderare di nuovo un po’ di azione.