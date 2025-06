Balle Spaziali: l’annuncio ufficiale di Mel Brooks

Dopo i rumor, le conferme di una sceneggiatura e le prime conferme di casting, finalmente Mel Brooks in persona annuncia l’arrivo di un nuovo Balle Spaziali con un annuncio perfettamente in linea con quello a cui negli anni il geniale comico ci ha abituati.

Il sequel di Balle Spaziali, annunciato ufficialmente lo scorso anno, uscirà nel 2027 e il leggendario Mel Brooks, che compirà 99 anni alla fine di questo mese, riprenderà il ruolo di Yogurt, la parodia di Yoda.

Brooks non è l’unico membro del cast originale a tornare, come abbiamo detto ieri, anche Bill Pullman e Rick Moranis, che torneranno dal pensionamento per questo sequel, torneranno a interpretare Lone Starr e Dark Helmet. Anche Keke Palmer (One of Them Days) si è unita al cast in un ruolo non ancora reso noto.

L’attesissimo seguito della parodia di Star Wars degli anni ’80 di Brooks è in fase di sviluppo presso gli Amazon MGM Studios, con Josh Gad (La Bella e la Bestia, Frozen, Wolf Like Me) che sarà protagonista e produttore insieme a Brooks. Josh Greenbaum dirigerà il film da una sceneggiatura di Benji Samit, Dan Hernandez e Gad.

I dettagli della trama sono ancora segreti, ma il film originale era una farsa a tutti gli effetti, che seguiva la trama generale di Star Wars: Una Nuova Speranza, prendendo in giro anche altri generi fantascientifici o ambientati nello spazio come Star Trek, 2001: Odissea nello Spazio, Il Pianeta delle Scimmie e Alien.

Balle Spaziali vedeva anche il compianto John Candy nel ruolo di Barf e Daphne Zuniga in quello della Principessa Vespa.

Ecco il video condiviso sui suoi social:

Distribuito dalla MGM nel 1987, Balle Spaziali è una parodia iconica del genere fantascientifico, che trae ispirazione dal franchise di Star Wars e da altri classici. La trama ruota attorno al malvagio Casco Nero (Rick Moranis) e al Presidente Skrocco (Mel Brooks), che tentano di rubare l’atmosfera del pacifico pianeta Druidia, solo per essere ostacolati dall’eroe Stella Solitaria (Pullman), dal suo aiutante Barf (John Candy) e dalla principessa druisca Vespa (Daphne Zuniga). Tra gli altri attori del cast figurano Joan Rivers e Dick Van Patten. Il film ha incassato poco più di 38,1 milioni di dollari in tutto il mondo, ma è rimasto negli anni un classico di culto.