Dragon Trainer: la spiegazione del finale e il paragone con l’originale animato

Il finale di Dragon Trainer (qui la nostra recensione) si basa sulle basi stabilite dal film originale, espandendo al contempo alcuni elementi specifici del cast e di quel mondo. Remake dell’omonimo film d’animazione DreamWorks, Dragon Trainer porta le avventure di un giovane vichingo e del suo drago in una versione live-action. Il risultato è una storia che non cambia molto nella trama, con il cast di personaggi di Dragon Trainer che condivide molto con l’originale.

I cambiamenti più importanti che Dragon Trainer apporta all’originale consistono in alcune lievi modifiche tonali e sottotrame ampliate, che conferiscono a due dei personaggi secondari del film un arco narrativo più appagante. Oltre a ciò, il film fa anche un lavoro migliore rispetto al film d’animazione originale nel gettare le basi per un Dragon Trainer 2 live-action, che è già in fase di sviluppo. Ecco come il finale di Dragon Trainer si confronta con quello originale e cosa anticipa sul futuro del franchise.

Il finale di Dragon Trainer è quasi identico a quello del film d’animazione

Entrambi i film preparano Berk a diventare un rifugio per i draghi

Il finale di Dragon Trainer è in gran parte simile a quello del film d’animazione originale, il che evidenzia le principali somiglianze tra i due film. Il grande arco emotivo di Dragon Trainer si concentra sul legame di Hiccup con persone come suo padre Stoick e il suo interesse amoroso, Astrid. Il ragazzo ha finalmente mostrato il suo valore, ma Stoick scopre che il figlio ha imparato come tenere i draghi a bada da Sdentato e rapisce il drago per condurlo al mitico nido dei draghi. Hiccup e i suoi amici corrono lì in testa ad altri draghi, contribuendo a salvare la situazione e a uccidere la Morte Rossa.

Tuttavia, questa vittoria ha un costo per Hiccup, che perde un piede nel violento atterraggio. Il resto di Berk si riprende rapidamente e si adatta al ritrovato rispetto reciproco per i draghi, che permette loro di integrarli nella struttura cittadina. È un finale molto carino, quasi identico, nota per nota, all’originale animato. Sebbene il tono sia stato reso leggermente più drammatico grazie al passaggio al live-action, il finale di Dragon Trainer è molto coerente con il film originale.

In che modo il finale del remake live-action è diverso da quello del film d’animazione

Astrid e Moccicoso ottengono archi narrativi migliori nel nuovo finale di Dragon Trainer

Le principali differenze rispetto al finale di Dragon Trainer sono coerenti con altri cambiamenti nella storia. I cambiamenti più significativi riguardano Astrid e Moccicoso, che ottengono entrambi maggiore profondità nel nuovo film. Astrid viene affermata come un’aspirante capo, guadagnandosi il rispetto di tutta Berk. Inizialmente vede Hiccup come un rivale ed è frustrata sia dal suo privilegio di essere “il figlio del capo” che dalle sue inaspettate abilità. Questa relazione conflittuale aggiunge poi valore alla futura storia d’amore di Astrid con Hiccup e al suo ruolo di leader sul campo per i giovani vichinghi.

Moccicoso è uno dei personaggi più monotoni del film d’animazione originale, una specie di bulleto per Hiccup. Il personaggio acquisisce maggiore profondità nel film, andando oltre la sua cotta per Astrid, riducendo gran parte del suo antagonismo diretto per Hiccup pur affermandosi come un bullo. Il film presenta anche il padre di Moccicoso, che viene visto ripetutamente giudicare il giovane. Il ragazzo funge da diretto specchio per Hiccup in questo senso, in quanto entrambi che cercano di guadagnarsi il rispetto del padre.

Sia per Hiccup che per Moccicoso, il loro coraggio nella battaglia finale contro la Morte Rossa sembra cementarli agli occhi del padre, con il padre del secondo che gli dà una pacca sulla spalla in segno di affetto nel climax. È un piccolo momento, ma che rende il personaggio molto più simpatico. Mentre gli elementi generali della trama del finale di Dragon Trainer rimangono coerenti in entrambe le versioni, la profondità che la durata estesa conferisce ad Astrid e Moccicoso migliora entrambi i personaggi.

Cosa significa il finale di Dragons Train per il sequel

Il film live-action prepara il ritorno della madre di Hiccup e il più ampio mondo dei draghi

Il finale di Dragon Trainer è piuttosto autoconclusivo, garantendo a tutti i personaggi principali un lieto fine. Tuttavia, il film lascia aperto un intero mondo da esplorare. Il film originale si concluse in modo simile, dando vita a diversi spin-off e due sequel cinematografici. Probabilmente il più importante è Dragon Trainer 2, che ha ampliato il mondo del franchise e introdotto Valka, la madre di Hiccup. Valka viene citata ripetutamente in Dragon Trainer, il che pone maggiore enfasi sulla sua apparente morte, che ha ispirato la furia anti-drago di Stoick.

Dragon Trainer ha anche incorporato la diversità nel casting e nella costruzione del mondo, rivelando che Berk è stata fondata reclutando i migliori cacciatori di draghi da tutto il mondo. Questo apre la possibilità di incontri con draghi in tutto il mondo e potrebbe creare numerose avventure secondarie o nuove location per futuri film.

Altri maestri di draghi come Drago, il cattivo di Dragon Trainer 2, potrebbero facilmente minacciare la pace che Hiccup ha instaurato nella sua comunità. Proprio come il film originale, Dragon Trainer ha un finale avvincente che introduce un mondo più ampio.

Il vero significato di Dragon Trainer

Dragon Trainer parla del potere dell’empatia

Il finale di Dragon Trainer è una dolce testimonianza del potenziale dell’empatia, sia a livello personale che culturale. Hiccup è intrappolato dall’amore per il suo popolo e dal suo legame con Sdentato, che lo spinge a cercare di convincerli che i vichinghi non hanno bisogno di essere nemici dei draghi. Allo stesso modo, cerca di appianare il conflitto che si è inasprito con suo padre, la tensione che è cresciuta tra lui e Astrid e la sua reputazione presso l’intero villaggio. I vichinghi trattano le sue particolarità con disprezzo, proprio come temono e odiano i draghi.

Hiccup dimostra di essere l’unico capace di oltrepassare i confini tra vichinghi e draghi, convinto che siano la stessa cosa. Quella stessa paura che ha provato e visto in Sdentato lo ispira. Questo elemento condiviso si trasforma gradualmente in lealtà e persino nobiltà, trasformando Hiccup da aspirante vichingo in un vero eroe. È un arco narrativo dolce ed emozionante per il film, una tesi centrale che si concretizza nei principali archi narrativi dei personaggi di Dragon Trainer, mentre imparano da Hiccup e imparano ad accettarsi a vicenda in un modo nuovo.