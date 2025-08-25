Hostage, la spiegazione del finale e del salto temporale: cosa significa per Sylvie?

La serie Netflix Hostage si è conclusa con un breve salto temporale, che ha suggerito cosa sarebbe successo in seguito alla prima ministra Abigail Dalton, a suo marito, il dottor Alex Anderson, e alla loro figlia Sylvie. Il thriller politico inizia con il rapimento del dottor Alex Anderson nella Guyana francese. I rapitori hanno chiesto ad Abigail di dimettersi dalla carica di prima ministra, altrimenti Alex e i suoi colleghi prigionieri sarebbero stati uccisi.

Abigail ha chiesto aiuto alla presidente francese Vivienne Toussaint, che si trovava nel Regno Unito per negoziare con il primo ministro riguardo alla crisi sanitaria britannica. Vivienne ha inizialmente accettato di lanciare una missione di salvataggio in Guyana francese. Tuttavia, ha annullato tutto quando i rapitori di Alex le hanno inviato un messaggio minacciando di rivelare lo scandalo sessuale della presidente con il suo figliastro, Matteo.

Diventa subito chiaro che i rapitori di Alex intendono mettere la presidente francese e il primo ministro inglese l’uno contro l’altra, e per un certo periodo funziona. Solo quando le due donne scelgono la strada dell’onestà riescono a mettere Alex in salvo. Il suo rapitore viene identificato come il capitano John Michael Shagan, che, senza i suoi ostaggi, ricorre ad altri mezzi per ferire Abigail Dalton.

Shagan è riuscito a fomentare un colpo di stato politico a Downing Street in Hostage di Netflix, e Abigail è stata destituita dalla sua carica di primo ministro. Ma questo non basta a Shagan. Anche se costringere Abigail a lasciare la sua carica era solo il primo passo, lui la voleva morta. Così ha fatto esplodere una bomba a Downing Street. Il presidente Toussaint è rimasto ucciso, ma Abigail è sopravvissuta. Così, Shagan ha nuovamente preso in ostaggio la famiglia dell’ex primo ministro.

Sylvie ha ucciso Shagan in Hostage

Cosa significa la vendetta finale di Shagan per Sylvie e Abigail

Mentre Abigail affrontava il vero mandante del rapimento di suo marito in Hostage (ne parleremo più avanti), Shagan si è diretto al rifugio dove si nascondevano Alex, Sylvie e Matteo. Quando si rese conto che Abigail non era con loro, Shagan prese nuovamente in ostaggio la sua famiglia, chiedendo che lei si presentasse da sola o Alex e Sylvie sarebbero morti.

Sylvie è riuscita a procurarsi una pistola ed è entrata nella stanza dove Abigail e Alex stavano lottando con Shagan. Ha puntato la pistola contro il loro rapitore, ma Abigail ha implorato sua figlia di non sparare. Curiosamente, la missione di Shagan è passata dall’uccidere Abigail a spingere Sylvie a sparargli. Ha detto alla ragazza che era lui il responsabile della morte di suo nonno, e questo è bastato. Sylvie sparò e uccise Shagan.

Questo è il momento culminante del finale di Hostage. Abigail e la sua famiglia erano al sicuro, ma Shagan aveva comunque ottenuto la sua vendetta sul Primo Ministro in modo significativo. Lo sappiamo grazie alla sua conversazione con Alex all’inizio dell’episodio 5 di Hostage, quando menzionò il prezzo che l’omicidio fa pagare a una persona. Sylvie non sarebbe mai più stata la stessa, e tutti lo sapevano.

Le decisioni di Abigail in Hostage ruotavano attorno alla scelta se dare la priorità al lavoro o alla famiglia. Anche se per un po’ sembrava che potesse avere entrambe le cose, alla fine non è stato così. Sylvie ha pagato il prezzo e, anche se alla fine di Hostage vediamo che sta bene, sappiamo che c’è una ferita che non guarirà mai completamente.

Spiegazione del salto temporale in Hostage: Abigail Dalton è ancora primo ministro?

Sebbene Abigail avrebbe potuto dimettersi dalla carica di primo ministro per salvare suo marito all’inizio di Hostage, lei rifiutò. Non si trattava semplicemente di mantenere il potere. Abigail aveva capito che Shagan stava manipolando la democrazia. Il popolo britannico aveva votato Abigail come primo ministro. Se lei si fosse dimessa, avrebbe dimostrato che chiunque può ignorare la volontà del popolo.

Sebbene Shagan sia riuscito a mettere il popolo, compreso il gabinetto di Abigail, contro di lei, una volta svelato il complotto, la situazione non è durata a lungo. Dan Ogilvy si è gentilmente fatto da parte, consentendo alla sua legittima predecessora di tornare al suo posto. Quindi, alla fine di Hostage, Abigail è ancora il primo ministro britannico. Tuttavia, seguendo l’esempio di Vivienne Toussaint, Abigail ha rimesso il suo destino nelle mani del popolo.

Il salto temporale di tre mesi alla fine di Hostage ha visto Abigail condividere un momento d’amore con la sua famiglia prima di uscire da Downing Street e annunciare che avrebbe indetto le elezioni generali. Dopo tutto quello che era successo, il popolo avrebbe avuto la possibilità di votare nuovamente il proprio primo ministro. È un segno che, nonostante il costo per la sua famiglia, Abigail ha difeso il potere della democrazia.

Chi c’era davvero dietro il rapimento del dottor Alex Anderson in Hostage

Una volta identificato Shagan, Abigail non ha impiegato molto a capire per chi lavorasse quell’uomo. Doveva esserci qualcuno con più influenza all’interno del governo a tirare le fila, e il generale Livingston, che era stato il comandante di Shagan, era il candidato più plausibile. Quando Abigail ha affrontato l’uomo, lui ha involontariamente ammesso i suoi crimini menzionando il laptop esploso, cosa che non avrebbe potuto sapere altrimenti.

Abigail e la sua squadra hanno capito che la vendetta di Livingson e Shagan contro di lei doveva avere qualcosa a che fare con l’incidente del 2018 in Belize. Gli uomini erano di stanza lì quando l’esercito guatemalteco invase il paese e Abigail, all’epoca viceministro degli Esteri, ordinò alle truppe britanniche di evacuare. Ciò significava abbandonare i civili che li avevano aiutati.

Prima di morire, Shagan rivelò che la sua fidanzata era un’interprete locale che aveva aiutato la sua squadra. Era incinta di sei mesi della figlia di Shagan quando i guatemaltechi la giustiziarono sulla pista dell’aeroporto.

Ci sarà una seconda stagione di Hostage?

Hostage è una serie limitata, quindi è pensata per essere una storia a sé stante. Il finale è soddisfacente e dimostra le perdite che Abigail ha inevitabilmente dovuto subire sia nella sua carriera che nella sua vita familiare nel suo impegno come funzionaria pubblica. Tuttavia, c’è senza dubbio altro da esplorare se Netflix decidesse di cambiare il formato di Hostage.

Sarebbe interessante vedere l’esito delle elezioni generali indette da Abigail nel finale di Hostage. Inoltre, sarebbe interessante vedere l’impatto delle azioni di Sylvie. Non è insolito che Netflix prolunghi una storia inizialmente concepita come una serie limitata. Se Hostage continuerà ad avere successo sulla piattaforma di streaming, potremmo sicuramente aspettarci altri episodi.