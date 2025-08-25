In The Mud, spiegazione del finale: Moranzón e Soriano sono stati arrestati?

La serie Netflix In The Mud (titolo originale: “En El Barro”) è la storia avvincente di cinque donne che cercano di dare un senso alla propria vita in un penitenziario femminile in Argentina. La serie in lingua spagnola segue le vite di Gladys Borges (Ana Garibaldi), Marina Delorsi (Valentina Zanere), Yael Rubial (Carolina Ramírez), Olga Giuliani (Erika de Sautu Riestra) e Selodad Rodriguez (Camila Peralta), che si ritrovano in una situazione terrificante durante il loro trasferimento al carcere di La Quebrada. Tuttavia, una volta entrate tra le mura del carcere, il loro legame si rafforza mentre si proteggono a vicenda in un ambiente pronto a distruggerle. Man mano che la loro storia procede, si trovano faccia a faccia con diverse fazioni che controllano la struttura e affermano la propria supremazia sulle altre. Di conseguenza, scoprono che il direttore del carcere sta portando avanti un piano orribile che sfrutta le detenute. Ora spetta a Gladys e al gruppo svelare i bizzarri piani del direttore mentre affrontano le minacce che sorgono all’interno delle mura dell’istituto di correzione. SPOILER IN ARRIVO.

Cosa succede in In The Mud

La serie inizia con la polizia che cattura sette donne per diversi crimini. La polizia sta portando queste sette donne alla prigione di La Quebrada, dove sconteranno le rispettive pene. Le donne – Gladys Borges, Olga Giulani, Marina Delorsi, Amparo Vilches (Ana Rujas), Yael Rubial, Romina Duarte e Soledad Rodriguez – salgono sul furgone e iniziano a riflettere sul perché si trovano in una situazione del genere. Tuttavia, le cose prendono una piega drammatica quando un gruppo di aggressori tende un’imboscata al furgone, facendolo cadere in uno specchio d’acqua. Gli assalitori tornano su un gommone e aprono la porta posteriore del furgone. Ben presto, tutti si rendono conto che il gruppo è guidato dal fidanzato di Amparo, che vuole tirarla fuori dal veicolo della prigione. Ci riesce, mentre le altre donne cercano di salvarsi mentre il furgone affonda lentamente nell’acqua torbida. Fortunatamente, Gladys riesce a prendere le chiavi delle manette e inizia a liberare le donne in modo che possano nuotare fuori dall’acqua. Gladys riesce a salvare quattro donne e cerca di salvare anche Romina, ma non riesce ad aprire le sue manette in tempo. Di conseguenza, Romina muore. Tutte le donne rimaste riescono in qualche modo a raggiungere la riva e la polizia le porta in prigione.

Quando arrivano nel penitenziario, capiscono che dovranno restare unite e aiutarsi a vicenda per sopravvivere. Nessuna di queste donne è mai stata in prigione e proviene da contesti sociali diversi. Tuttavia, Gladys conosce il mondo criminale perché è la moglie di Marito Borges, un famoso criminale argentino, e ha un’idea di come affrontare questa fase della sua vita. Tuttavia, il gruppo scopre che la prigione è controllata da due fazioni, entrambe desiderose di affermare il proprio dominio sulle risorse della prigione. Maria è a capo di una fazione e Zurda dell’altra. Maria e Zurda sono vicine alla direttrice della prigione, Cecilia Moranzón (Rita Cortese), ed è per questo che i loro gruppi ottengono la maggior parte delle risorse. Tuttavia, quando Maria scopre che sua nipote, Romina, è morta nell’incidente del furgone della prigione, decide di dare una lezione a Gladys e al gruppo.

Nel frattempo, Zurda e il suo gruppo producono contenuti per adulti all’interno della prigione, il che dà loro la possibilità di usare telefoni e wi-fi. Mentre il gruppo continua il suo viaggio, incontra situazioni pericolose mentre cerca di inserirsi nella gerarchia della prigione. Nel frattempo, la direttrice della prigione sta orchestrando un piano mortale all’interno delle mura della prigione, sfruttando giovani madri incinte come parte della sua operazione contorta. Altrove, la polizia finalmente cattura Amparo e la porta a La Quebrada dopo aver ucciso il suo fidanzato. Il suo arrivo in prigione sconvolge tutto e Maria sente che Amparo deve morire, incolpandola della catena di eventi che ha portato alla morte di sua nipote. Nel frattempo, Zurda promette di tenere in vita Amparo perché il suo compagno conosceva Cuervo. Alla fine della stagione, Maria chiede l’aiuto di Gladys per eliminare Amparo. D’altra parte, Gladys viene a conoscenza del complotto della direttrice e vuole smascherarla. Man mano che la situazione diventa sempre più pericolosa, il gruppo deve trovare un modo per proteggersi e stare un passo avanti ai propri nemici. Devono decidere di chi possono fidarsi prima che accada qualcosa di terribile.

Il finale di In The Mud: Moranzón e Soriano sono stati arrestati per traffico di esseri umani?

Anche se la storia si concentra principalmente su Gladys e sul gruppo che arriva in prigione dopo l’incidente, esplora anche un terrificante piano orchestrato dalla direttrice della prigione, Cecilia Moranzón. La prigione è divisa in tre parti, una delle quali è l’ala familiare. In quell’ala, le madri giovani e anziane possono vivere con i propri figli. Inoltre, le future mamme condividono lo spazio in attesa di partorire. Moranzón porta le future mamme a una bella cena, dicendo loro come dovrebbero prendersi cura di sé stesse e mostrando loro affetto. Tuttavia, si scopre che lei approfitta di queste giovani madri e dà i loro bambini a coppie benestanti desiderose di avere un figlio. Ma lei non è sola in questo piano; anche il medico della prigione, Soriano, fa parte di questo complotto. Incredibilmente, le autorità non dicono mai alle madri cosa è successo ai loro bambini; sostengono invece che la salute del bambino è delicata e che un team di medici si sta prendendo cura del piccolo.

In realtà, i bambini non tornano mai dalle loro madri. I suoi piani vengono alla luce quando due nuove madri, Noelia e Patricia, muoiono durante il parto. Prima di partorire, Noelia diventa paranoica e non vuole avere il bambino. Sente che “loro” (Moranzón e Soriano) le porteranno via il bambino. Tuttavia, le sue condizioni peggiorano e deve partorire. Dopo il parto, Moranzón prende il bambino con sé, lasciando la madre in grande angoscia. Pochi istanti dopo, quando Noelia apre gli occhi, litiga con Soriano e rivela che lui l’ha violentata. Inoltre, lo accusa di aver fatto esattamente ciò che aveva pianificato. Per calmarla, le fa un’iniezione. Tuttavia, Noelia muore, creando ulteriori problemi al direttore della prigione. Nel frattempo, il governatore Faccia convoca la direttrice della prigione nel suo ufficio e la affronta riguardo al traffico illegale di adozioni. Tuttavia, le promette che non verrà fuori nulla se lei aiuterà lui e sua moglie ad adottare un bambino di una delle detenute.

Nel frattempo, Sergio Antin, che conosce Gladys e odia Moranzón, vuole l’aiuto di Gladys per smascherare il direttore della prigione. Antin lavora per il governo e vuole diventare il prossimo commissario di pubblica sicurezza di Buenos Aires. Tuttavia, Moranzón sta cercando di diventare lo stesso, e se lei aiuta Faccia con l’adozione, diventerà il nuovo ufficiale di pubblica sicurezza. Mentre cerca di raccogliere prove contro Moranzón, Gladys entra nel suo ufficio e prende i fascicoli delle madri a cui Moranzón ha portato via i figli. Tuttavia, vengono scoperti da Alan, l’agente penitenziario. Lei gli racconta del complotto e gli mostra un fascicolo che prova che sua madre naturale è stata costretta a darlo in adozione. Alan sostiene Gladys e chiede alla sua madre adottiva la stessa cosa. Lei non esita a dirgli la verità, così tutti i documenti finiscono nelle mani di Antin. Lui affronta Faccia riguardo alla cospirazione e lo minaccia, avvertendolo che rivelerà come anche Faccia abbia ricevuto aiuto da Moranzón.

Dopo aver sentito questo, Faccia ordina di arrestare Moranzón e il suo complice, Soriano, con l’accusa di traffico di esseri umani e gestione di un giro di adozioni illegali. La direttrice della prigione ritiene di non aver fatto nulla di male perché non ha mai voluto che i neonati trascorressero la loro vita in prigione. Quando era più giovane, ha aiutato una madre a ottenere la custodia di suo figlio. Ha detto alle autorità che la madre del bambino era sobria da due anni e che, secondo questa logica, il bambino avrebbe dovuto stare con lei. Tuttavia, la madre continua a essere tossicodipendente e il bambino muore. Questo particolare incidente l’ha sconvolta e le ha fatto capire che i bambini non devono stare con genitori problematici o criminali. Sebbene creda che le sue intenzioni fossero per la sicurezza dei bambini, le sue azioni hanno superato il limite morale, trasformando le sue buone intenzioni in sfruttamento. Allontanando questi bambini dalle loro madri senza il loro consenso, li priva dei loro diritti e crea un sistema basato sulla paura e sul controllo. In definitiva, la sua prospettiva rivela un pericoloso mix di protezione malintesa e abuso di potere.

Chi ha ucciso Amparo?

La storia di “In The Mud” inizia con Amparo che esce dal furgone della prigione con l’aiuto del suo ragazzo. Tuttavia, non aiuta le altre donne presenti nel veicolo e le lascia morire nel furgone che sta affondando. Fortunatamente, cinque delle sei donne rimaste riescono a fuggire illese dalla situazione pericolosa. Mentre tutte e cinque le donne vengono portate in prigione, Amparo sembra godersi la vita con il suo fidanzato, Cuervo. Sono entrambi criminali e fanno parte di una banda. Ben presto, Amparo scopre di essere incinta e non vede l’ora di dare la buona notizia al suo compagno. Tuttavia, la polizia fa irruzione nel luogo in cui vivono e uccide Cuervo prima di portarla a La Quebrada. Entra in prigione, ma non rivela di essere incinta. Maria scopre che Romina è annegata a causa di Amparo e vuole farla fuori. Di conseguenza, chiede aiuto a Gladys. La moglie di Marito Borges ne parla con Antin e gli dice che lo aiuterà solo se lui aiuterà lei. Escogitano un piano per assumere una ragazza dall’esterno per uccidere Amparo.

La ragazza riesce a entrare nella prigione, ma Gladys sa che non sarà facile uccidere Amparo perché Zurda la protegge. Quindi, creano un diversivo per isolarla. La ragazza mandata per uccidere la detenuta finalmente la trova e la attacca. Ma prima che possa fare qualcosa di concreto, Amparo la uccide. Questo incidente le fa capire che Zurda potrebbe stare giocando con lei e vuole la sua morte. Mentre Amparo, conosciuta anche come La Galiziana, continua a scalare la gerarchia carceraria, subisce un aborto spontaneo. Ora, non avendo più nulla da perdere, decide di diventare invincibile e inizia il suo percorso dando una lezione a Maria. La mette alle strette e compra uno dei soci di Maria, con l’intenzione di ucciderla e di farne un esempio. Alla fine, Amparo uccide Maria. Di conseguenza, prende il controllo del blocco di Zurda, afferma la sua autorità e si afferma rapidamente come una forza inamovibile. Dopo la morte di Maria, Gladys prende il suo posto e fa un piano per avvelenare la pelle di Amparo con l’aiuto di Olga, che lavorava come chirurgo estetico nel mondo esterno.

Le guardie carcerarie portano Amparo in infermeria e le dicono che Soriano ha dato loro l’ordine di portarla lì. Le somministreranno una flebo sottocutanea. Olga aiuta il personale medico e insieme somministrano il liquido ad Amparo. Tuttavia, la sua pelle inizia a diventare strana e lei capisce chi le ha fatto questo. Così, Amparo e il suo gruppo catturano Olga per punirla. Come punizione, Amparo ferisce l’occhio della chirurgo plastico, inviando un messaggio agghiacciante alle sue avversarie. Ora crede che sia giunto il momento di eliminare Gladys e porre fine a tutto questo una volta per tutte. Mentre mangia nella sala da pranzo dei detenuti, la galiziana dice a uno dei suoi sostenitori di spegnere l’elettricità in modo da poter uccidere Gladys. Non appena la luce si spegne, la sala da pranzo si trasforma in un’arena di combattimento e Amparo attacca la sua avversaria. Riesce a ferire Gladys alla gamba sinistra e alla schiena prima di sferrarle dei pugni brutali.

Tuttavia, Gladys non si arrende e la combatte con la stessa determinazione. Riesce a metterla al tappeto e la prende a pugni prima di trascinare il suo corpo fuori dalla sala da pranzo. Antin vede la scena, ma non dice nulla. Sconfiggendo la galiziana, Gladys capisce di aver finalmente preso il sopravvento. Sente il peso di ogni combattimento e di ogni alleato che l’ha aiutata. Nonostante il caos che la circonda, non ha perso la concentrazione, rifiutandosi di lasciarsi controllare dalla paura. In quel momento, Gladys capisce il vero costo della sopravvivenza in prigione ed è pronta a fare tutto il necessario per proteggere se stessa e gli altri.

Yael Rubial ha dato sua figlia in adozione?

Delle cinque donne sopravvissute all’incidente del furgone, solo Yael si è trasferita nell’ala riservata alle famiglie perché ha una figlia. Ha chiesto ufficialmente alla direttrice della prigione, Cecilia Moranzón, di portarle sua figlia in prigione. Dopo una lunga attesa, la figlia di Yael, Brisa, arriva finalmente in prigione e lei inizia a trascorrere del tempo con lei. Nel frattempo, il governatore Faccia e sua moglie Eugenia sono seduti nello studio del medico. Ricevono la notizia che se provassero di nuovo la fecondazione in vitro, potrebbe essere pericoloso per la moglie del governatore. Dopo la visita in clinica, il governatore e sua moglie visitano La Quebrada per vedere l’ala familiare. Eugenia incontra Brisa e inizia a legare con lei. La moglie del governatore ha apprezzato Brisa e vuole passare più tempo con lei. Di conseguenza, le manda dei regali. Inoltre, Eugenia chiede di vedere Brisa e di portarla fuori per qualche ora.

Yael accetta e sua figlia trascorre la giornata con la moglie del governatore. Qualche giorno dopo, Eugenia chiede di trascorrere il fine settimana con Brisa. Anche se Yael non voleva, alla fine accetta la richiesta e la bambina trascorre il fine settimana con lei. Quando Faccia viene a sapere del giro di adozioni illegali di Moranzón, la ricatta, chiedendole di aiutare lui e sua moglie ad adottare ufficialmente Brisa. Il medico della prigione dice che non sarà facile, ma il governatore sa che lei può portare a termine il compito. Dopo aver trascorso il fine settimana con Eugenia, Yael nota un cambiamento nel comportamento di sua figlia, che sembra apprezzare il tempo trascorso con Eugenia. Da un’altra parte, Moranzón parla con Yael dell’adozione e le dice che Faccia e sua moglie possono dare una vita migliore a sua figlia. Lei si rifiuta di firmare i documenti per l’adozione. La salute di Brisa ha iniziato a peggiorare a causa della permanenza in prigione e Faccia è arrivato per portarla in ospedale. Tuttavia, Yael non sapeva che il direttore della prigione aveva pianificato tutto e voleva che Yael firmasse i documenti per l’adozione.

Yael sviene e Soriano la porta in isolamento. Lui e Moranzón progettano di far sparire la madre di Brisa prima di falsificare la sua firma sui documenti. Quando Antin viene a sapere del giro di adozioni illegali e del coinvolgimento di Faccia, minaccia il governatore di rivelare l’intero piano. Dopo che le autorità arrestano Moranzón e Soriano, la figlia di Yael torna da lei. Tuttavia, si rende conto che la prigione non è il posto dove vuole crescerla. Incontra Eugenia, che le dice che sta divorziando da Faccia dopo aver saputo cosa ha fatto a Yael. Tuttavia, firmando i documenti per l’adozione, Yael chiede formalmente a Eugenia di adottare Brisa. Alla fine, Yael mette da parte i propri bisogni per proteggere il futuro di sua figlia, sapendo che la prigione non è un posto per una bambina. Sopporta la paura e il dolore per garantire la sicurezza di Brisa. Chiedendo a Eugenia di adottarla, dà a Brisa la possibilità di avere una vita normale e amorevole. Il sacrificio di Yael dimostra che il suo amore è più forte delle sue difficoltà.

Marina esce di prigione?

Oltre a concentrarsi su Gladys e Yael, “In The Mud” racconta anche la storia di Marina con grande profondità. Marina entra in prigione dopo aver presumibilmente ucciso il suo fidanzato, Martin. Un difensore d’ufficio sta combattendo il suo caso e ha presentato ricorso per il suo rilascio. Tuttavia, il tribunale respinge il ricorso perché la famiglia del fidanzato è ricca e ha agganci. In prigione, incontra Coca, che le dice che le presenterà un avvocato amico che può aiutarla. Durante l’udienza, incontra la sua avvocatessa, Luna Lunati, che le chiede se sta bene. All’udienza, il fratello del fidanzato, Dario, testimonia e dice alla corte che Marina e lui erano innamorati. Quando Luna incontra Marina dopo l’udienza, le chiede di dirle la verità. Lei rivela che Martin era violento e aveva una relazione strana con suo fratello. Condividevano tutto, compresa Marina. Luna le dà una pen drive con le registrazioni fatte a casa di Martin.

Dopo averle viste, Marina capisce che entrambi i fratelli la registravano ogni volta che facevano sesso. Ciò significa che Martin registrava Dario e Marina mentre facevano sesso, mentre Martin registrava la sua ragazza e Dario mentre facevano sesso, dimostrando che entrambi lavoravano insieme. Tuttavia, Dario provava dei sentimenti per lei e ogni volta che Martin le faceva del male, diceva a suo fratello che era preoccupato per la sua salute. Nel frattempo, Luna raccoglie le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso della casa di Martin e scopre che mancano alcune prove cruciali. Controlla e scopre che la prova fondamentale è in possesso dell’ex avvocato di Marina, Zarate. L’avvocatessa chiede aiuto a un amico, Miguel, per recuperare la pen drive. Alla fine lui riesce a impossessarsi della pen drive e raggiunge il tribunale. Luna dice ai giudici che ha una prova cruciale che dimostrerebbe l’innocenza del suo cliente. I giudici le permettono di mostrare un video della notte in cui Martin è stato ucciso, sperando che riveli la verità.

Il video mostra che Dario era presente in casa quando è avvenuto l’omicidio e che, quando ha visto suo fratello maltrattare Marina, è arrivato da dietro e lo ha ucciso. Di conseguenza, i giudici stabiliscono che le prove video dimostrano che Dario potrebbe essere l’assassino e decidono di riesaminare il caso. Così, Marina viene nuovamente incriminata e finalmente esce di prigione. Grazie alle prove video decisive che rivelano la verità, Marina ottiene finalmente la libertà dopo una lunga e straziante prova. La libertà non significa solo lasciarsi la prigione alle spalle, ma anche la possibilità di vivere senza paura e a testa alta. Ogni passo fuori le ricorda la resilienza e la forza che le sono servite per sopravvivere.