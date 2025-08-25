HomeSerie TvNews

Tracker – Stagione 3: rivela il primo sguardo al ritorno di Jensen Ackles

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Tracker Justin Hartley

Una nuova immagine della terza stagione di Tracker rivela il ritorno di Jensen Ackles nei panni di Russell Shaw. Ackles sta portando avanti diversi progetti. L’attore, molto amato dai fan, che ha raggiunto la fama interpretando Dean Winchester in Supernatural, tornerà per la quinta e ultima stagione di The Boys. Reciterà anche nello spin-off di The Boys, Vought Rising, nel ruolo di Soldier Boy, oltre a essere il protagonista dell’action drama Countdown.

Ma oltre al suo lavoro nelle tre diverse serie Prime Video, è stato confermato che Ackles tornerà alla CBS per riprendere il ruolo di Russell Shaw nella terza stagione di Tracker. Nel ruolo del fratello maggiore di Colter Shaw, interpretato da Justin Hartley, Russell dovrà affrontare alcune rivelazioni importanti.

TVLine ha rivelato la prima immagine di Ackles nei panni di Russell nella terza stagione di Tracker. Insieme alla foto, inclusa qui sotto, che mostra i fratelli Shaw in piedi insieme, è stato confermato che Ackles apparirà in entrambe le parti della premiere della terza stagione:

Fonte TV Line

Cosa significa questo per la terza stagione di Tracker

Russell, che finora è apparso in due episodi di Tracker, uno per ogni stagione. La sua prossima apparizione, secondo la trama della premiere, sarà incentrata su Russell e Colter che uniscono le forze per aiutare Reenie (Fiona Rene) a ritrovare la moglie e la figlia scomparse di un cliente. Tuttavia, la riunione fraterna li coinvolge in una sinistra operazione clandestina nota come The Process.

La terza stagione di Tracker debutterà domenica 19 ottobre alle 20:00 ET sulla CBS, con il secondo episodio in onda una settimana dopo nella stessa fascia oraria.

Il ritorno di Ackles nella serie crime di successo arriva dopo il finale della seconda stagione di Tracker, che rivela che è stata la madre di Colter, Mary Dove Shaw (Wendy Crewson), a organizzare l’omicidio di suo padre, l’apparentemente paranoico Ashton Shaw (Lee Tergesen). Se questa è tutta la verità, considerando che Colter lo apprende da un killer glorificato, ciò potrebbe cambiare tutto.

Suscita anche ulteriori domande perché, all’inizio della serie, Mary ha cercato di mettere zizzania tra i fratelli Shaw. C’è poi la questione più ampia del perché lei volesse rovinare il rapporto tra i fratelli, che sono riusciti a ricucire i rapporti, e perché volesse la morte del marito.

Articolo precedente
Kelly Reilly: 10 cose che non sai sull’attrice
Articolo successivo
Hostage, la spiegazione del finale e del salto temporale: cosa significa per Sylvie?
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved