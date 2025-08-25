Tracker – Stagione 3: rivela il primo sguardo al ritorno di Jensen Ackles

Una nuova immagine della terza stagione di Tracker rivela il ritorno di Jensen Ackles nei panni di Russell Shaw. Ackles sta portando avanti diversi progetti. L’attore, molto amato dai fan, che ha raggiunto la fama interpretando Dean Winchester in Supernatural, tornerà per la quinta e ultima stagione di The Boys. Reciterà anche nello spin-off di The Boys, Vought Rising, nel ruolo di Soldier Boy, oltre a essere il protagonista dell’action drama Countdown.

Ma oltre al suo lavoro nelle tre diverse serie Prime Video, è stato confermato che Ackles tornerà alla CBS per riprendere il ruolo di Russell Shaw nella terza stagione di Tracker. Nel ruolo del fratello maggiore di Colter Shaw, interpretato da Justin Hartley, Russell dovrà affrontare alcune rivelazioni importanti.

TVLine ha rivelato la prima immagine di Ackles nei panni di Russell nella terza stagione di Tracker. Insieme alla foto, inclusa qui sotto, che mostra i fratelli Shaw in piedi insieme, è stato confermato che Ackles apparirà in entrambe le parti della premiere della terza stagione:

Cosa significa questo per la terza stagione di Tracker

Russell, che finora è apparso in due episodi di Tracker, uno per ogni stagione. La sua prossima apparizione, secondo la trama della premiere, sarà incentrata su Russell e Colter che uniscono le forze per aiutare Reenie (Fiona Rene) a ritrovare la moglie e la figlia scomparse di un cliente. Tuttavia, la riunione fraterna li coinvolge in una sinistra operazione clandestina nota come The Process.

La terza stagione di Tracker debutterà domenica 19 ottobre alle 20:00 ET sulla CBS, con il secondo episodio in onda una settimana dopo nella stessa fascia oraria.

Il ritorno di Ackles nella serie crime di successo arriva dopo il finale della seconda stagione di Tracker, che rivela che è stata la madre di Colter, Mary Dove Shaw (Wendy Crewson), a organizzare l’omicidio di suo padre, l’apparentemente paranoico Ashton Shaw (Lee Tergesen). Se questa è tutta la verità, considerando che Colter lo apprende da un killer glorificato, ciò potrebbe cambiare tutto.

Suscita anche ulteriori domande perché, all’inizio della serie, Mary ha cercato di mettere zizzania tra i fratelli Shaw. C’è poi la questione più ampia del perché lei volesse rovinare il rapporto tra i fratelli, che sono riusciti a ricucire i rapporti, e perché volesse la morte del marito.