Il colore delle magnolie – Stagione 3: la spiegazione del finale: L’amicizia tra Maddie, Dana Sue e Helen è sopravvissuta?

Il colore delle magnolie – Stagione 3 ha preparato perfettamente la quarta stagione di Il colore delle magnolie. Basata sull’omonima serie di romanzi di Sherryl Woods, Il colore delle magnolie racconta la storia di tre amiche nella cittadina di Serenity, in South Carolina. Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) e Helen (Heather Headley) sono un trio di donne di mezza età molto affiatate che si definiscono “Sweet Magnolias”. Migliori amiche fin dall’infanzia, le donne si aiutano l’un l’altra a superare i vari ostacoli della vita adulta, tra cui la famiglia, la carriera e l’amore.

La serie ha debuttato nel maggio 2020 e la stagione 1 di Il colore delle magnolie si è conclusa con un tragico cliffhanger che ha portato alla stagione 2, che ha debuttato nel febbraio 2022. Nel luglio 2023, la terza stagione ha debuttato su Netflix, riportando in streaming il cast e i personaggi di Il colore delle magnolie. Il finale della terza stagione non avrebbe colpito così duramente se le Magnolie stesse non fossero state così ben sviluppate. La quarta stagione è arrivata nel febbraio del 2025 e il finale della terza stagione ha contribuito a molte storie che hanno preso il via nella nuova stagione dello show.

Cosa è successo nel finale della terza stagione di Il colore delle magnolie?

Dana Sue e Ronnie rinnovano le promesse di matrimonio

Il colore delle magnolie – stagione 3 riprende subito dopo gli eventi scioccanti del cliffhanger della seconda stagione, che ha lasciato in sospeso il litigio di Cal (Justin Bruening) con il suo sostenitore impiccione, Stu (David MacDonald). La trama si basa su questo sviluppo, portando a un finale che collega molte trame sviluppate nel corso della serie.

Dana Sue Sullivan rinnova i suoi voti con Ronnie (Brandon Quinn) per consolidare la forza del loro rapporto e il suo ruolo di collante della comunità. Molte persone partecipano alle promesse, anche se l’evento dovrebbe essere piccolo, con Ronnie che spera di usare i soldi per corrompere Kathy e allontanarla da Serenity. Poco prima del finale, la disapprovazione di Maddie e Dana Sue nei confronti di Ryan (Michael Shenefelt) porta a uno dei più grandi scontri della serie.

Tuttavia, il finale dI Il colore delle magnolie – stagione 3 rafforza l’amicizia tra Dana Sue, Maddie e Helen, che collaborano per organizzare il rinnovo dei voti. Con le tre amiche più unite che mai e con il programma di sicurezza alimentare che sarà il loro prossimo progetto, si conclude finalmente la storia del denaro di Miss Frances (Cindy Karr) misteriosamente lasciato a Dana Sue. Il finale dI Il colore delle magnolie – stagione 3 dimostra che Maddie, Helen e Dana Sue sosterranno sempre la loro comunità.

Bill che si scusa con Maddie chiude finalmente una storia irrisolta di Il colore delle magnolie – Stagione 1

Bill si assume finalmente le sue responsabilità

Il comportamento di Bill (Chris Klein) è stato spesso discutibile in Il colore delle magnolie; non si è mai assunto la responsabilità dei suoi errori e si è sempre aspettato che Maddie e Noreen lo perdonassero. Tuttavia, l’essersi fatto carico dei mancati appuntamenti di fisioterapia di Ty e l’avergli insegnato gli errori commessi, ha fatto capire a Bill che doveva assumersi la responsabilità delle sue malefatte.

La quarta stagione di Sweet Magnolias ha debuttato il 6 febbraio 2025.

Anche il rifiuto di Noreen di fargli passare del tempo con Rebecca ha spinto Bill a fare meglio, e le sue scuse a Maddie nel finale della terza stagione di Il colore delle magnolie hanno dimostrato che finalmente si è impegnato per migliorare se stesso. Dopo tre stagioni, Bill ha finalmente smesso di dare per scontati i suoi cari.

L’uscita di scena di Kathy e le scuse a Dana Sue e Ronnie

Il ritorno della sorella di Ronnie, Kathy (Wynn Everett), aveva già fatto presagire qualcosa nel finale della seconda stagione di Il colore delle magnolie , e la terza stagione della serie tv di Netflix l’ha confermata come agente del caos. Non solo Kathy ha cercato di rubare Erik (Dion Johnstone) al Sullivan’s, ma ha anche distrutto la cucina del ristorante. L’ostinazione di Kathy nell’andare contro i desideri di Dana Sue e Ronnie l’ha portata persino a cercare di avvicinare Annie (Anneliese Judge) alla festa di compleanno della ragazza.

La terza stagione di Il colore delle magnolie ha dimostrato che Ronnie e Dana Sue avevano ragione nel volerla fuori dalle loro vite.

Il comportamento di Kathy durante la terza stagione di Il colore delle magnolie ha dimostrato che Ronnie e Dana Sue avevano ragione a volerla fuori dalle loro vite e lontano da Serenity. Tuttavia, il commovente regalo di Kathy per il rinnovo del voto di Dana Sue e Ronnie ha suggerito la sua volontà di seppellire l’ascia di guerra. Anche se Kathy ha sempre pensato che la Sullivan’s sarebbe dovuta andare a lei, le scuse per il caos e il danno che ha creato erano dovute.

Mentre sembrava che Dana Sue e Ronnie non avessero alcuna intenzione di riaccoglierla nelle loro vite in Il colore delle magnolie, il regalo e le scuse di Kathy hanno almeno permesso loro di voltare pagina. Il fatto che sia stato Bill a ispirarla a farlo è stato ancora più sorprendente ed è stato uno dei momenti più inaspettati della terza stagione di Sweet Magnolias.

Il sostegno di Ty ad Annie in Sweet Magnolias S3 lascia intendere la fine della loro storia d’amore

Ty e Annie hanno un futuro insieme

Annie ha trascorso la maggior parte della terza stagione di Sweet Magnolias uscendo con Jackson (Sam Ashby), ma era chiaro che i suoi sentimenti per Ty (Carson Rowland) erano ancora forti. Anche se il suo bacio ubriaco con Ty nella stagione 1 di Sweet Magnolias ha colto entrambi di sorpresa, la sua nota vocale trapelata ha fermato ogni possibilità che si mettessero insieme. La seconda stagione diSweet Magnolias è iniziata con Jackson come suo interesse amoroso.

Tuttavia, l’allontanamento dei Lewis da Serenity ha reso le cose difficili per Annie e Jackson, soprattutto perché Jackson era nervoso all’idea di farsi vedere in pubblico con Annie. Ty non solo ha tenuto nascosta la storia d’amore tra Annie e Jackson, ma si è anche spinto oltre, accompagnando Annie nei loro incontri per aiutarla a nascondere la sua relazione.

Il sostegno incrollabile di Ty nel corso della terza stagione conferma che i due finiranno per stare insieme.

Ty è stato un vero amico che ha sostenuto Annie, anche se i suoi sentimenti persistenti per lei sono stati evidenti per tutta la terza stagione. Annie si è opposta a Jackson e ha rotto con lui nel finale della terza stagione di Sweet Magnolias. L’abbraccio furtivo tra Ty e Annie nella scena finale della terza stagione di Sweet Magnolias, insieme al sostegno incrollabile di Ty per tutta la terza stagione, conferma che i due finiranno per stare insieme nella quarta stagione.

La rinnovata amicizia tra Maddie, Dana Sue e Helen torna al centro della storia

Il colore delle magnolie – Stagione 3 è migliore quando le amiche sono insieme

Anche se i problemi di rabbia di Cal potrebbero essere scambiati come il problema principale dI Il colore delle magnolie – Stagione 3, in realtà è stata la lite tra Dana Sue, Maddie e Helen nell’episodio 5, “On This Foundation”. Il punto di forza del drama di Netflix è sempre stato l’unione delle tre amiche che, pur non trovandosi d’accordo su tutto, raramente si sono perse una riunione “per discutere” e hanno sempre affrontato le sfide a testa alta.

Per questo motivo, la natura intensa del loro disaccordo dopo il viaggio di Helen a Tampa e la rabbia di Dana Sue nei confronti di Maddie è stata devastante. Sebbene si siano riappacificate prima del finale della terza stagione di Sweet Magnolias, è stata la pianificazione della cerimonia di rinnovo delle promesse di Dana Sue e Ronnie che ha davvero consolidato la riconciliazione delle tre amiche. Non solo hanno superato il loro più grande litigio, ma il trio ha anche organizzato un bellissimo evento che ha messo al centro la comunità di Serenity.

Le amiche hanno incanalato esattamente ciò che Miss Frances avrebbe voluto.

Così facendo, gli amici hanno incanalato esattamente ciò che Miss Frances avrebbe voluto, dimostrando che la sua scelta di lasciare loro la casa era giustificata. Con il decollo del loro progetto di sicurezza alimentare, Dana Sue, Maddie e Helen sono tornate al centro della storia, suggerendo che una potenziale quarta stagione di Sweet Magnolias si concentrerebbe sulla loro nuova impresa.

La chiusura di Helen con Ryan le permette finalmente di esplorare un futuro con Erik

Ryan ha lasciato Helen per il meglio

La rottura di Helen con Erik all’inizio dI Il colore delle magnolie – Stagione 3 è stata dolorosa per entrambi, ma lei ha dovuto dare una possibilità alla sua relazione con Ryan per liberarsi dalle preoccupazioni del “e se”. Tuttavia, Ryan la lascia presto perché non riesce a costruirsi una vita a Serenity, dimostrando che le loro differenze sono fondamentalmente inconciliabili. Questo è stato doloroso ma ha fornito a Helen la chiusura necessaria, confermando che Ryan non era quello giusto.

Sebbene la relazione di Erik con il nuovo personaggio di Sweet Magnolias, Genevieve (Nikki Estridge), sia un fattore di complicazione, nel finale della terza stagione di Sweet Magnolias è rimasto qualcosa di non detto tra Erik e Helen, lasciando intendere una possibile riconciliazione nella quarta stagione.

Il ruolo di Dana Sue in Serenity è solido come Frances avrebbe voluto

Miss Frances voleva che tutti si sentissero a casa in Serenity

Scoprire la verità sul perché Miss Frances abbia lasciato a Dana Sue tutti quei soldi è stato un punto di svolta in Il colore delle magnolie – Stagione 3. Ha finalmente messo in prospettiva molti sviluppi precedenti. Tuttavia, l’importanza di Dana Sue per Serenity poteva già essere una spiegazione, poiché Miss Frances ha sempre voluto far sentire chiunque a casa propria a Serenity e credeva che Dana Sue lo facesse con Sullivan.

Tuttavia, il nuovo progetto di sicurezza alimentare di Dana Sue, Helen e Maddie nella terza stagione di Sweet Magnolias ha dimostrato che Miss Frances ha scelto le persone giuste per continuare la sua missione comunitaria. Le tre amiche hanno lasciato un’impronta duratura su Serenity, che non sarebbe stata possibile senza l’ambizione di Dana Sue Sullivan.

Come il finale prepara la quarta stagione di Il colore delle magnolie

Ty avrà probabilmente un ruolo importante insieme a Dana Sue, Maddie e Helen

La quarta stagione di Sweet Magnolias è arrivata nel febbraio 2025. Sulla base del finale della terza stagione, la stagione dovrebbe concentrarsi sulla nuova avventura di Dana Sue Sullivan, Maddie e Helen. Potrebbe anche esaminare le relazioni di Dana Sue e Maddie con Ronnie e Cal. Con il desiderio di Ty di prendersi un anno sabbatico per imparare cose più pratiche, la quarta stagione di Sweet Magnolias dovrebbe esplorare il suo viaggio, insieme a CeCe, Annie, Olivia e all’eccentrico gruppo di amici di Kyle.

Come è stato accolto il finale della terza stagione di Sweet Magnolias

I fan sono rimasti sorpresi dal fatto che non ci sia stato un finale con un cliffhanger

Mentre Sweet Magnolias è stata elogiata, con il 78% e l’80% di rating fresco per le prime due stagioni, è scivolata nella terza stagione, con il 57% su Rotten Tomatoes. I fan sono stati solo leggermente più divertiti, con una valutazione del 66%. Analizzando i problemi, un recensore del pubblico ha scritto di amare lo show, ma sembra che “stianocercando troppo di far sembrare tutti perfetti”. Ha sottolineato che gli argomenti sembrano costruiti e che la punizione di Cal sembra esagerata.

Le recensioni professionali della terza stagione sono state meno numerose di quelle delle prime due. In una recensione leggermente positiva per Collider, il critico Jay Snow ha scritto: “C’è molta più storia da raccontare, compresi gli sviluppi di questa stagione che hanno un fantastico potenziale per il futuro. Dopo tanta crescita dei personaggi, sarebbe davvero un peccato non vedere come le loro vite progrediscono dopo le rispettive valutazioni di ciò che è importante e di come le loro vite dovrebbero andare avanti”.

Per quanto riguarda il finale in sé, un utente di Reddit sembra sorpreso che la stagione si sia conclusa senza un cliffhanger, facendo pensare ad altri che lo show sia stato cancellato. Nat_berniice ha scritto: “Penso che l’unico ‘cliffhanger’ che hanno creato sia stato issac che dice a Noreen che devono parlare. Gli sguardi di Helen ed Eric alla fine dopo la cattura del boquete e Annie e Ty che si tengono per mano. Ma sicuramente non qualcosa che ti ha fatto venire voglia di guardare un’altra stagione”.