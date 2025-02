Avatar 3: il Capo Na’vi interpretato da David Thewlis svelato in una nuova immagine

Avatar: Fuoco e cenere si arricchisce di una nuova immagine che rivela un primo sguardo al personaggio Na’vi di David Thewlis. Dopo il grande successo di Avatar: La via dell’acqua nel 2022, il franchise fantascientifico di James Cameron tornerà quest’anno con il suo terzo capitolo. La storia di Avatar 3 riprenderà dopo il finale de La via dell’acqua, con la famiglia Sully in lutto che entrerà in contatto con due nuovi clan Na’vi, il Popolo delle Ceneri e i Mercanti del Vento, con il primo che avrà un ruolo da cattivo. Il ruolo di Thewlis nella storia, tuttavia, è rimasto un mistero.

Empire condivide ora un nuovo sguardo ad Avatar 3, che rivela maggiori informazioni sul personaggio di Thewlis, Peylak. Peylak è il capo del nuovo clan dei Wind Trader, noto anche come Tlalim, e la prima immagine che lo ritrae suggerisce che ha un senso della moda piuttosto audace. Nella concept art è raffigurato con una veste arancione brillante e un’acconciatura a treccia unica nel suo genere, mai apparsa in un film di Avatar. Inoltre, presenta un colore della pelle blu più tradizionale, invece del verde acqua del clan Metkayina. Guardate il concept art di Peylak qui sotto:

Powered by

La costumista di Avatar: Fuoco e cenere, Deborah L. Scott, ci parla anche dei Mercanti del Vento e ci dice che sono molto diversi dal più malvagio Clan Ash. Secondo la Scott, il pubblico può aspettarsi che i Mercanti del Vento siano molto più allegri, e Thewlis brilla davvero nel suo ruolo:

“Sono ottimisti, felici, colorati. E quando arrivano nel nostro film, tutti sono entusiasti di vederli. È come se il circo fosse in città”.

“In origine il mantello di [Peylak] era un po‘ più robusto, un po’ più rustico. Ma con lo sviluppo di tutti i clan, Jim [Cameron] ha detto: ‘Non credo che sia abbastanza grandioso’. Così sono tornato indietro e l’ho reinventato. Il modo in cui [Thewlis] si porta, ha un’ottima postura. È assolutamente stupefacente nel film”.

Thewlis è noto al pubblico soprattutto per il ruolo di Remus Lupin nei film di Harry Potter, ma è apparso anche in progetti come la serie televisiva Fargo, Wonder Woman (2017) e War Horse (2011).

Cosa significa l’introduzione di Peylak per Avatar 3

Fuoco e cenere complicheranno una dinamica chiave dei Na’vi

Il cast del sequel di Avatar del 2022 ha introdotto una serie di nuovi personaggi mentre Cameron esplorava nuove regioni di Pandora, e il terzo film non sarà diverso. Thewlis e Oona Chaplin sono le due aggiunte chiave al cast di Avatar: Fire and Ash, e ora è chiaro che i due potrebbero non essere amici. Sebbene Peylak sembri essere un Na’vi molto più amichevole, la Chaplin interpreterà Varang, il leader del clan delle ceneri.

Cameron ha già anticipato che il Popolo delle Ceneri complicherà la dinamica “Na’vi buoni contro umani malvagi” dei primi due film, con Varang disposta a fare di tutto per proteggere la sua gente. I Wind Traders, d’altra parte, sono un popolo nomade che viaggia pandora simile alle “carovane di cammelli della Via delle Spezie nel Medioevo”, ha detto Cameron a Empire in precedenza. È stato inoltre confermato che i Trafficanti del Vento utilizzano enormi creature volanti per viaggiare, molto più grandi di qualsiasi ikran.