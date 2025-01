Il Conte di Montecristo: guida al cast della serie Rai

Capolavoro della letteratura mondiale, Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas padre (scritto in collaborazione con Auguste Maquet) rappresenta una di quelle storie non solo imprescindibili per qualsiasi amante della lettura ma anche una vicenda molto appetibile in termini di trasposizioni cinematografiche e televisive.

La storia di Edmond Dantès è stata infatti raccontata innumerevoli volte, e ora arriva su RaiUno un nuovo adattamento diretto dal visionario regista danese Bille August (Pelle alla conquista del mondo, Palma d’oro a Cannes e Oscar per il Miglior film straniero; Con le migliori intenzioni, Palma d’oro a Cannes; La casa degli spiriti, I Miserabili, 55 passi) con Sam Claflin (Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare, Hunger Games, Peaky Blinders, Daisy Jones & the Six) nel ruolo del protagonista Edmond Dantès e il Premio Oscar® Jeremy Irons nelle vesti dell’Abate Faria, dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma 2024 sarà trasmesso da lunedì 13 gennaio su Rai 1 per 4 serate.

Powered by

Ma chi sono gli attori chiamati a dare corpo ancora una volta agli affascinanti, tormentati e implacabili personaggi del romanzo di Dumas padre? Ecco la guida ai personaggi de Il Conte di Montecristo (2025):

SAM CLAFLIN Edmond

MIKKEL BOE FØLSGAARD Gérard Villefort

ANA GIRARDOT Mercedes

BLAKE RITSON Danglars

KARLA-SIMONE SPENCE Haydée

LINO GUANCIALE Vampa

MICHELE RIONDINO Jacopo

GABRIELLA PESSION Hermine Danglars

HARRY TAURASI Fernand

POPPY CORBY-TUECH Eloise

NICOLAS MAUPAS Albert

AMARYLLIS AUGUST Valentine

JASON BARNETT Caderousse

NICHOLAS FARRELL Morrel

JOHN IOANNOU Noirtier-Villefort

MARTINA LAIRD Sabrine

SIMONE ZAMBELLI Ettore

MATTHEW WILSON Debray

BEN MOOR Beauchamp

JEREMY IRONS Abate Faria

Il conte di Montecristo è una produzione PALOMAR (a Mediawan Company) in collaborazione con DEMD productions e in collaborazione con RAI FICTION, FRANCE TELEVISIONS, MEDIAWAN RIGHTS ed ENTOURAGE MEDIA