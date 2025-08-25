In the Mud: la serie Netflix è basata su una storia vera?

In “In The Mud” (titolo originale: “En El Barro”) di Netflix, un gruppo di cinque donne si ritrova in una situazione precaria quando un incidente le lega per sempre. La serie, creata da Sebastián Ortega, segue Gladys Borges, Marina Delorsi, Olga Giulani, Yael Rubial e Soledad Rodríguez, il cui viaggio prende una piega inaspettata quando il mezzo che le sta trasportando in prigione ha un incidente lungo la strada. Tuttavia, tutte le donne citate escono illese e le autorità le portano in prigione. Non appena raggiungono il penitenziario di La Quebrada, si rendono conto che le loro vite non saranno più le stesse e che, se vogliono sopravvivere, dovranno restare unite e navigare in un mondo governato da forze potenti. Man mano che la storia procede, svelano un terrificante mistero nascosto nelle profondità delle mura del penitenziario, che coinvolge sparizioni inspiegabili.

Mentre cercano di trovare la persona responsabile di queste sparizioni, Gladys e le altre donne del gruppo cambiano personalità per integrarsi nella pericolosa gerarchia della prigione e adottano comportamenti che le aiutano a guadagnarsi la fiducia delle altre detenute. La narrazione della serie si concentra principalmente su come queste donne cercano di adattarsi e capire come salvarsi da situazioni pericolose. Inoltre, esplora anche temi come il sistema carcerario, la corruzione e il traffico di esseri umani per arricchire la storia. Mescolando questi elementi, la serie mantiene la storia con i piedi per terra e sfuma il confine tra finzione e realtà, dando l’impressione che tali eventi potrebbero svolgersi al di là dello schermo.

In The Mud è una storia di fantasia che mostra il sistema carcerario con autenticità

Sebbene la serie sia di fantasia e sia uno spin-off della serie del 2016 El Marginal, In The Mud prende molta ispirazione dal funzionamento del sistema carcerario in tutto il mondo, in particolare in Sud America. La serie mostra come le donne affrontano condizioni difficili nella prigione di La Quebrada, dove celle sovraffollate, risorse scarse e la paura onnipresente della corruzione rispecchiano le esperienze vissute da migliaia di donne dietro le sbarre. Nella serie, le donne sono in carcere per diversi reati, come omicidio, tentato rapimento e altro ancora. Nella realtà, molte di loro stanno scontando una pena per reati minori legati alla droga. Le statistiche mostrano che paesi come l’Argentina, il Brasile e l’Ecuador incarcerano tra il 60% e l’80% delle detenute per tali reati.

C’è stato un aumento significativo del tasso di incarcerazione femminile in Sud America, soprattutto in Argentina. Le ragioni principali di questo aumento sono la povertà, il coinvolgimento in attività illegali e l’esclusione sociale. Nel frattempo, le carceri femminili violano i diritti umani, offrono un accesso pericoloso all’assistenza sanitaria e non forniscono programmi educativi adeguati. Inoltre, la violenza di genere all’interno delle carceri è un altro elemento fondamentale della serie, che è stato rappresentato in modo efficace. Un rapporto del 2024 rivela che molte strutture sottopongono frequentemente le donne a perquisizioni corporali invasive, isolamento prolungato e restrizioni senza alcuna valutazione individuale. Tali pratiche spesso aumentano il rischio di abusi e violenze. Mettendo in evidenza questi aspetti nella serie, gli autori hanno voluto mantenere la narrazione realistica e aggiungere realismo, esplorando al contempo come vivono le donne in condizioni così sconvolgenti.

Per Sebastián Ortega era molto importante mostrare come funziona il sistema carcerario in Argentina e in altri paesi. Per farlo, l’autore ha parlato con donne che hanno trascorso la loro vita in penitenziari. In un’intervista, ha dichiarato: “Ci sono tratti della personalità e motivi di incarcerazione che sono stati ispirati dalle storie raccontate da alcune delle donne detenute con cui abbiamo parlato”. Il creatore ha tratto ispirazione dai racconti di prima mano per dare forma a personaggi autentici le cui lotte e paure riflettono esperienze reali. D’altra parte, la serie non si limita a drammatizzare la lotta delle detenute e le loro condizioni di vita, ma la radica nella cruda realtà. Questa storia è più di un semplice dramma carcerario per il creatore della serie.

In The Mud affronta il tema della tratta di esseri umani

Oltre a concentrarsi sulla vita delle donne in carcere, “In The Mud” esplora anche il tema della tratta di esseri umani attraverso i personaggi di Cecilia Moranzón e del dottor Soriano. Moranzón è la direttrice del penitenziario di La Quebrada, mentre Soriano lavora come medico della prigione. Inizialmente, entrambi sembrano lavorare per il miglioramento della struttura. Tuttavia, le detenute si rendono presto conto che entrambe queste figure chiave stanno usando il loro potere per sfruttare le donne, in particolare le giovani madri, per una rete di traffico che trasforma il carcere in un luogo dove trovare potenziali vittime. Nella serie, Moranzón sottrae i neonati e i bambini piccoli alle loro madri e li dà in adozione senza nemmeno chiedere il permesso ai genitori. Il medico si unisce al suo piano malvagio, guadagnando un sacco di soldi. Anche se la serie attribuisce a Moranzón un motivo diverso per gestire un giro di adozioni illegali, “In The Mud” mostra il Sud America come una delle regioni più colpite dal traffico di esseri umani.

Nel giugno 2024, un bambino di 5 anni di nome Loan Danilo Peña è misteriosamente scomparso dalla contea di Corrientes in Argentina. All’inizio, la sua famiglia credeva che il bambino fosse solo scappato. Tuttavia, con il passare del tempo, le autorità investigative si resero conto che il caso poteva essere collegato al traffico di minori. Perquisirono la zona circostante, setacciando i campi, ma non trovarono traccia di Loan. Di conseguenza, non solo le autorità, ma anche la comunità cominciò a pensare che il bambino potesse essere caduto vittima del mondo crudele del traffico di minori, dove i bambini vengono strappati alle loro famiglie e mandati in luoghi lontani prima che i loro genitori naturali o chiunque altro possa trovarli. Secondo un rapporto, tra il 2020 e il 2023, un totale di 5.075 persone sono state liberate dalle reti di traffico di esseri umani.

Secondo Ana Gabiraldi, che interpreta Gladys Borges nella serie, crimini efferati come il traffico di esseri umani e il traffico di bambini avvengono nella vita reale, ed è proprio questo che il titolo intende mettere in evidenza. In un’intervista, ha osservato: “Ci sono questi crimini contro i minori e il traffico di esseri umani. Cosa facciamo? Sì, certo, il traffico di bambini esiste. Loan è scomparsa e non si è più saputo nulla di lei. E ce ne saranno molti altri di cui non sappiamo nulla“. Intrecciando questi parallelismi con il mondo reale nella trama, ”In The Mud” confonde i confini tra realtà e finzione. La serie non usa il traffico di esseri umani solo come espediente narrativo, ma rispecchia le inquietanti verità che affliggono le comunità di tutto il Sud America. Questo approccio non solo aumenta l’impatto emotivo, ma sensibilizza anche su crimini che spesso rimangono nascosti.

La serie Netflix esplora le gang carcerarie con una lente realistica

Quando Gladys e il gruppo entrano nella prigione di Le Quebrada, si rendono conto che la prigione è stata divisa in due tribù diverse. Una è guidata da Maria, mentre l’altra è capeggiata da La Zurda. Tuttavia, le cose cambiano quando Amparo prende il controllo della banda di Zurda, rendendo la situazione ancora più terrificante. Queste due tribù sono molto diverse tra loro e c’è sempre una lotta per il potere e il controllo, con ciascuna parte che cerca costantemente di affermare la propria supremazia sulle regole e sulle risorse della prigione. Quando le cose si fanno difficili, entrambe le fazioni ricorrono alla violenza, volendo mandare un messaggio chiaro: la supremazia è la cosa più importante all’interno di una prigione. Questa lotta costante mostra come operano le vere bande carcerarie, che si ritagliano territori e impongono i propri codici all’interno delle mura del penitenziario. Di conseguenza, mette anche in luce come le fazioni opposte ricorrano alla violenza e instillino paura nelle menti dei propri avversari.

Le lotte tra due bande rivali sono una triste realtà delle prigioni e ci sono stati diversi casi in cui sono scoppiate vere e proprie rivolte all’interno del carcere. Nel giugno 2023, almeno 46 donne sono morte in una rivolta scoppiata in un carcere femminile in Honduras. Secondo la BBC, è scoppiata una rissa tra due bande rivali e la situazione è degenerata quando una banda ha dato fuoco a una cella per vendetta. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, un rapporto suggerisce che le gang carcerarie sono prevalentemente maschili. Tuttavia, circa il 3-10% di queste fazioni è composto da donne. “In The Mud” traspone questa brutale realtà nella sua narrazione, utilizzando la rivalità tra due fazioni per riflettere le divisioni profonde che spesso caratterizzano la vita dietro le sbarre. La tensione continua e le improvvise esplosioni di violenza mostrano come le gang carcerarie reali mantengano il potere e il controllo. La serie non glorifica la violenza, ma la ritrae in modo tale da convincere tutti che questo è l’unico modo in cui queste donne possono sopravvivere a La Quebrada. In questo modo, la serie traccia un parallelo inquietante con eventi reali, ricordando agli spettatori che tali lotte di potere sono una realtà nelle carceri di tutto il mondo.