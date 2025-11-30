Una scena della quinta stagione di Stranger Things è stata dichiarata la migliore della serie mentre i fan discutono dei nuovi episodi

La stagione 5, volume 1, di Stranger Things è stata rilasciata e i fan sono rimasti sconvolti dagli eventi dell’episodio quattro, intitolato “Sorcerer”. Molti hanno anche salutato l’episodio come uno dei migliori della serie fantascientifica finora.

Durante l’episodio 4 del volume 1, sono state rivelate informazioni significative, tra cui il fatto che Will Byers (interpretato da Noah Schnapp) sta sviluppando poteri simili a quelli dell’antagonista principale della serie, Vecna (interpretato da Jamie Campbell Bower), ed è stato anche rivelato che un personaggio della stagione 2, Eight/Kali (interpretata da Linnea Berthelsen), era tenuta prigioniera dai militari e si è ricongiunta con sua sorella Eleven (Millie Bobby Brown).

Le reazioni dei fan alle scioccanti rivelazioni si sono diffuse sui social media, in particolare su X, e tutti dicono la stessa cosa: questo deve essere uno dei migliori episodi della serie.

i think this is objectively one of the most badass motherfucking scenes in the history of stranger things. this is MONUMENTAL. #StrangerThings5 pic.twitter.com/OS6fEnwymW — ǝǝʌ ♡ st5 spoilers! (@jegulusmoony) November 27, 2025

This whole scene. The whole montage of Will realizing he’s loved in real time. And that’s how he comes to accept himself for who he is. Genuinely cannot stress how much this means to me #StrangerThings5 https://t.co/Wke7UROLdD pic.twitter.com/8MreHqIe0x — Owl | ❄️ (@OwlQueen9) November 27, 2025

The ending of episode 4 was literally so cinematic man this would’ve been awesome seeing it on the big screen. Will Byers now has powers! This had me jaw DROPPED 🙌🏽🔥#StrangerThings #StrangerThings5 pic.twitter.com/7Sh4gOXc4x — ǝllǝsᴉפ//💥⏳ 💍💫 (@giselleb1234) November 27, 2025

I fan non sono gli unici a considerare questo episodio scioccante il migliore di Stranger Things. Ha ottenuto un punteggio di 9,8/10 su IMDb, che lo rende l’episodio con il punteggio più alto finora.

La stagione 5 ha attualmente un punteggio del 91% su Rotten Tomatoes, poiché i creatori, i fratelli Duffer, promettono di non ripetere gli stessi errori commessi da altri finali, tra cui quello di Game of Thrones, che è stato definito uno dei peggiori finali di sempre.

In un’intervista con Deadline, i fratelli Duffer hanno confermato che il Volume 2 approfondirà cosa sia l’Upside Down e perché Will sia stato rapito nella stagione 1, e ora di nuovo, con Holly Wheeler (interpretata da Nell Fisher) che viene rapita in modo simile. Schnapp ha anche paragonato il legame del suo personaggio Will con Vecna a quello dei personaggi di fantasia Harry Potter e Voldemort:

“In origine doveva funzionare allo stesso modo dei poteri di Eleven perché, come si legge nelle sceneggiature del Volume 2, si manifesta in modo diverso dal suo. Quindi bisogna assicurarsi che la fisicità di questo aspetto sia evidente, che funzioni in modo diverso.

Per Will, iniziamo a scoprire i parallelismi tra Will e Vecna, e mi è sembrato quasi molto Harry Potter, al punto che ho dovuto rivedere i film, perché il rapporto tra Harry Potter e Voldemort mi sembrava molto simile a quello tra Will e Vecna. Quindi si tratta solo di esplorare questi parallelismi e il loro significato”.

Nonostante le ovvie lodi per l’episodio 4, questa è una delle stagioni con il punteggio più basso finora su Rotten Tomatoes. Ci sono stati pareri contrastanti sui quattro episodi complessivi del Volume 1. Speriamo che il Volume 2 e il finale non deludano nessuno.

Il Volume 1 della stagione 5 di Stranger Things è ora disponibile su Netflix. Il Volume 2 uscirà il 25 dicembre, mentre il finale della serie arriverà su Netflix il 31 dicembre.