HomeSerie TvNews

Una scena della quinta stagione di Stranger Things è stata dichiarata la migliore della serie mentre i fan discutono dei nuovi episodi

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Vecna in Stranger Things
© Netflix

La stagione 5, volume 1, di Stranger Things è stata rilasciata e i fan sono rimasti sconvolti dagli eventi dell’episodio quattro, intitolato “Sorcerer”. Molti hanno anche salutato l’episodio come uno dei migliori della serie fantascientifica finora.

Durante l’episodio 4 del volume 1, sono state rivelate informazioni significative, tra cui il fatto che Will Byers (interpretato da Noah Schnapp) sta sviluppando poteri simili a quelli dell’antagonista principale della serie, Vecna (interpretato da Jamie Campbell Bower), ed è stato anche rivelato che un personaggio della stagione 2, Eight/Kali (interpretata da Linnea Berthelsen), era tenuta prigioniera dai militari e si è ricongiunta con sua sorella Eleven (Millie Bobby Brown).

Le reazioni dei fan alle scioccanti rivelazioni si sono diffuse sui social media, in particolare su X, e tutti dicono la stessa cosa: questo deve essere uno dei migliori episodi della serie.

I fan non sono gli unici a considerare questo episodio scioccante il migliore di Stranger Things. Ha ottenuto un punteggio di 9,8/10 su IMDb, che lo rende l’episodio con il punteggio più alto finora.

La stagione 5 ha attualmente un punteggio del 91% su Rotten Tomatoes, poiché i creatori, i fratelli Duffer, promettono di non ripetere gli stessi errori commessi da altri finali, tra cui quello di Game of Thrones, che è stato definito uno dei peggiori finali di sempre.

In un’intervista con Deadline, i fratelli Duffer hanno confermato che il Volume 2 approfondirà cosa sia l’Upside Down e perché Will sia stato rapito nella stagione 1, e ora di nuovo, con Holly Wheeler (interpretata da Nell Fisher) che viene rapita in modo simile. Schnapp ha anche paragonato il legame del suo personaggio Will con Vecna a quello dei personaggi di fantasia Harry Potter e Voldemort:

“In origine doveva funzionare allo stesso modo dei poteri di Eleven perché, come si legge nelle sceneggiature del Volume 2, si manifesta in modo diverso dal suo. Quindi bisogna assicurarsi che la fisicità di questo aspetto sia evidente, che funzioni in modo diverso.

Per Will, iniziamo a scoprire i parallelismi tra Will e Vecna, e mi è sembrato quasi molto Harry Potter, al punto che ho dovuto rivedere i film, perché il rapporto tra Harry Potter e Voldemort mi sembrava molto simile a quello tra Will e Vecna. Quindi si tratta solo di esplorare questi parallelismi e il loro significato”.

Nonostante le ovvie lodi per l’episodio 4, questa è una delle stagioni con il punteggio più basso finora su Rotten Tomatoes. Ci sono stati pareri contrastanti sui quattro episodi complessivi del Volume 1. Speriamo che il Volume 2 e il finale non deludano nessuno.

Il Volume 1 della stagione 5 di Stranger Things è ora disponibile su Netflix. Il Volume 2 uscirà il 25 dicembre, mentre il finale della serie arriverà su Netflix il 31 dicembre.

Articolo precedente
9-1-1: ABC ha pubblicato il trailer del settimo episodio e premiere invernale della nona stagione
Articolo successivo
Alien: Pianeta Terra – Stagione 2 risolve ufficialmente il problema Prometheus di Ridley Scott
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved