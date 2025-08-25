A House of Dynamite: prime foto e data di uscita del nuovo film di Kathryn Bigelow

A House of Dynamite, il nuovo film della regista premio Oscar Kathryn Bigelow, che sarà presentato in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, sarà disponibile in cinema selezionati dall’8 ottobre e dal 24 ottobre solo su Netflix.

La trama di A House of Dynamite

Quando un singolo missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti, ha inizio una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire.

Il cast del film

Il casting è a cura di Susanne Scheel. Il ricco cast include Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram e Jonah Hauer-King, insieme a Greta Lee e Jason Clarke. Completano il gruppo Malachi Beasley, Brian Tee, Brittany O’Grady, Gbenga Akinnagbe, Willa Fitzgerald, Renée Elise Goldsberry, Kyle Allen e Kaitlyn Dever.

A House of Dynamite è diretto da Kathryn Bigelow, con una sceneggiatura firmata da Noah Oppenheim. Il film è prodotto da Greg Shapiro, Bigelow e Oppenheim, con Brian Bell e Sarah Bremner come produttori esecutivi. Alla direzione della fotografia c’è Barry Ackroyd, mentre la scenografia è curata da Jeremy Hindle, anche co-produttore insieme a Sumaiya Kaveh. I costumi sono affidati a Sarah Edwards, il montaggio a Kirk Baxter e le musiche a Volker Bertelmann, con il sound design di Paul N. J. Ottosson.