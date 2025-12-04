Intervista col vampiro – Stagione 1: spiegazione del finale

La prima stagione di Intervista col vampiro è una storia avvincente con un finale sensazionale che offre colpi di scena uno dopo l’altro. Basata su Le cronache dei vampiri di Anne Rice, la serie ruota attorno alla vita di Louis de Pointe du Lac, raccontata dall’uomo stesso all’intervistatore morente Daniel Molloy. Lestat de Lioncourt, un vampiro irresistibile, trasforma Louis in un non-morto. Mentre Louis si adatta alla sua nuova vita, esplora la sua sessualità con Lestat e i due si innamorano. La serie documenta in modo approfondito la vita di Louis, con i commenti di Daniel Molloy, che impara sempre di più su Louis.

Intervista col vampiro ritrae un ricco cast di personaggi nella vita di Louis. La serie ha anche un vasto pubblico, tanto che AMC ha già rinnovato Intervista col vampiro per la terza stagione. Tuttavia, la prima stagione copre la vita di Louis a New Orleans, concentrandosi sui suoi primi giorni da vampiro. La storia d’amore tra Louis e Lestat è a dir poco tumultuosa e tossica, e il finale di stagione è il culmine di tutta la loro dinamica, che porta a una resa dei conti che pone fine al periodo di Louis a New Orleans.

Louis e Claudia uccidono Lestat? Spiegazione del finale della prima stagione di Intervista col vampiro

Claudia impara a giocare al gioco di Lestat

Louis e la sua sorella vampira adottiva, Claudia, mettono in atto un piano, guidato principalmente da Claudia, per uccidere Lestat dopo gli orrori che hanno subito per mano sua. Claudia acquista laudano e arsenico per avvelenare uno degli umani da cui Louis avrebbe bevuto, il che avrebbe effettivamente avvelenato Louis. All’inizio sembra che Lestat abbia scoperto il piano di Claudia e Louis, ma non sapeva che Claudia lo aveva previsto. Pertanto, lei aveva messo in atto un altro piano segreto che ha completamente teso un’imboscata a Lestat, dimostrando che Claudia aveva finalmente imparato a creare un piano intrigante proprio come avrebbe fatto Lestat.

Intervista col vampiro preannuncia la vittoria finale di Claudia su Lestat nel suo stesso gioco nella stagione 1, episodio 6, “Come angeli messi all’inferno da Dio”, quando lei lo batte finalmente a scacchi. Claudia sapeva che lei e Louis avrebbero dovuto uccidere Lestat se volevano vivere la loro vita. New Orleans non è più un luogo sicuro per loro, e non c’è alcun modo realistico per Louis e Claudia di andare avanti senza che Lestat li ostacoli. Lestat non avrebbe mai cambiato il suo modo di fare tossico, e Louis e Claudia vogliono vivere secondo le loro regole.

Lestat è davvero morto?

Il finale della prima stagione di Intervista col vampiro suggerisce che potrebbe non esserlo

Nonostante Claudia e Louis siano riusciti a uccidere Lestat, Louis non può bruciare il suo corpo per assicurarsi che Lestat non possa essere resuscitato. Invece, Louis e Claudia gettano il suo corpo tra i rifiuti, sapendo che finirà in discarica, dove Lestat troverà molti ratti di cui nutrirsi. Louis e Claudia non garantiscono necessariamente che Lestat sopravviverà, ma gli danno una possibilità lasciando decidere al destino. Tuttavia, Louis e Claudia sarebbero ormai lontani da New Orleans, il che significa che anche se Lestat sopravvive, per loro è come se fosse morto.

Come Claudia batte Lestat al suo stesso gioco

Claudia inganna Lestat e Antoinette

Il piano di Claudia per uccidere Lestat era così ben congegnato che prevedeva persino un colpo di scena. La narrazione suggeriva che il piano fosse quello di avvelenare uno dei gemelli umani in modo che Lestat bevesse il loro sangue, trasferendo il veleno nel suo organismo. Tuttavia, Lestat anticipò questo piano perché una terza parte segreta spiava Louis e Claudia. Mentre Claudia e Louis pianificavano la serata, Claudia sventò completamente il piano di Lestat avvelenando segretamente un altro umano che sapeva che Lestat avrebbe voluto uccidere a causa della frecciatina che questi aveva rivolto a Lestat.

Intervista col vampiro è andato in onda per la prima volta su AMC il 2 ottobre 2022 ed è stato reso disponibile su Netflix il 19 agosto 2024.

Claudia aveva imparato a conoscere Lestat così bene da riuscire finalmente ad anticipare le sue scelte e batterlo al suo stesso gioco. Anche con la terza parte segreta di Lestat dalla sua parte, lui non era all’altezza di Claudia, che aveva imparato a superarlo in astuzia. Il risultato di questo piano è stato incredibilmente soddisfacente, poiché ora Lestat non aveva più alcun potere su Claudia o Louis. La scena è un’eccellente performance finale dell’attrice Bailey Bass, poiché Intervista col vampiro ha dovuto alla fine ricasting Claudia per la stagione 2.

Dove è andata Antoinette dopo che Lestat ha finto la sua morte?

Lestat ha trasformato Antoinette in un vampiro

Intervista col vampiro, stagione 1, episodio 7, “The Thing That Lay Still”, rivela che Antoinette, la seconda amante di Lestat, è viva. Quando Lestat è tornato a vivere con Louis e Claudia nella stagione 1, episodio 6, “Like Angels Put in Hell by God”, dopo tre anni di assenza, Claudia gli ha permesso di tornare a casa solo se avesse accettato alcune condizioni, una delle quali era che uccidesse Antoinette. Il finale della prima stagione rivela che Antoinette non è mai morta: Lestat ha finto la sua morte e l’ha trasformata in un vampiro. Il finale rivela anche che Antoinette ha spiato Louis e Claudia.

Antoinette muore solo quando Louis e Claudia sconfiggono Lestat e lasciano New Orleans, indicando che non cambierà mai il suo modo di agire: Louis e Claudia dovranno lasciarlo.

Tuttavia, Claudia e Louis erano un passo avanti a Lestat e Antoinette. Quando il veleno ha iniziato a fare effetto su Lestat, Antoinette si è distratta, il che ha permesso a Claudia di pugnalarla con un attizzatoio, che l’ha immobilizzata fino a quando Louis e Claudia sono riusciti a bruciare il suo corpo nell’inceneritore, ponendo fine definitivamente all’esistenza di Antoinette. Antoinette muore solo quando Louis e Claudia sconfiggono Lestat e lasciano New Orleans, indicando che Lestat non cambierà mai il suo modo di agire: Louis e Claudia dovranno lasciarlo.

Come lasciano New Orleans Louis e Claudia?

La festa di Mardi Gras

Come parte del piano per uccidere Lestat, Louis e Claudia organizzano una grande festa di Mardi Gras come scenario per la sua morte. Tuttavia, organizzarono la festa anche per dire addio a New Orleans e lasciarsi alle spalle quel capitolo della loro vita. Louis e Claudia organizzarono un evento stravagante per simboleggiare l’energia vibrante della città, iniziando con una parata sfarzosa, seguita da un ballo in maschera e, infine, dall’evento dell’immortalità che avrebbero usato per uccidere Lestat. Una volta bruciati tutti i corpi necessari, Louis e Claudia si recarono al porto per imbarcarsi su una nave diretta in Europa.

Louis aveva anche ingannato l’umano Anderson, comprandogli una nave con molte bare: la copertura perfetta per Louis e Claudia per attraversare l’Oceano Atlantico in sicurezza. Louis e Claudia sistemarono tutte le questioni in sospeso che avevano a New Orleans. Quando se ne andarono per sempre, ciò simboleggiò l’inizio del prossimo capitolo della loro vita in Europa. Lestat aveva creduto per tutto il tempo che stessero lasciando New Orleans per Buenos Aires, ma Louis e Claudia avevano altri piani. Louis e Claudia fecero persino credere a Lestat che lasciare New Orleans fosse stata una sua idea, un altro trucco che avevano usato su Lestat.

Il vero significato del finale della prima stagione di Intervista col vampiro

L’addio di Louis e Lestat prepara il colpo di scena finale

Il finale straziante della vita di Louis de Pointe du Lac a New Orleans prepara il colpo di scena finale della prima stagione di Intervista col vampiro: Rashid, il servitore umano di Louis, era sotto mentite spoglie per tutto il tempo. Il vero nome di Rashid è Armand, un vampiro di 514 anni che Louis proclama essere l’amore della sua vita. Sembra che Louis abbia finalmente trovato l’amore sereno che cercava sin dai suoi primi giorni da vampiro. Questo colpo di scena è anche il modo perfetto per concludere la prima stagione, dato che le circostanze attuali saranno diverse perché Armand non è più solo Rashid, il servitore umano.

Louis e Daniel stanno per entrare in una nuova fase della loro intervista con una posta in gioco più alta, che rispecchia anche la narrazione di Louis e Claudia negli anni ’40. Intervista col vampiro ha già apportato cambiamenti significativi al personaggio di Armand, suggerendo che concludere la prima stagione con la sua presentazione formale potrebbe avere diversi significati. Un’idea suggerisce che Armand potrebbe rappresentare l’amore eterno e stabile che Louis non è riuscito a trovare con Lestat. Questa idea coinciderebbe anche con la convinzione di Daniel Molloy che Lestat fosse l’aggressore di Louis.

Indipendentemente da ciò, il finale della stagione 1 di Intervista col vampiro lascia molte variabili sconosciute sia nella narrazione presente che in quella passata.

Tuttavia, non si sa molto della personalità di Armand come vampiro. Inoltre, la narrazione spesso smentisce le teorie di Daniel Molloy. Armand potrebbe essere peggiore di Lestat, il che introduce una seconda idea: Louis sta cercando di replicare il suo amore per Lestat nella sua relazione con Armand. Tuttavia, Louis non riesce a trovare un altro amore come Lestat. Indipendentemente da ciò, il finale della prima stagione di Intervista col vampiro lascia molte variabili sconosciute sia nella narrazione presente che in quella passata.