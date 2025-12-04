Euphoria – Stagione 3: confermato l’arrivo a Aprile 2026

I fan di Euphoria – Stagione 3 hanno atteso anni e ora le loro preghiere sono state esaudite: la terza stagione arriverà su HBO ad aprile. I nuovi episodi arriveranno più di quattro anni dopo il finale della seconda stagione.

Il teen drama di Sam Levinson torna con un cast variegato di volti noti e nuovi arrivati. La maggior parte del cast originale, ora di fama mondiale, è tornata, tra cui Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney e Colman Domingo. Tornano anche Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Dominic Fike e Nika King, oltre ad Alanna Ubach, Daeg Faerch, Melvin Bonez Estes, Paula Marshall, Sophia Rose Wilson e Zak Steiner.

Levinson era presente alla presentazione di HBO Max a Londra mercoledì per condividere un’anteprima dell’esplosiva terza stagione, rivelando dove alcuni dei personaggi chiave sono finiti quattro anni dopo. “Cinque anni mi è sembrato un periodo naturale, perché se fossero andati al college, a quel punto non avrebbero più finito”, ha spiegato a proposito dell’inizio della serie. “In pratica, iniziamo con Rue [Zendaya] a sud del confine con il Messico, indebitata con Laurie [Kelly], che cerca di trovare modi molto innovativi per saldare il debito.”

“E poi Cassie [Sweeney] vive in periferia con Nate [Elordi], sono fidanzati e lei è molto dipendente dai social media e invidiosa di quella che sembra essere la vita sfarzosa che tutti i suoi compagni di liceo stanno vivendo in questo momento.”

Ha promesso: “Sono fermamente convinto che questa sia la nostra migliore stagione finora… Dirò che Cassie e Nate si sposeranno davvero. Lo confermo. E prometto che sarà una notte indimenticabile”.

Levinson ha anche aggiunto che “Jules [Schafer] frequenta la scuola d’arte, è molto nervoso all’idea di intraprendere la carriera di pittore e cerca di evitare le responsabilità a tutti i costi. Maddy [Demie] lavora a Hollywood in un’agenzia di talenti per un manager, ovviamente ha i suoi lavoretti secondari. E Lexi [Apatow] è l’assistente di una showrunner interpretata da Sharon Stone, che è semplicemente deliziosa e una vera icona”.

Alla Stone in “Euphoria” si uniscono per la prima volta Rosalía, Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth e Marshawn Lynch. Inoltre: Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Rebecca Pidgeon e Sam Trammell.

Austin Abrams e Algee Smith sono stati esclusi dal cast della HBO, così come Storm Reid, che a novembre ha dichiarato che il suo personaggio, Gia, la sorella di Rue, sarebbe stata assente dalla terza stagione. Barbie Ferreira, che interpretava Kat, ha abbandonato la serie nell’agosto 2022, e Angus Cloud, che interpretava Fezco, è morto all’età di 25 anni nel luglio 2023.

Euphoria segue un gruppo di adolescenti alle prese con un mondo difficile fatto di tossicodipendenza, sesso, criminalità e tradimenti. Euphoria è diventata un fenomeno, lanciando la carriera di molti dei suoi giovani protagonisti e diventando la serie più seguita della HBO che non include draghi o zombie (la quarta serie più popolare in assoluto della rete via cavo).