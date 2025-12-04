L’universo immortale di di Anne Rice spiegato: Intervista con il vampiro, Le streghe di Mayfair e Talamasca

L’universo immortale della AMC si sta espandendo con nuovi programmi, due dei quali già in onda – Intervista col vampiro e Le streghe Mayfair di Anne Rice – e un altro spin-off di Anne Rice in fase di sviluppo: The Talamasca. Intervista col vampiro è il secondo adattamento di uno dei libri della serie Vampire Chronicles di Anne Rice dopo il classico adattamento cinematografico del 1994 con Tom Cruise e Brad Pitt. La serie TV vede Sam Reid nei panni di Lestat de Lioncourt e Jacob Anderson in quelli di Louis de Pointe du Lac, ruoli originariamente interpretati da Cruise e Pitt. In essa, Louis racconta al giornalista investigativo Daniel Molloy (Eric Bogosian) la storia della sua vita, sia prima che dopo essere diventato un vampiro.

Il sequel del 2002 di Intervista, La regina dei dannati, ha sostituito Tom Cruise con Stuart Townsend e ha eliminato completamente il personaggio di Louis. Ha ricevuto recensioni estremamente negative e ha avuto un insuccesso al botteghino.

Le streghe Mayfair di Anne Rice, invece, segue la neurochirurga Dr. Rowan Fielding che, dopo una serie di eventi inquietanti sul lavoro, torna nella sua città natale in cerca di risposte. Scopre di provenire da una lunga stirpe di potenti streghe, ma quel potere ha un prezzo, poiché la sua fonte è un antico spirito malvagio noto come Lasher. Alexandria Daddario dà vita a Rowan nella serie, mentre Lasher è interpretato da Jack Huston. Tuttavia, con AMC che ha dato il via libera a così tante serie basate sui libri di Anne Rice, può essere difficile capire come siano collegate tra loro, o addirittura se lo siano.Correlati8 libri di Anne Rice da leggere in attesa delle nuove stagioni di Intervista col vampiro e Le streghe di MayfairIl mondo di Anne Rice è pieno di gemme che arricchiscono la comprensione di entrambe le serie TV dell’Immortal Universe, Intervista col vampiro e Le streghe di Mayfair.

L’universo immortale è basato sulla popolare serie di libri di Anne Rice – Come si collegano le serie

The Talamasca li unisce tutti

L’universo immortale di AMC è basato su diverse serie di libri di Anne Rice. Attualmente, queste serie di libri sono le Cronache dei vampiri e Le streghe di Mayfair. La terza serie TV in fase di sviluppo, The Talamasca, non è una serie di libri in sé, ma è un’organizzazione che esiste nei libri e ora anche nelle serie TV. Anche se le serie Intervista col vampiro e Le streghe di Mayfair non si sono ancora incrociate, è solo questione di tempo prima che lo facciano, proprio come nei libri.

Nei libri, è senza dubbio la Talamasca a legare insieme tutta la serie. I membri di questa organizzazione segreta compaiono sia nei libri Vampire Chronicles che in quelli Le streghe Mayfair di Anne Rice. Il capo della Talamasca, David Talbot, compare in diversi libri della serie Vampire Chronicles con un ruolo centrale, ma diventa anche l’amante di Merrick Mayfair nella serie Mayfair. Aaron Lightner è un altro agente della Talamasca che compare in entrambe le serie di libri.

In Le streghe Mayfair di Anne Rice della AMC, tuttavia, il nuovo personaggio dell’agente della Talamasca Ciprien Grieve sembra essere un amalgama di Aaron Lightner e di un altro personaggio del libro, Michael Curry. Se c’è un personaggio che potrebbe apparire in più serie, quello è proprio lui. Intervista col vampiro – stagione 2 ha già anticipato un potenziale crossover con Le streghe Mayfair di Anne Rice o la serie Talamasca, introducendo il personaggio di Raglan James alla fine della stagione. Nei libri, è un agente ribelle della Talamasca espulso dall’ordine che diventa l’antagonista principale del libro Il ladro di corpi.

Intervista col vampiro e Le streghe Mayfair di Anne Rice sono già in onda su AMC

È già stato anticipato un crossover

Finora, Anne Rice’s Immortal Universe ha due serie attualmente in onda, la già citata Intervista col vampiro e Le streghe Mayfair di Anne Rice. Intervista col vampiro è stata la prima serie ad essere adattata, il che ha senso dato che i libri della serie Vampire Chronicles sono di gran lunga i libri più popolari di Anne Rice. La prima stagione è andata in onda nell’ottobre 2022 e la seconda stagione, che ha debuttato nel maggio 2024, si è recentemente conclusa. La terza stagione di Intervista col vampiro, che adatterà il secondo libro della serie, Il vampiro Lestat, è stata approvata nel giugno 2024, prima ancora che andasse in onda il finale della seconda stagione.

Le streghe Mayfair di Anne Rice è diventata la seconda serie adattata dell’universo, con la prima stagione di Le streghe Mayfair di Anne Rice in onda nel gennaio 2023. È stata rinnovata il mese successivo, nel febbraio 2023, per una seconda stagione. Mayfair Witches – stagione 2, che ha aggiunto diversi nuovi membri al cast, tra cui Thora Birch, Alyssa Jirrels, Ted Levine e Ben Feldman, è stata girata all’inizio del 2024. Un teaser trailer della seconda stagione è stato mostrato al SDCC di quest’anno, dove è stato annunciato che la seconda stagione sarebbe uscita all’inizio del 2025.

Delle due serie, Interview with the Vampire è di gran lunga la più popolare, il che non è una sorpresa considerando il materiale di partenza. Le prime due stagioni hanno ricevuto recensioni entusiastiche non solo dalla critica, ma anche dal pubblico, guadagnandosi elogi per essere una delle serie televisive meglio scritte e più sovversive. Anche se Le streghe Mayfair di Anne Rice non ha ottenuto gli stessi elogi, è chiaramente ancora abbastanza forte da aver ottenuto un immediato rinnovo per la seconda stagione e AMC ha chiaramente intenzione di renderla parte integrante dell’Immortal Universe in futuro, soprattutto con la serie Talamasca in arrivo.

Immortal Universe Show RT Critics Score RT Audience Score Interview with the Vampire 98% 78% Mayfair Witches 44% 47%

Uno show su Tamalasca è ancora in fase di sviluppo

La messa in onda è prevista per la fine del 2025

Per quanto riguarda quella serie, The Talamasca potrebbe essere il fulcro centrale per crossover e collegamenti, proprio come l’organizzazione stessa nei libri. AMC ha annunciato The Talamasca come nuovo show nell’Immortal Universe nel giugno 2024, confermando le voci che circolavano da tempo secondo cui il terzo show avrebbe riguardato proprio l’organizzazione segreta. È una decisione piuttosto intelligente da parte di AMC, poiché il concetto di Talamasca è in grado di legare insieme tutte le serie, consentendo facilmente di apportare modifiche ai libri pur mantenendo un legame tematico tra loro e permettendo i crossover.

The Talamasca potrebbe essere il fulcro centrale dei crossover e delle connessioni, proprio come l’organizzazione stessa nei libri.

Nei libri di Anne Rice, la Talamasca, più formalmente conosciuta come l’Ordine della Talamasca, è una società segreta il cui scopo è quello di monitorare, indagare e, se necessario, contenere le creature soprannaturali del mondo. Tuttavia, la Talamasca non è necessariamente antagonista nei confronti di questi esseri soprannaturali. Infatti, molti personaggi della Talamasca nei libri hanno stretto amicizia o sono diventati amanti di vampiri o streghe, o sono diventati essi stessi vampiri. Molti membri della Talamasca possiedono, se non abilità soprannaturali, almeno abilità psichiche.

Attualmente, AMC sta procedendo rapidamente con lo spin-off della Talamasca, di cui si vociferava già da un anno prima della conferma ufficiale. Al momento della conferma, è stato riferito che la serie spin-off sarebbe entrata in produzione alla fine del 2024 con l’obiettivo di arrivare sugli schermi televisivi nella seconda metà del 2025. Se la seconda stagione di Le streghe Mayfair di Anne Rice e la prima stagione di The Talamasca rispetteranno le date di uscita previste, allora l’universo immortale di AMC potrà entrare in un buon ritmo di uscite nei prossimi anni, con una nuova stagione di una delle serie che uscirà all’incirca ogni sei mesi o tre quarti d’anno.