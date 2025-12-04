Intervista col vampiro – Stagione 3: cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo

La classica serie di libri di Anne Rice è tornata in vita sul piccolo schermo con Intervista col vampiro della AMC, e lo show tornerà con una terza stagione. Basato sull’omonimo romanzo del 1976, Intervista col vampiro racconta la storia di un antico succhiasangue di nome Louis che decide di raccontare la sua storia ultraterrena a un giornalista entusiasta. I colpi di scena della vita di Louis rendono la storia avvincente, e il mix di horror e romanticismo tipico di Rice ha affascinato gli spettatori per due stagioni.

La serie della AMC non è il primo adattamento di Intervista col vampiro, che ha riscosso un grande successo nel 1994 con un film omonimo interpretato da Tom Cruise. Le prime due stagioni di Intervista col vampiro hanno adattato l’omonimo romanzo, ma la serie ha rapidamente esaurito il libro del 1976. Con il ritorno di Intervista per una terza stagione su AMC, la serie inizierà ad approfondire i numerosi sequel di Rice che continuano la macabra storia. AMC non ha perso tempo nel rinnovare Intervista col vampiro per la terza stagione, dimostrando che l’intervista è lungi dall’essere finita.

Ultime notizie su Intervista col vampiro – Stagione 3

Un aggiornamento sulla produzione della stagione 3

Sebbene gli aggiornamenti siano stati piuttosto scarsi negli ultimi mesi, le ultime notizie arrivano sotto forma di un aggiornamento sulla produzione della stagione 3 di Intervista col vampiro. La serie horror romantica è uno dei ritorni più attesi in TV e il produttore Mark Johnson ha finalmente fornito alcuni indizi su quando potrebbero iniziare le riprese. “Gireremo a Toronto”, ha detto Johnson “più avanti nell’anno”, anche se non ha specificato il mese esatto. Anche se la produzione dovesse iniziare presto, l’uscita della terza stagione è ancora lontana.

Leggi qui i commenti completi di Johnson:

Gli sceneggiatori sono impegnati a lavorare, il che significa che Rollin non ha tempo per sé stesso in questo momento. Gireremo a Toronto, tra tutti i posti possibili, più avanti nel corso dell’anno, non troppo lontano. Gran parte di questa stagione poggia sulle spalle di quest’uomo [Sam Reid].

Confermata la terza stagione di Intervista col vampiro

La terza stagione è in arrivo

Dato che la serie continua ad avere un successo travolgente per AMC, non sorprende che il network via cavo premium abbia rinnovato Intervista col vampiro per la terza stagione prima ancora che la seconda fosse conclusa. Si tratta di un incredibile voto di fiducia per la serie di Anne Rice, che dimostra anche che il network ha grandi progetti per il suo futuro. Soprattutto se si considerano la seconda stagione di Mayfair Witches e il prossimo spin-off Talamasca, l’universo di Anne Rice di AMC è solo all’inizio.

La seconda stagione di Intervista col vampiro è stata trasmessa per la prima volta il 12 maggio 2024.

Dopo l’annuncio iniziale della terza stagione, nel corso del 2024 sono emerse poche notizie. Tuttavia, nel marzo 2025, è stato rivelato che la sala degli sceneggiatori era stata riunita e che il lavoro sulla terza stagione era in corso. Le riprese dovrebbero iniziare più avanti nel 2025 (in una data ancora da definire), ma è stato anche confermato che Intervista col vampiro stagione 3 non arriverà prima del 2026.

Cast della terza stagione di Intervista col vampiro

Lestat sarà il protagonista della terza stagione

Il cast della terza stagione di Intervista col vampiro sarà influenzato dalle scelte narrative future, ed è già stato rivelato che sarà adattato il sequel del libro Intervista col vampiro. Il vampiro Lestat è stato pubblicato nel 1985 e segue quasi esclusivamente il personaggio titolare, raccontando la sua versione della storia. A causa di questo importante cambiamento di prospettiva, Sam Reid riprenderà il ruolo di Lestat de Lioncourt. Questo apre anche la porta a una serie di nuovi personaggi sotto forma della banda di Lestat, ma quei ruoli non sono ancora stati assegnati.

D’altra parte, la serie probabilmente si discosterà dal romanzo di Ann Rice in alcuni aspetti e consentirà a personaggi familiari come Louis de Pointe du Lac di Jacob Anderson di svolgere un ruolo più importante per motivi di continuità. Altri probabili ritorni includono Delainey Hayles nel ruolo della vampira eternamente giovane Claudia, che ha assunto il ruolo nella seconda stagione dopo l’uscita di scena di Bailey Bass. Se la serie vorrà mantenere il formato dell’intervista, anche Eric Bogosian potrebbe tornare nel ruolo del giornalista Daniel Molloy.

Dettagli sulla trama della terza stagione di Intervista col vampiro

La terza stagione sarà un adattamento di Il vampiro Lestat

Il seguito di Intervista si intitola Il vampiro Lestat e vede Lestat risvegliarsi dopo un sonno secolare nell’era moderna, dove viene a conoscenza del libro-denuncia di Louis

Poiché la seconda stagione di Intervista col vampiro ha concluso il romanzo omonimo, la prossima stagione dovrà andare avanti, presumibilmente con i libri sequel. Il seguito di Intervista si intitola Il vampiro Lestat e vede Lestat risvegliarsi dopo un sonno secolare nell’era moderna, dove viene a conoscenza del libro-denuncia di Louis. Determinato a mettere le cose in chiaro, Lestat inizia a raccontare la sua storia, diventando anche un membro famoso di una rock band. AMC ha confermato che la terza stagione sarà tratta dal romanzo, ma i dettagli specifici riguardanti i cambiamenti nella trama non sono ancora noti.

Per quanto la premessa possa sembrare tipicamente anni ’80, Intervista col vampiro stagione 3 potrebbe utilizzare La storia di Lestat‘s struttura di base con alcune piccole modifiche lungo il percorso. Lestat potrebbe tornare ai giorni nostri e cercare Molloy per raccontare la sua versione della storia in contrapposizione a quella di Louis. Ciò consentirebbe il ritorno dei personaggi familiari, preservando al contempo la struttura generale che Intervista col vampiro ha utilizzato nelle prime due stagioni.

Trailer della terza stagione di Intervista col vampiro

Guarda il primo teaser qui sotto

Durante la presentazione della serie al San Diego Comic-Con 2024, AMC ha rivelato un interessante teaser trailer della terza stagione di Intervista col vampiro. Il lungo clip inizia con Lestat (nel pieno della sua personalità da rock star) intervistato da Daniel Molloy, prima che il vampiro prenda il controllo dell’intervista e comunichi telepaticamente con il pubblico. Si passa poi al testo della canzone rock di Lestat, per poi mostrare clip del vampiro in varie interviste mentre indossa una serie di abiti rock sfarzosi. Infine, il teaser si conclude con Lestat che fissa direttamente lo spettatore con i suoi occhi penetranti.