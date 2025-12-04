Le streghe Mayfair di Anne Rice – Stagione 3: conferma, trama e tutto quello che sappiamo

AMC ha ampliato il suo adattamento dell’Immortal Universe di Anne Rice in Le streghe Mayfair di Anne Rice, e ora il thriller soprannaturale è stato rinnovato per una terza stagione. Sviluppata per la TV da Michelle Ashford ed Esta Spalding, la serie adatta la trilogia di libri Lives of the Mayfair Witches di Rice che riguarda Rowan Mayfair (Alexandra Daddario) mentre eredita la fortuna della sua famiglia e scopre il loro lignaggio di stregoneria. Uno spirito maligno di nome Lasher (Jack Huston) è legato alla famiglia Mayfair da secoli, e Rowan è l’ultima di una lunga stirpe di donne Mayfair che devono cercare di fermare questa entità malvagia.

A partire da Intervista col vampiro nel 2022, AMC ha continuato a costruire l’universo immortale di Anne Rice sia in Le streghe Mayfair di Anne Rice che nella prossima serie sui Talamasca. I romanzi Mayfair Witches sono collegati alla suddetta serie sui vampiri, e tutto è legato dall’organizzazione segreta conosciuta come Talamasca. Il finale della seconda stagione potrebbe aver segnato la fine definitiva di Lasher e ha anche visto Rowan acquisire nuovi poteri che potrebbero aiutarla nella sua ricerca di vendetta. Tutto questo prepara il terreno per un emozionante ritorno della terza stagione, e AMC ha dato il via libera a Le streghe Mayfair di Anne Rice.

Ultime notizie Le streghe Mayfair di Anne Rice – Stagione 3

AMC ordina una terza stagione della serie Immortal Universe

Con l’aggiornamento arrivato circa un mese dopo la messa in onda del finale della seconda stagione, le ultime notizie confermano che Le streghe Mayfair di Anne Rice – stagione 3 è stata rinnovata. AMC non ha perso tempo nel rinnovare un’altra stagione dello spin-off soprannaturale, e questo la dice lunga sui suoi obiettivi più ambiziosi per Immortal Universe. Secondo un comunicato stampa di AMC, la seconda stagione di Le streghe Mayfair di Anne Rice è stata tra le serie più seguite su AMC+ e si è rivelata un successo nonostante le recensioni mediocri.

La stagione includerà anche alcuni degli eventi storici dei processi alle streghe di Salem, un argomento che non è mai stato affrontato nei romanzi della Rice.

L’annuncio del rinnovo della terza stagione è stato accompagnato da alcuni indizi chiave sulla trama, che suggeriscono che la prossima stagione si discosterà notevolmente dal materiale originale di Anne Rice. Secondo AMC, la terza stagione “approfondirà la mitologia della stregoneria”, introducendo anche nuove famiglie di streghe. Forse la cosa più intrigante è che la stagione includerà anche alcuni degli eventi storici dei processi alle streghe di Salem, un argomento che non è mai stato affrontato nei romanzi della Rice.

Confermata la terza stagione di Le streghe Mayfair di Anne Rice

Le streghe di Mayfair tornano di nuovo

Con l’universo immortale di Anne Rice che continua ad espandersi su AMC, non è stata una sorpresa che il network abbia rinnovato Le streghe Mayfair di Anne Rice per una terza stagione nell’aprile 2025. Anche se la serie non ha riscosso grande successo tra i critici, è stata un successo costante su AMC+, rendendo scontato il rinnovo per un’altra stagione. Se a questo aggiungiamo il fatto che ora è strettamente collegato a Intervista col vampiro e The Talamasca, la terza stagione è diventata una necessità assoluta. I primi dettagli sulla prossima stagione indicano che è in arrivo un enorme cambiamento nella trama.

La data di uscita dipende anche dal piano di uscita più ampio di AMC per le altre due serie dell’Immortal Universe.

Per quanto riguarda lo sviluppo della terza stagione, non è chiaro a che punto siano le cose. Il rinnovo è arrivato circa un mese dopo il finale della seconda stagione e non è chiaro quanto lavoro sia stato fatto sui prossimi episodi. C’è stato un intervallo di due anni tra la prima e la seconda stagione, ma è stato probabilmente causato dagli scioperi di Hollywood del 2023 che hanno bloccato l’industria per gran parte dell’anno. L’inizio del 2026 è la data più vicina in cui il thriller soprannaturale potrebbe arrivare, ma la data di uscita dipende anche dal piano di uscita più ampio di AMC per gli altri due show dell’Immortal Universe.

La seconda stagione di Mayfair Witches si è conclusa il 2 marzo 2025.

Dettagli sul cast della terza stagione di Le streghe Mayfair di Anne Rice

Rowan e Lasher torneranno nella terza stagione?

Dato che la serie si è allontanata dalla trama dei libri, è difficile indovinare chi tornerà nella terza stagione di Mayfair Witches. La seconda stagione è stata ricca di sangue, ma gli elementi soprannaturali della serie fanno sì che nessuno se ne vada davvero per molto tempo. Nonostante l’imprevedibilità del cast principale, ci sono alcune certezze, ovvero il ritorno di Alexandra Daddario nei panni della potente strega Rowan, che ora è anche legata a Lasher come sua madre/amante.CorrelatiImmortal Universe Explained: Intervista con il vampiro, Mayfair Witches e Talamasca TV ShowsCon due serie attualmente in onda su AMC’s Immortal Universe e una terza in fase di sviluppo, ecco come sono collegate e come potrebbero potenzialmente incrociarsi.

Parlando dello spirito malvagio, Jack Huston potrebbe tornare a interpretare l’entità insaziabile, anche se apparentemente è morto nel finale della seconda stagione. L’immenso potere di Lasher significa che potrebbe sempre tornare in un’altra forma, il che potrebbe richiedere un recasting. Tongayi Chirisa tornerà probabilmente nei panni del membro della Talamasca, Ciprien, e potrebbe anche assumere un ruolo più importante nell’universo con lo spin-off della Talamasca in arrivo.

Harry Hamlin tornerà nei panni del patriarca Cortland Mayfair, ma resta da vedere se Ted Levine riprenderà il ruolo del malvagio Julien che possiede il corpo di Cortland.

L’unica cosa che si sa finora sulla terza stagione è che l’attenzione si sposterà in parte su Salem, nel Massachusetts, e questo significa che probabilmente ci saranno molti nuovi membri nel cast. La terza stagione promette più famiglie di streghe, e questo richiederà un ensemble più numeroso per integrare il clan Mayfair. Tuttavia, il casting non è ancora stato annunciato e non è chiaro quali saranno questi nuovi ruoli.

Dettagli della trama di Le streghe Mayfair di Anne Rice – Stagione 3

La stagione 3 includerà nuove famiglie e la storia oscura di Salem

Il finale della stagione 2 di Mayfair Witches ha visto la morte di Lasher e Julien apparentemente riuscire nella sua missione di ottenere potere dal suo sangue. Con un colpo di scena scioccante, Rowan ha rifiutato l’offerta di Julien di bere il sangue di Lasher, per poi berlo quando tutti gli altri se ne erano andati. Non è chiaro quali siano i suoi obiettivi ora che ha acquisito poteri extra, ma probabilmente cercherà vendetta contro Julien per tutti i problemi che le ha causato. La morte di Lasher probabilmente non è definitiva, e lo spirito insaziabile ha l’abitudine di tornare ancora e ancora.

Sono stati rivelati alcuni dettagli sulla trama della terza stagione, che segna un cambiamento drammatico rispetto alle stagioni precedenti. Mayfair Witches continuerà a raccontare le vicende della famiglia Mayfair, ma aggiungerà anche altri clan dotati di poteri soprannaturali, compreso un trasferimento a Salem, nel Massachusetts. I famigerati processi alle streghe di Salem non sono mai stati menzionati nei libri di Anne Rice, il che significa che la nuova trama della terza stagione è completamente originale.