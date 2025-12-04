Talamasca: L’ordine segreto, trailer: l’universo immortale di Anne Rice esplora lo spionaggio e il soprannaturale

È stato pubblicato un nuovo trailer di Talamasca: L’ordine segreto di Anne Rice. La nuova serie di Immortal Universe di Anne Rice è incentrata su una società segreta di uomini e donne che aiutano a salvare il mondo da esseri soprannaturali. Il gruppo ha il compito di rintracciare e contenere streghe, vampiri e altre creature temibili provenienti da tutto il mondo.

La terza serie dell’Immortal Universe segue le orme dei personaggi di Intervista col vampiro e Le streghe Mayfair di Anne Rice. Il franchise continuerà anche con Night Island, una serie digitale in sei parti che uscirà più avanti. Il trailer di Talamasca: L’ordine segreto anticipa come si differenzia dalle altre serie di Anne Rice.

Il trailer appena pubblicato si concentra sul personaggio di Nicholas Denton, Guy Anatole, reclutato nel gruppo titolare. Nel suo impegno per aiutare a combattere il soprannaturale, Guy si occupa di spionaggio e interagisce con i mostri. Talamasca: L’ordine segreto sarà trasmesso in anteprima su AMC e AMC+ domenica 26 ottobre alle 21:00 ET/PT. Guarda il trailer qui sotto:

Cosa significa questo per Talamasca: L’ordine segreto

Per gli spettatori delle serie Immortal Universe e Anne Rice, il trailer di Talamasca: The Secret Order è molto interessante. Concentrandosi su un nuovo personaggio che entra a far parte del misterioso gruppo della serie, la nuova serie sembra molto diversa dalla maggior parte degli altri contenuti legati all’opera di Rice.

Le immagini della nuova serie combinano elementi horror con un genere completamente diverso, che in genere non viene associato al genere horror. Concentrandosi sullo spionaggio e sulla segretezza, Talamasca: The Secret Order sembra richiamare elementi dei thriller di spionaggio.

Oltre a suggerire un nuovo tono emozionante per la serie in arrivo, il trailer mostra anche immagini avvincenti del cast di Talamasca: The Secret Order. Anche se ci sono solo accenni alle loro interpretazioni, vedere attori pluripremiati come Elizabeth McGovern, Jason Schwartzman e William Fichtner nel mondo di Anne Rice è emozionante.