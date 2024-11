La Gabbia, la spiegazione del finale: Taylor tornerà nella seconda stagione?

La Gabbia (The Cage), diretto da Franck Gastambide e David Krespine, è la storia di un lottatore clandestino che, grazie al duro lavoro e alla pura determinazione, ha ribaltato le probabilità a suo favore e si è fatto un nome nelle MMA. Taylor aveva ben chiaro che per lui le arti marziali miste non erano un semplice hobby, ma voleva farne una professione. In primo luogo, amava questo sport e, in secondo luogo, non conosceva nient’altro, quindi in pratica non aveva molte alternative.

Tuttavia, scalare il successo non sarebbe stato un compito facile per Taylor. Ha avuto la sua parte di difficoltà, ma non ha mai lasciato che le circostanze gli dettassero le condizioni. Durante il suo percorso ha perso più volte la fiducia in se stesso, ma ogni volta si è ripreso e ha proseguito con maggiore determinazione. Scopriamo quindi cosa è successo nella stagione 1 della serie Originale Netflix The Cage e le sfide che Taylor ha dovuto affrontare nella sua vita.

Come ha fatto Taylor a diventare famoso in La Gabbia?

Fin dall’inizio de La Gabbia, Taylor sentiva di avere il potenziale per diventare un professionista, ma per qualche motivo Boss, il suo allenatore, non gli dava questa opportunità e non aveva fiducia nelle sue capacità. Taylor fece di tutto per attirare l’attenzione di Boss, ma senza successo. Boss gli disse subito che la dura verità era che la percentuale di persone che arrivavano al top era molto bassa. Disse che c’era una concorrenza spietata nel settore e che, a parte il duro lavoro e il talento, un individuo doveva essere estremamente fortunato per avere quell’opportunità. Taylor decise quasi di abbandonare le MMA e di iniziare a fare qualche lavoretto. Sapeva che sua madre non era contenta di quello che faceva, e se avesse fatto qualche lavoretto saltuario, avrebbe potuto almeno mantenere la sua famiglia. La mattina Taylor si recò in palestra per comunicare che avrebbe disdetto l’abbonamento, ma prima che potesse farlo accadde qualcosa di strano. Ibrahim Ibara, un noto lottatore di MMA, arrivò in palestra in cerca di uno sparring partner. Ibrahim aveva una certa immagine, era noto per ricorrere a tutti i tipi di mosse illegali durante i combattimenti. C’era un certo codice di condotta che ogni lottatore rispettabile seguiva durante la sessione di sparring o anche durante l’incontro, ma Ibrahim non si curava delle regole.

Tutti nella palestra di Boss si rifiutarono di fargli da sparring partner, ma un ragazzo che stava per abbandonare il suo campo e tornare a fare lavori saltuari la vide come un’opportunità. Taylor accettò la sfida anche quando Boss gli disse che stava correndo il rischio più grande della sua vita. Ma Taylor non aveva nulla da perdere. I suoi sogni si infransero quando Boss gli disse di non avere alcun tipo di aspettativa nei suoi confronti. Taylor salì sul ring e nessuno immaginava che sarebbe stato in grado di mettere al tappeto Ibrahim Ibara. Forse è stato un caso, ma ha aiutato molto la causa di Taylor. Il video del suo pugno su Ibrahim divenne virale e presto Taylor si recò da Georges St. Pierre in Canada per ricevere un allenamento adeguato. Taylor aveva sfidato Ibrahim a un vero combattimento, non volendo perdere l’opportunità. Ibrahim non voleva combattere contro un avversario dilettante, ma le tendenze dei social media e la crescente popolarità di Taylor gli fecero cambiare decisione. Il capo sapeva che Taylor stava commettendo un errore, ma questa volta voleva essere al suo fianco e aiutarli a superare la tempesta. Taylor sapeva anche che non sarebbe stato in grado di vincere la battaglia se Boss non fosse stato al suo fianco. Taylor è riuscito a fare l’inimmaginabile. L’incontro tra lui e Ibrahim si è concluso con un pareggio e il primo sapeva che, considerando che le probabilità erano contro di lui, un pareggio non era altro che una vittoria per lui.

La madre di Taylor gli stava mentendo?

La madre di Taylor non lo ha mai apprezzato per i suoi sforzi. Frequentava un uomo di nome Regis, che si era messo con le persone sbagliate e aveva contratto un grosso debito. All’inizio, sia Regis che la madre di Taylor gli dissero di lanciare l’incontro contro Ibrahim, in modo che potessero puntare su di esso e trarre enormi profitti. Ma Tyler non lo fece. Sapeva che se fosse riuscito a diventare una star, avrebbe guadagnato molto di più. Ma Taylor aveva bisogno di tempo e sua madre gli disse che avevano solo un mese per restituire il denaro. Un giorno la madre gli inviò una foto in cui c’erano dei lividi sul suo viso. Disse a Taylor che erano state le persone con cui Regis era in debito a farle questo. Taylor si disperò e disse a Boss che doveva partecipare agli incontri clandestini di MMA che probabilmente non erano autorizzati dall’associazione. Ora, questi incontri non erano adatti a un lottatore professionista come Taylor, che stava cercando di farsi un nome nel settore. In primo luogo, non c’era alcuna politica antidoping, quindi i lottatori erano letteralmente sotto steroidi e, in secondo luogo, ogni lottatore doveva partecipare a 3 incontri consecutivi senza un adeguato periodo di riposo nel mezzo. Taylor sapeva che avrebbe dovuto combattere contro uomini di 20-30 chili più pesanti di lui, ma non aveva altra scelta. Taylor vinse due incontri, ma nel terzo fu messo brutalmente al tappeto. Taylor perse conoscenza e tutti pensarono che non sarebbe stato in grado di sopravvivere. Tutto ciò che Taylor aveva guadagnato, lo diede a sua madre, ma quest’ultima non mostrò alcun tipo di gratitudine nei suoi confronti, anche se era consapevole del fatto che aveva letteralmente rischiato la vita. Boss capì che la madre di Taylor era un essere umano egoista.

Durante il finale de La Gabbia, abbiamo appreso che la madre di Taylor aveva finto di essersi ferita per ottenere denaro dal figlio. Aveva un piano per trasferirsi fuori città e prendere una casa da qualche altra parte usando quei soldi. Taylor voleva che sua madre fosse presente al suo incontro. Pensava che sarebbe venuta a fare il tifo per lui e rimase sconvolto quando la colse in flagrante mentre faceva le valigie e sgattaiolava fuori di casa insieme a Regis.

Taylor ha vinto la battaglia contro Ibrahim?

Taylor soffriva di PTSD dopo essere stato messo al tappeto nella lotta clandestina. Ha deciso di combattere contro il suo acerrimo nemico, Ibrahim, ma all’ultimo momento l’incontro è stato annullato perché Taylor non era in grado di salire sul ring. Boss decise che, per liberarsi delle sue paure, avrebbe dovuto affrontarle e superarle, poiché questo era l’unico modo possibile per rimettersi in carreggiata. Così Boss portò Taylor in un luogo vicino a Stoccolma dove venivano organizzati questi combattimenti illegali. Boss non sapeva se il suo ragazzo sarebbe uscito vivo da quel ring, ma sapeva che avrebbe dovuto correre questo rischio. Taylor riuscì a sconfiggere il suo avversario, ma poi la folla divenne violenta e, mentre cercava di fuggire, un uomo anonimo aggredì brutalmente Boss. Boss rimase gravemente ferito e poi entrò in coma.

Taylor sapeva che erano stati gli uomini di Ibrahim ad aggredire Boss. In realtà, dopo che Taylor si era tirato indietro dal suo ultimo combattimento contro Ibrahim, quest’ultimo si era sentito molto frustrato. Aveva annunciato pubblicamente che avrebbe fatto in modo che la palestra di Boss perdesse la sua reputazione. Boss aveva inviato a Ibrahim la foto di una donna che aveva brutalmente aggredito in passato. Boss aveva detto a Ibrahim che avrebbe raccontato al mondo il suo segreto anche a costo di infangare la reputazione della sua palestra. Taylor sapeva di dover vincere l’incontro anche se le probabilità erano contro di lui. Sapeva che avrebbe dovuto sconfiggere Ibrahim e vendicare Boss. La scena era pronta e Georges St-Pierre arrivò al momento giusto per sostenere Taylor e stare al suo fianco durante l’incontro. L’incontro è stato molto combattuto, ma Taylor è riuscito a mettere Ibrahim al tappeto nell’ultima ripresa. Taylor è diventato campione e ha ricevuto un’offerta di partecipazione all’UFC France da Mike Hamilton.

Taylor sarà bandito dal ring?

Nel finale di La Gabbia, si verificò un colpo di scena senza precedenti che poteva determinare ciò che sarebbe accaduto nella vita professionale di Taylor. Niko viveva con Elena, ma lei non ricambiava i suoi sentimenti. Quando Taylor iniziò a frequentare Elena, Niko si sentì geloso, poiché era stato lui a parlare male di Elena e a dire a Taylor che non era il tipo di ragazza che si sarebbe impegnata con lui. Niko era stato smentito e da allora voleva vendicarsi di Taylor. Inoltre, si sentiva anche geloso del tipo di attenzioni che Taylor riceveva. Non vedeva i rischi che Taylor aveva dovuto correre e le cose che aveva dovuto sopportare per arrivare dove era arrivato. Così, poco prima del test antidoping, Niko ha mischiato i suoi steroidi nell’acqua di Taylor.

La stagione 1 di La Gabbia si è conclusa con un cliffhanger, anche se è abbastanza certo che Taylor sarebbe stato trovato positivo al test. Quindi, se ci sarà una stagione 2 di La Gabbia (anche se per ora non c’è stato alcun annuncio ufficiale), Taylor dovrà dimostrare di non aver assunto le droghe intenzionalmente. Credo che il suo ultimo incontro sarà annullato e la cintura gli sarà ritirata. Taylor dovrà affrontare ancora una volta l’intera prova, ma credo che non si arrenderà alle circostanze e dimostrerà il suo valore.