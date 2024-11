Il diritto di opporsi: la storia vera dietro al film, cosa è vero e cosa non lo è

Il diritto di opporsi (Just Mercy) è basato su una storia vera di straziante bigottismo che si infiltra, manipola e costringe il sistema giudiziario dell’Alabama ad abbandonare il suo dovere di proteggere e servire i neri – ma come si colloca il film della Warner Bros. rispetto alla storia vera? Diretto da Destin Daniel Cretton, i cui altri crediti includono Il castello di vetro e il gioiello indie Short Term 12, Il diritto di opporsi vanta un cast da blockbuster che comprende Michael B. Jordan nel ruolo dell’avvocato per i diritti civili Bryan Stevenson, Jamie Foxx in quello dell’accusato ingiustamente Walter McMillian e Brie Larson nel ruolo dell’attivista dell’Alabama Eva Ansley. I ruoli di supporto sono occupati da volti noti come Tim Blake Nelson, O’Shea Jackson Jr., Rafe Spall, Rob Morgan e Karan Kendrick.

Nell’autunno del 1986 a Monroeville, in Alabama, una ragazza di 18 anni di nome Ronda Morrison fu trovata uccisa nella lavanderia in cui lavorava, con diversi colpi di pistola. Il brutale massacro scosse terribilmente la cittadina e le forze dell’ordine che, a distanza di quasi un anno, non avevano trovato alcuna prova concreta dell’identità del colpevole. La pressione dell’opinione pubblica, combinata con la mancanza di prove evidenti, è ciò che alla fine ha portato i funzionari di polizia di Monroeville ad arrestare il cittadino locale Walter “Johnny D” McMillian per l’omicidio.

Il trattamento e il processo di McMillian sono considerati tra i più importanti casi di ingiustizia legale dopo la fine ufficiale del movimento per i diritti civili nel 1968. Ecco la storia vera di ciò che accadde, compresi alcuni dettagli che Il diritto di opporsi tralascia.

L’arresto di Walter McMillian

L’omicidio di Ronda Morrison ha suscitato sdegno, paura e trepidazione nella piccola comunità di Monroeville, in Alabama. Dopo mesi di ricerca di risposte, gli agenti di polizia non erano riusciti a trovare alcuna pista per scoprire chi fosse il colpevole e se avesse intenzione di colpire ancora. Non avendo nulla da fare e con le pressioni che aumentavano per incolpare qualcuno dell’omicidio, cominciarono a concentrarsi su Walter McMillian, un uomo di colore del posto senza precedenti penali e un boscaiolo autonomo che aveva svolto molti lavori a pagamento nella comunità.

Come viene rivelato in Il diritto di opporsi, il più grande crimine di Walter, ben noto in tutta la cittadina, era la sua relazione extraconiugale con una donna bianca sposata. Quando alla fine la donna divorziò dal marito, il caso fu un evento molto pubblico, che gettò McMillian sotto i riflettori. Non ci volle molto perché l’opinione negativa della città nei confronti del lavoratore del legno si trasformasse in un uomo capace di commettere un omicidio.

È con questa linea di pensiero che il neoeletto sceriffo Tom Tate (interpretato in Il diritto di opporsi da Michael Harding) arrestò McMillian per l’omicidio di Morrison nel giugno 1987. La polizia, inoltre, con una mossa illegale mai vista prima dall’avvocato Bryan Stevenson, trattenne MacMillain nel braccio della morte per 15 mesi prima ancora che iniziasse il suo processo. Secondo il libro di Pete Earley, Circumstantial Evidence: Death, Life, and Justice in a Southern Town, alle obiezioni di McMillian all’arresto (che aveva addotto il fatto di trovarsi a una frittura di pesce la mattina del delitto), Tate rispose:

“Non me ne frega niente di quello che dici o di quello che fai. Non me ne frega niente nemmeno di quello che dice la tua gente. Metterò dodici persone in una giuria che giudicheranno colpevole il tuo dannato culo nero”.

Come suggerito nel film, lo Stato dell’Alabama ha basato la maggior parte del suo caso sulla testimonianza di Ralph Meyers (Tim Blake Nelson), un criminale di lunga data che era stato recentemente arrestato perché sospettato di aver ucciso un’altra donna in una contea vicina. Inizialmente gli investigatori dissero a Meyers che lo sospettavano anche della morte di Morrison e, dopo alcuni interrogatori, il pregiudicato disse alla polizia di aver assistito a McMillain in piedi davanti al cadavere della diciottenne.

Una volta che McMillian ebbe finalmente il suo giorno in tribunale, il giudice Robert E. Lee Key, Jr. fece spostare il processo da una contea al 40% nera a Baldwin, dove l’86% dei residenti era bianco. Il 17 agosto 1988, una giuria di 11 cittadini bianchi dichiarò McMillian colpevole e raccomandò una condanna all’ergastolo basata non solo sulla testimonianza di Meyers, ma anche di altre tre persone (queste altre testimonianze non sono state approfondite in Il diritto di opporsi). La giuria ignorò le testimonianze di diversi testimoni alibi che erano con McMillian alla frittura di pesce, e un paio di mesi dopo il giudice Lee Key, Jr. annullò la raccomandazione di ergastolo e impose la pena di morte.

L’indagine di Bryan Stevenson

Come descritto in Il diritto di opporsi, il caso di Walter McMillain è stato uno dei primi – e dei più importanti – della carriera dell’avvocato Bryan Stevenson. Dopo essersi laureato alla Harvard Law School nel 1985, quasi un anno prima dell’omicidio di Morrison (un’imprecisione nella cronologia del film), Stevenson si trasferì prima ad Atlanta, in Georgia, e poi a Montgomery, dove contribuì a formare l’Alabama Capital Representation Resource Center e successivamente l’Equal Justice Initiative.

Dopo aver incontrato McMillian nel 1988, Stevenson si convinse della sua innocenza e iniziò a lavorare per scagionare il suo cliente. Come si vede in Il diritto di opporsi, il laureato di Harvard si avventurò a incontrare la famiglia di McMillian e i membri della sua comunità, la maggior parte dei quali erano stati con Walter alla frittura di pesce, e grazie al suo lavoro Stevenson non solo scoprì prove che dimostravano l’innocenza di McMillian, ma scoprì anche che lo Stato aveva costretto i suoi testimoni a testimoniare falsamente contro di lui.

Nonostante queste prove schiaccianti, raccolte da un numero maggiore di avvocati rispetto a quelli rappresentati nel film (per motivi di narrazione, questi atti sono stati attribuiti al personaggio di Eva Ansley della Larson ), ci sono voluti cinque appelli alla Corte d’Appello Penale dell’Alabama prima che a McMillian fosse concesso un altro giorno in tribunale.

Il caso e le conseguenze

Come si è visto in Il diritto di opporsi, una volta che a McMillain è stato concesso un processo davanti a occhi imparziali, l’iter giudiziario non è durato a lungo. Oltre a un segmento di 60 Minutes che ha portato l’attenzione nazionale sul caso, Stevenson ha portato alla luce una conversazione registrata tra Meyers e la polizia in cui il condannato si lamentava di essere stato costretto a coinvolgere McMillian, Procuratore Distrettuale. Thomas Chapman (Spall) ha presentato una mozione per respingere le accuse.

Dopo il suo scagionamento, McMillian parlò davanti alla Commissione Giudiziaria del Senato degli Stati Uniti sulle pericolose implicazioni della pena di morte. Nonostante l’estremo livello di inganno e corruzione svelato durante il processo, le autorità di Monroeville furono difficilmente ritenute responsabili. Chapman non ha mai ammesso che c’era stato uno “sforzo deliberato per incastrare” McMillian, e allo sceriffo Tate è stato permesso di rimanere in carica fino al suo pensionamento nel 2018. Allo stesso modo, quando McMillian ha intentato una causa civile contro Tate e altri funzionari statali, la Corte Suprema degli Stati Uniti gli ha dato torto, costringendolo a patteggiare in via extragiudiziale per una somma non rivelata.

Quindi, anche se c’è sicuramente un livello di giustizia in Il diritto di opporsi, la realtà della storia di Walter McMillian è che le persone che lo hanno vittimizzato non sono state portate davanti alla giustizia. Tuttavia, il film di Cretton è un ritratto commovente ed efficace di una lotta per l’esonero all’interno di un sistema pieno di pregiudizi.