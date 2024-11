Grey’s Anatomy: Jake Borelli reagisce al suo addio alla 21esima stagione: “È davvero poetico”

Jake Borelli, star di Grey’s Anatomy, ha reagito all’addio alla 21esima stagione di Levi Schmitt, spiegando quali aspetti della vita del suo personaggio sono legati agli ultimi episodi. Levi è stato introdotto per la prima volta nella 14esima stagione del medical drama, facendo lentamente carriera da specializzando in chirurgia fino a diventare primario nella 19esima stagione. Nella stagione 21, episodio 7, di Grey’s Anatomy, Levi ha lasciato il Grey Sloan Memorial per un nuovo incarico di ricerca in Texas, accompagnato dal fidanzato James (Michael Thomas Grant).

Parlando con Deadline, Borelli ha commentato l’episodio finale di Levi nella stagione 21 di Grey’s Anatomy, spiegando l’importanza del rapporto con James, che ha giocato un ruolo fondamentale nella sua uscita di scena. Riflettendo sul periodo trascorso nella serie, l’attore ha ricordato come l’ex showrunner Krista Vernoff abbia spinto per la sua storyline LGBTQ+, cosa che la star ha gradito fosse parte del suo episodio finale. Inoltre, ha trovato “davvero poetico” avere al suo fianco sia il lavoro che desiderava sia la persona che amava mentre partiva per inseguire i suoi sogni. Scoprite cosa ha detto Borelli qui sotto:

Per me è stato sicuramente importante vedere la sua crescita legata alla sua omosessualità, perché so che quando nella quindicesima stagione Krista Vernoff era la showrunner e mi ha proposto l’idea del coming out di Levi, la sua idea fin dall’inizio è sempre stata che il suo coming out sarebbe stato il catalizzatore per farlo entrare in contatto con se stesso.

Così, durante la mia parte nella serie, abbiamo cercato di seguire la sua crescita e la sua fiducia che derivava dal fatto che finalmente era entrato nel suo vero io. E dato che sta concludendo il suo periodo al Grey Sloan, volevo che anche questo fosse legato alla sua omosessualità. Finalmente lo vediamo in una relazione in cui la comunicazione è buona, in cui vogliono davvero stare l’uno con l’altra, anche se devono affrontare ostacoli in termini di lavoro e di religione e in molti modi diversi. Quindi penso che sia perfettamente abbinato al fatto che lui stia inseguendo il lavoro dei suoi sogni e allo stesso tempo l’uomo dei suoi sogni, penso che sia davvero poetico, specialmente da dove siamo partiti con Krista.

Le dichiarazioni di Jake Borelli sull’uscita di Levi da Grey’s Anatomy

All’interno del cast di Grey’s Anatomy, Levi è sempre stato un medico scrupoloso, che ha sempre fatto tutto il possibile per salvare i pazienti mentre si faceva strada tra le promozioni dell’ospedale. Tra questi, uno dei suoi primi contributi è stato quello di donare il proprio sangue affinché Meredith (Ellen Pompeo) potesse eseguire una splenectomia d’emergenza. È anche il primo gay a diventare un personaggio fisso della serie, e il suo coraggio nel fare coming out è una trama importante che si sviluppa in seguito nella sua relazione con James. Queste complessità lo rendono una parte memorabile della famiglia medica dello show.

La dichiarazione di Borelli sottolinea l’importanza del fatto che la storia di Levi si sia conclusa nel modo in cui si è conclusa, con lui che non solo ha una relazione con l’uomo perfetto, ma anche con il suo percorso professionale in ascesa grazie alla sua nuova posizione in Texas. Anche se questo significa che sarà assente dalla stagione 22 di Grey’s Anatomy, la sua storia si conclude in modo simile a come l’ha iniziata Vernoff. Questo sottolinea l’importanza degli elementi LGBTQ+ della sua storia, insieme a tutti gli sviluppi della sua vita nel corso dello show.