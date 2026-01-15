La sua verità (His & Hers): guida al cast e ai personaggi della mini-serie Netflix

Tratta dall’omonimo romanzo bestseller del 2020 di Alice Feeney, La sua verità (His & Hers) è la nuova miniserie mystery-thriller di Netflix. In uscita l’8 gennaio 2026, la serie di sei episodi è concepita come un whodunit ricco di colpi di scena, che scava in segreti sepolti e nei traumi irrisolti dei personaggi principali.

Questi temi ruotano principalmente attorno alla coppia separata al centro della storia, Anna e Jack, rispettivamente ex conduttrice di un telegiornale televisivo e detective di lunga esperienza. Quando un omicidio violento sconvolge la loro città natale di Dahlonega, il caso li costringe a rientrare l’uno nella vita dell’altra, confondendo il confine tra dovere professionale e un passato profondamente personale.

Tessa Thompson nel ruolo di Anna

Tessa Thompson è nata a Los Angeles, in California, e ha ottenuto per la prima volta un’ampia visibilità grazie al ruolo di Jackie Cook in Veronica Mars. Da allora è diventata una delle interpreti più versatili di Hollywood, muovendosi con naturalezza tra blockbuster di genere e drammi incentrati sui personaggi.

Il suo vero ruolo di svolta è stato quello di Samantha White in Dear White People, che ha ricevuto ampi consensi dalla critica e ha contribuito a consolidare la sua reputazione. Thompson è inoltre nota per i ruoli da protagonista in Creed, nel Marvel Cinematic Universe (franchise di Thor e Avengers: Endgame), e ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe 2026 per l’interpretazione del ruolo principale in Hedda di Nia DaCosta.

Anna è un’ex conduttrice del telegiornale WSK TV News che, dopo una tragedia personale, si è isolata dal mondo. Ora torna nella sua città natale per indagare sull’omicidio di una vecchia amica del liceo, Rachel.

Jon Bernthal nel ruolo del detective Jack Harper

Jon Bernthal è originario di Washington, D.C., e ha costruito la sua carriera iniziale tra teatro e ruoli caratteriali in televisione. Il suo ruolo di svolta è stato quello di Shane Walsh in The Walking Dead, dove la sua interpretazione intensa e stratificata ha attirato grande attenzione. Bernthal ha poi consolidato il suo status di protagonista interpretando Frank Castle / The Punisher nell’universo Netflix di Daredevil, offrendo una versione particolarmente incisiva del personaggio.

Jack Harper, detective esperto, è l’ex marito di Anna. Dopo aver perso il lavoro ad Atlanta, Jack torna a Dahlonega e si ritrova a indagare sull’omicidio di una persona che conosceva.

Crystal Fox nel ruolo di Alice

Nata a Tyron, nella Carolina del Nord, l’attrice veterana Crystal Fox si è ritagliata uno spazio importante tra televisione e cinema grazie a interpretazioni intense e realistiche. Tra i suoi ruoli più noti figurano Hannah Young in The Haves and the Have Nots ed Elizabeth Howard in Big Little Lies.

Alice è la madre di Anna, che non ha più avuto contatti con la figlia da un anno, in seguito a una tragedia familiare. Tuttavia, il genero Jack continua a mantenere i rapporti con lei. Alice è inoltre in cattive condizioni di salute, fattore che contribuisce ad alcuni comportamenti erratici.

Rebecca Rittenhouse nel ruolo di Lexy

Rebecca Rittenhouse è nata a Los Angeles, in California, e ha costruito progressivamente la sua carriera in televisione. Il suo ruolo di svolta è arrivato con Red Band Society su Fox, che l’ha presentata come un’interprete acuta ed emotivamente solida.

Lexy lavora presso WSK TV News ed è la rivale professionale di Anna. Approfittando dell’assenza di quest’ultima dal lavoro, Lexy ha conquistato il ruolo di anchor e non ha alcuna intenzione di rinunciarvi facilmente.

Pablo Schreiber nel ruolo di Richard

Pablo Schreiber ha costruito nel tempo una solida carriera tra cinema e televisione, spesso interpretando personaggi secondari di grande impatto. Ha raggiunto una maggiore notorietà con ruoli come Nick Sobotka in The Wire e successivamente vestendo i panni del Master Chief nella serie Halo di Paramount+.

Richard è sposato con Lexy e lavora come operatore di ripresa per WSK TV News. Quando Anna torna in città per seguire il caso dell’omicidio, sceglie proprio Richard per realizzare i suoi servizi.

Sunita Mani nel ruolo di Priya

Sunita Mani è nota per i suoi ruoli comici e di genere, da Mr. Robot al ruolo che l’ha consacrata come Arthie Premkumar nella serie Netflix GLOW. La sua presenza sullo schermo aggiunge sfumature a personaggi che mescolano umorismo e tensione.

Priya è la nuova partner di Jack all’ufficio dello sceriffo: entusiasta, perspicace e determinata. La sua energia e la sua passione per il caso impressionano Jack, ma al tempo stesso finiscono per irritarlo.

Cast e personaggi secondari di La sua verità (His & Hers)

Marin Ireland nel ruolo di Zoe: nota per il ruolo di Sissy Cooper in The Umbrella Academy, Marin Ireland interpreta Zoe, la sorella di Jack. È una madre single annoiata che, non senza riluttanza, permette a Jack di stare da lei e dalla figlia di sei anni, Meg.

Ellie Rose Sawyer nel ruolo di Meg: Meg, la figlia di Zoe, è interpretata dalla newcomer Ellie Rose Sawyer.

Poppy Liu nel ruolo di Helen Wang: l’attrice di Hacks entra nel cast di His & Hers nel ruolo della preside dell’élite scuola femminile locale. Helen faceva parte anche del gruppo di amiche di Anna ai tempi del liceo.

Jamie Tisdale nel ruolo di Rachel: la vittima il cui omicidio dà il via all’indagine è interpretata da Jamie Tisdale, noto per From Dusk Till Dawn: The Series.

Chris Bauer nel ruolo di Clyde Duffie: l’attore di True Blood, noto per il ruolo di Andy Bellefleur, si unisce al cast di His & Hers interpretando Clyde, il marito di Rachel.

Rhoda Griffis nel ruolo della dottoressa Carol Turner: conosciuta per il ruolo di Viv in Fear the Walking Dead, Griffis entra a far parte dell’indagine di His & Hers nel ruolo della patologa della città.